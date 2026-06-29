סטארט-אפ השבבים מקיסריה מגייס לפי שווי ענק של 4 מיליארד דולר

אלמנט לאבס (Element Labs) חברת שבבים ישראלית צעירה הפועלת בחשאיות מוחלטת תחת הצוות המייסד של הבאנה לאבס שנמכרה בעבר לאינטל, ממשיכה לצמוח הרחק מעיני התקשורת. לגלובס נודע כי המשקיעים הקיימים, בהם ענקית הביטוח פידליטי, השקיעו עוד כ־400-300 מיליון דולר בחברה לפי שווי שעולה על 4 מיליארד דולר.

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אביגדור וילנץ התפרסם בזכות סדרת חברות שבבים שהקים ומכר במיליארדי דולרים במשך כמעט שלושה עשורים, אלא שבכירים בשוק מתארים את אלמנט לאבס הפועלת מקיסריה כ"הבטחה הגדולה ביותר שלו, והפרויקט שהכי יקר לליבו בעת הזו". מוקדם יותר החודש גייסה חברת פורטפוליו אחרת שלו, אקסייט לאבס (Xsight Labs) מקרית גת כ־300 מיליון דולר לפי שווי של 3 מיליארד דולר בהובלת שותפיו הותיקים - קרן אטריידס של גאווין בייקר ופידליטי. אקסייט עוסקת במעבדי תקשורת עבור חוות שרתים לעיבוד בינה מלאכותית. אלא שבשונה ממנה ומשאר החברות שהקים וילנץ, אלמנט לאבס פועלת בדממה גמורה: היא לא מחזיקה באתר אינטרנט, אין לה עמוד ברשת החברתית למקומות עבודה לינקדאין, ובכיריה אינם מתראיינים. גיוס העובדים שלה נעשה בעיקר באמצעות שיטת חבר מביא חבר ולא בדרך המלך - כמו פרסום משרות באתרי דרושים או בחברות השמה. ההנחה היא שהחברה לא רק פועלת בתחום מאוד תחרותי, אלא כבר נמצאת בקשרים עסקיים עם כמה ענקיות ענן אמריקאיות הדורשות שקט תעשייתי.

תעודת זהות אלמנט לאבס (Element Labs) תחום עיסוק: מייצרת שבבי עיבוד AI ותקשורת הממוקדים בהפעלת מודלים קיימים היסטוריה: הוקמה ב־2024 ע"י אביגדור וילנץ, רן חלוץ ודוד דהן עובדים: 350 עובדים בקיסריה ותל אביב עוד משהו: גייסה כ־400 מיליון דולר, בסיבוב האחרון עלתה לשווי של יותר מ־4 מיליארד דולר

מעבד לחישובים מהירים וקריטיים

בניגוד אליה, עוסקת אלמנט לאבס באתגר הקשה אך המתגמל ביותר בשוק הבינה המלאכותית בימים אלה: הצורך לספק מעבדים זולים ויעילים להפעלת סוכני AI ותהליכי הפעלה של מודלים שכבר אומנו קודם לכן על ידי מעבדים של אנבידיה. תהליך זה, של עיבוד בינה מלאכותית הופך בהדרגה למשמעותי בפעילות של חוות לעיבוד AI, ומטיל עלויות כבדות על ענקיות הענן וה־AI. המעבד הגרפי של אנבידיה, שנחשב יעיל מאוד באימון מודלים, נתפס היום כיקר ובעל ביצועים לא מספקים עבור אתגרי סוכני ה־AI והפעלת מודלי השפה שכבר מגיעים לטריליוני פרמטרים - יחידות העיבוד הבסיסיות של הבינה המלאכותית. חברות שבבים כמו סריבראס, סמבה־נובה, שנתמכת כיום על ידי אינטל, וגרוק שנרכשה על ידי אנבידיה עצמה - מנסות להציע סוג חדש של מעבד, אך כזה המתאים בעיקר לחישובים מהירים עבור שימושים קריטיים וספציפיים מאוד ומחירם גבוה בהתאם.

אלמנט לאבס מנסה להוזיל את עלויות עיבוד ה־AI על ידי הצעת מבנה חדש של שרתים, ושבבי עיבוד AI ותקשורת שונים מן היסוד, אותו היא מכוונת לשוק הגדול ביותר של בינה מלאכותית: ענקיות הענן - כמו אמזון, מיקרוסופט, מטא, יצרניות מודלי השפה, כמו אנתרופיק או OpenAI, וחברות הניאו-קלאוד (חברות שמשכירות שטחי חוות שרתים לעיבוד AI) בהן קרוסו, נביוס וקורוויב, שמחפשות אלטרנטיבה למעבד היקר של אנבידיה בשלב ההסקה. בשלבים אלה, מודלים מאומנים של בינה מלאכותית מופעלים בדרך כלל למתן תשובות למנועי צ'ט חכמים, לזהות תמונות או אפילו להפעיל סוכני AI - מעין תוכנות חכמות המסוגלות לבצע מטלות אנושיות - כמו כתיבת קוד תוכנה, חיבור מחקר או יצירת סרטון.

השותף לשעבר שמונה למנכ"ל אינטל

שלב ההסקה מחייב את ענקיות הענן לגישה תפעולית יעילה יותר - שבה הדגש הוא על מספר האסימונים המחושבים לכל קילוואט של הספק חשמלי, ולא לרוחב הפס של הזיכרון או עוצמת החישוב, כמו בפעולת אימון מודל שפה. באלמנט לאבס ניסו לפתור זאת בכמה דרכים: פיתוח שבב מיוחד לעומסי עבודה בתחום ההסקה - הנחשב לזול ויעיל יותר ממעבד ה־GPU היקר והמסורבל; תשתיות תקשורת המיועדות לאשכולות צפופים של בינה מלאכותית וריבוי ארונות שרתים; ותוכנה המנהלת את רשת התקשורת ועיבוד ה־AI ומזכירה את פעילות מלאנוקס בישראל;

אלמנט לאבס היא כמובן לא היחידה ומתחרה בברודקום ובמארוול שפעילות בשוק של שבבי AI המותאמים לדרישות הספיציפיות של ענקיות הענן. קודם לגיוס הנוכחי, גייסה החברה, על פי PitchBook, כ־130 מיליון דולר בלבד, כאשר השווי האחרון שניתן לה בשנה שעברה עמד על 1.1 מיליארד דולר. לפי ההערכה, החברה מעסיקה כיום כ־350 עובדים בקיסריה ובתל אביב ועוד כמה מאות עובדי קבלן במיקור חוץ.

אלמנט לאבס הוקמה על ידי צוות מבוקש מאוד בעולם ההשקעות - היזם והמשקיע הסדרתי, מיליארדר השבבים אביגדור וילנץ, שמכר את אנפורנה לאמזון ואת גלילאו למארוול, ויזמי חברת הבאנה לאבס שנמכרה לאינטל ב־2 מיליארד דולר: דוד דהן ורן חלוץ. וילנץ היה שותף גם להשקעה בהבאנה לאבס, ולסטארט־אפ החדש הביא כמשקיע מוקדם את אחד מעמיתיו לשעבר, מנואל אלבה־מרקז, שותפו לשעבר בחברת גלילאו. העמדה הבכירה של ווילנץ ויזמי הבאנה לאבס פותחת דלתות עבור אלמנט לאבס בכל מפעל שבבים גדול ובכל חברת אלקטרוניקה. שותפו לשעבר של וילנץ להשקעות בישראל, ליפ־בו טאן, מונה רק במרץ 2025 לתפקיד מנכ"ל אינטל.

וילנץ הוא יזם ומשקיע סדרתי בתחום השבבים שחתום על מכירת הבאנה לאבס לאינטל בתמורה ל־2 מיליארד דולר; מכירת אנפורנה לאבס לאמזון בתמורה ל־380 מיליון דולר; ומכירת גלילאו ב־2 מיליארד דולר למארוול טכנולוגיות בתחילת האלף. וילנץ סיפר בראיון שנתן לגלובס לפני שנתיים כי הוא עבר להתגורר בשוויץ והפחית משמעותית את פעילותו בישראל, זאת על רקע התנהלות הממשלה והמהפכה המשפטית. כעת, נראה שבעקבות אלמנט לאבס, חזר וילנץ להיות מעורב בחברה ישראלית באופן משמעותי יותר.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.