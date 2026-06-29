ילד הפלא של וויקס משיק מודל שפה חדש

מאז שחברת האינטרנט Wix רכשה את Base44 לפני שנה, הפכה החברה הנרכשת למנוע הצמיחה העיקרי שלה. נכון לחודש מאי, היא רשמה הכנסות חוזרות שנתיות (ARR) של כ־150 מיליון דולר, לעומת מיליונים בודדים כשנרכשה.

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Base44 היא חברה מתחום ה־Vibe Coding, ומאפשרת למשתמשים בה ליצור יצירות דיגיטליות תוך שימוש בשפה טבעית, ללא צורך בקוד. כעת היא מודיעה על התפתחות טכנולוגית־אסטרטגית: השקת מודל שפה גדול (LLM) משל עצמה - שאמור לשחרר אותה בטווח הארוך מתלות בצדדים שלישיים, ולחסוך בעלויות לה ולמשתמשים.

מאור שלמה, מייסד ומנכ"ל Base44, אומר לגלובס כי "Base44 צמחה לגודל די משמעותי, יש לנו הרבה טראפיק, משתמשים ודאטה, שמאפשרים לאמן מודלים שלנו - כדי לתת למשתמשים שילוב הכי טוב של איכות, מהירות, אפקטיביות ומחיר".

"מודל משלנו - יתרון אסטרטגי"

בהודעת החברה נכתב כי המודל מציג ביצועים תחרותיים מול המודלים שאותם הוא מחליף, עם אפשרות לעקוף אותם ככל שהאימון שלו נמשך והנתונים גדלים. עד כה Base44 התבססה על מודלים קיימים, כמו קלוד, ChatGPT או גוגל. "אלה מודלים שטובים להרבה דברים", אומר שלמה. "הם יכולים לצטט שירה סינית או לכתוב קוד. אבל דווקא מכיוון שהם נורא כלליים, יש פוטנציאל להתמחות בתחום. בגלל ש־Base44 מתעסקת ספציפית באפליקציות שמשתמשים לא טכניים בונים ל־web או למובייל, יש מקום לאמן מודל שיעבוד הכי טוב למה שהמשתמשים שלנו עושים".

לאחרונה, הממשל האמריקאי החליט לחסום גישה של אזרחים זרים למודל AI של אנתרופיק, מה שרק מחזק את הצורך בהפחתת התלות. לדברי שלמה, בחברה התחילו לעבוד על המודל שלהם עוד קודם, לפני מספר חודשים. "ידענו לאיזה כיוון הרוחות נושבות. זה יתרון אסטרטגי לשלוט במודל, שמאפשר לנו חופש ויעילות - אנחנו לא תלויים בשחקן אחר. זה רק הפך ליותר חשוב מאז החסימות", הוא אומר. "זה מאמץ אסטרטגי שיימשך בשנים הקרובות. אנחנו רוצים לשלוט בכל רכיבי הפלטפורמה מקצה לקצה. אין הרבה קבוצות בישראל שמאמנות מודלים וזה נורא חשוב, בטח כשהממשל האמריקאי חוסם שימוש במודלים מתקדמים".

בטווח הארוך, מקווה שלמה שהמודל יהיה טוב לא רק ביישום (implementation) קוד, אלא גם יעזור למשתמש לקבל החלטות על המוצר: "אם נצליח לפצח את זה, זה יהיה מדהים. אנחנו רואים המון אפליקציות שבונים על בייס, ומנסים למצוא את הדפוס שמאפיין את המוצלחות בטראפיק, ולהכניס למודל שיוכל לעזור בהחלטות איך לעצב, ומהם הפיצ'רים הכי מתאימים".

Wix, בניהולו של אבישי אברהמי, נסחרת בשווי של כ־1.8 מיליארד דולר אחרי שהגיעה לאחרונה לשפל של עשור (ירידה של 72% במניה בשנה האחרונה). החברה נתפסת כאחת המפסידות מהתפתחות ה־AI, ורכישת Base44 הייתה חלק מהניסיון שלה להתמודד עם האתגר. לאחרונה, Wix הודיעה על פיטורי כ־20% מעובדיה (1,000 איש), בין היתר בשל התחזקות השקל והרצון להפוך לחברה רזה ומהירה יותר.