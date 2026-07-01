בכירי אנדוריל (Anduril), הסטארט-הביטחוני של המיליארדר פאלמר לאקי, הגיעו לישראל לביקור בן יממה כדי להניע עסקאות מול אלביט, רפאל ומפא"ת - אך כעת מתברר כי כמה מהם השקיעו באופן פרטי בסטארט־אפ ישראלי.

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הסטארט־אפ מפתח רכבים הנדסיים ומכונות כרייה ללוחמה במנהרות טרור ובסיסים צבאיים תת קרקעיים. החברה הישראלית תריסר (Traysar), שבה מועסקים גם יוצאי בורינג קומפני של אילון מאסק, הודיעה כי גייסה 25 מיליון דולר מכמה מבכירי אנדוריל, מהנדסים בכירים בספייס אקס, קראפט ונצ'רס של יועץ ה־AI לשעבר של טראמפ דיוויד סאקס. זאת לצד קרן לאקס קפיטל (Lux Capital) - משקיעה נמרצת בתעשיית הדפנס־טק הישראלית, וקרן אנטרי הישראלית של אבי אייל. שווי החברה לא נמסר, אך לפי ההערכה מדובר ב־100 מיליון דולר.

תריסר (Traysar) תחום עיסוק: אמצעי לוחמה לתת הקרקע, בכלל זה רכבים הנדסיים, מכונות כרייה ומערכות הגנה

היסטוריה: הוקמה ב-2024, על־ידי ידין סופר, אשר כץ וגלעד עדין. מעסיקה כ-20 עובדים בתל אביב ובאוסטין, טקסס

עוד משהו: גייסה 25 מיליון לפי שווי של 100 מיליון דולר ממשקיעים דוגמת בכירים באנדוריל וב-SpaceX, Lux Capital, Entree Capital, Craft Ventures

מנגנון לפיצוץ מנהרות

האם גם לאקי עצמו בין המשקיעים? בחברה לא מאשרים את הנושא, אך מדברים שאמר לאקי במספר הזדמנויות ניתן להבין כי הוא הקול הבולט הכמעט יחיד כיום בתעשייה הביטחונית האמריקאית הקורא להשקיע תקציבים בלוחמה תת־קרקעית. בשנה שעברה אמר פאלמר כי הוא מאמין ש"התווך התת־קרקעי יהיה מרחב משמעותי, אבל אף אחד לא מסכים איתי, ובכל פעם שאני מדבר על זה אני נשמע לאנשים כמשוגע". נוסף על לאקי, גם: המנכ"ל בריאן שימפף, היו"ר טריי סטיבנס, סמנכ"ל התפעול מאט גרים והבכיר ג'וזף צ'ן עשויים להיות בין המשקיעים.

פאלמר לאקי / צילום: Reuters, Jonathan Alcorn

החברה הישראלית נחשפה לראשונה בשבוע שעבר בכנס תעשייתי בדטרויט, פיתחה מעין דחפור זעיר דמוי D9 המיועד להריסה ופירוק של מנהרות טרור במקדח הידראולי ומנגנון להחדרת חומרי נפץ לקירות המנהרה. המערכת כבר נוסתה במנהרות טרור בעזה ומיועדת, גם למנהרות הברחה תת־קרקעיות בין מקסיקו לארה"ב. בנוסף, בחברה חשפו תוכניות לפיתוח מכונת כרייה בצורת גליל דמוית TBM שמיועדת להגעה לעומק לבסיסים כמו באיראן או מפקדות ומחסנים של צבאות כמו רוסיה, סין וצפון קוריאה.

תריסר הישראלית־אמריקאית הוקמה על ידי הישראלים ידין סופר, המנכ"ל, יזם סדרתי שמכר בעבר את חברת הפינטק אקספריטי (Xperiti) לאיפסוס והיה ממייסדי קהילת TED בישראל; מנהל המערכות הטכנולוגיות אשר כץ, ששירת ביחידה סודית לאיתור מנהרות בזרוע היבשה; וגלעד עדין, שהיה בעבר מפקד ב־8200 ומוכר יותר כמנכ"ל חדשות 10 לשעבר וכאיש רשות השידור.

ידין סופר, שמתגורר בעשור האחרון באוסטין שבטקסס, מסביר כי המלחמה האחרונה באיראן היתה קריאת השכמה למערב וארה"ב במראשן להתייחס ללוחמה תת־קרקעית כאל נושא אסטרטגי. "תקיפת אתרי הגרעין באיראן על ידי המפציצים האמריקאים עשתה את האפקט ההפוך", אומר סופר לגלובס. "היא הראתה שנשק יום הדין לא מביא לתוצאה הרצויה והוכיחה שלמעצמה הגדולה בעולם קשה להגיע למי שמתחפר עמוק באדמה".

אלא שבעוד שבישראל מבינים היטב את האיום שטמון במנהרות טרור ובבסיסים המחפרים עמוק באדמה - ארה"ב לא מובילה מדיניות ברורה בנושא הזה. למעט תריסר, אין בנמצא חברות סטארט־אפ או צמיחה שממוקדות בלוחמה תת קרקעית, למעט מחלקות בחברות ציוד ביטחוני גדולות, כמו בואינג.

הדחפור של חברת תריסר להריסה ופירוק מנהרות / הדמיה: תריסר

רוצים להגיע לטראמפ

סופר, שמתגורר בטקסס, קיבל עצה ממומחה לפנות לחברה אחרת שפועלת לא הרחק משם, "בורינג קומפני", חברת הכרייה של אילון מאסק שפעילה כחטיבה בספייס אקס ועוסקת בכריית מנהרות תחבורה. הפנייה לא הניבה שיתוף פעולה עסקי, אבל הציתה התלהבות בקרב כמה מהמהנדסים הבכירים בחברה שהפכו למשקיעים - ושכנעה את אחד מותיקי בורינג קומפני, גרג ג'ונסון, להצטרף לשורות תריסר כמהנדס הראשי. אליהם הצטרף כמייסד משותף ומנהל התחום העסקי בחברה גלעד עדין, שהיה שותף בעברו לכנסי ההרצאות TED שהוביל סופר בישראל. השניים מכירים שנים קודם לכן כמשפחה: סופר הוא חותנו של עדין.

האתגר הגדול, מספר סופר, טמון בחינוך שוק ובפיתוח מערכות שיתאימו לצרכי הביטחון של ארה"ב. "חלק גדול של העבודה שלנו היא לוודא שתהיה לה אסטרטגיית תת־קרקע, ולהגיע למצב שבו טראמפ לא רק מדבר על האוויר, היבשה, הים והחלל - אלא גם על התווך התת קרקעי".