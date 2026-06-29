חברת ולוריקס (לשעבר אקווריוס מנועים), חתמה על מזכר הבנות לרכישת השליטה בחברת לחומה אלקטרונית (ל״א), לפי שווי של כ־75 מיליון דולר. מהלך שמצטרף לרכישת חברת הרחפנים אירוסול אותה השלימה לפני כשלושה חודשים, כחלק מהשינוי האסטרטגי עליו הכריזה הנהלת החברה.

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במסגרת העסקה, תרכוש ולוריקס 70% ממניות החברה תמורת 40.6 מיליון דולר, וכן תזרים 12 מיליון דולר ישירות לקופת החברה הנרכשת. זאת במטרה לתמוך בתוכניות הפיתוח שלה ולהאיץ את חדירת המערכות שפיתחה לשווקים בינלאומיים חדשים. בנוסף, העסקה כוללת גם מנגנון תמורה נוסף המותנה בעמידה ביעדים.

פרוטפוליו עם למעלה מעשרה מוצרים

החברה הנרכשת הוקמה בשנת 2014 ופועלת כ-12 שנים בתחום הלוחמה האלקטרונית, עם התמחות בפיתוח וייצור מערכות לשיבוש רחפנים, שיבוש תקשורת ורדיו ושיבוש אותות. היא מחזיקה בפרוטפוליו של מעל עשרה מוצרים, הכוללים מערכת לגילוי, שיבוש ונטרול רחפנים, לצד מערכות שיבוש תקשורת ורדיו עד 27 גיגה, המיועדות להתמודדות עם רחפנים, מטענים ואיומים נוספים.

את שנת 2025 סיימה החברה הנרכשת עם הכנסות של כ-27 מיליון שקל, גידול של כ-24% ביחס לנתון שנרשם בשנת 2024. עם זאת, בשורה התחתונה הציגה החברה EBITDA (רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות) של 6.8 מיליון שקל, ירידה של כ-31% ביחס לרווח שנה קודם לכן. במבט קדימה, החברה צופה כי תסיים את 2026 עם הכנסות של 90 מיליון שקל, לצד EBITDA של 25.2 מיליון שקל.

לדברי רועי ברגיל, מנכ״ל ולוריקס: ״חתימת מזכר ההבנות עם החברה היא צעד נוסף בבניית קבוצה ביטחונית ישראלית חזקה, איכותית ורובסטית, שמחברת בין חברות עם טכנולוגיה מוכחת, ניסיון מבצעי ולקוחות קיימים. האיומים סביב רחפנים, גבולות, מתקנים אסטרטגיים ותשתיות קריטיות מחייבים פתרונות משולבים ולא מוצר נקודתי אחד. השילוב בין יכולות אוויריות, לוחמה אלקטרונית, גילוי, שיבוש, שליטה ובקרה ותגובה מבצעית הוא בדיוק הכיוון שאליו השוק הולך, וזו הפלטפורמה שאנחנו בונים בולוריקס״.

חברת המנועים הכושלת שעברה לתחום החם

ולוריקס היא גלגול של אחת מחברות הטכנולוגיה המאכזבות של גל הנפקות הטכנולוגיה של 2021-2020, שייצר למשקיעים לא מעט אכזבות. אקוואריוס מנועים (כיום כאמור ולוריקס), שעסקה בפיתוח מערכות לייצור חשמל (מנועי בעירה פנימיים, לינאריים ואחרים), הגיעה לבורסה בליווי של משקיעים רבי מוניטין בדמותם של מריוס נכט (ממייסדי צ'ק פוינט) וליאון רקנאטי, הונפקה בשלהי 2020 לפי שווי של כמיליארד שקל אחרי הכסף, זינקה לשיא של 1.75 מיליארד שקל, אך בהמשך מחקה כמעט את כל ערכה.

אלא שהחברה התקשתה לייצר הכנסות משמעותיות ושרפה מזומנים בקצב גבוה. בדוחותיה לשנת 2025, נכתב כי החברה טרם הפיקה הכנסות משמעותיות מפעילותה, וכי נוצר לה הפסד של 17 מיליון דולר בשנה החולפת ושל 123 מיליון דולר מאז הווסדה. עוד צוין כי מקורות המימון העומדים לרשות אקוואריוס אינם מאפשרים לה להמשיך את פעילותה השוטפת במתכונתה הנוכחית למשך שנה, ו"גורמים אלה מעלים ספקות משמעותיים באשר ליכולתה להמשיך ולפעול כעסק חי".

על רקע מצבה הקשה החליטה החברה בדצמבר האחרון לאמץ אסטרטגיה עסקית חדשה ולפעול לשינוי פעילותה, באופן שבו תתמקד בתחומי ההגנה והביטחון, ובפרט במתן פתרונות להגנה על גבולות וביטחון פנים עבור לקוחות בסקטור הצבאי והאזרחי. זאת "במטרה לייצר פעילות עסקית משמעותית, צומחת ורווחית". בנוסף, היא דיווחה על מזכר הבנות למכירת פעילות המנועים שלה.

כחלק מהמלך רכשה בחודש עברה החברה את השליטה (70%) בחברת הרחפנים אירוסול מידיהם של בעליה - להב אינוויז'ן וישראל וסרלאוף (מנכ"ל אירוסול), תמורת 25.1 מיליון שקל, לצד השקעה של 9 מיליון שקל בהון של אירוסול (ובסה"כ 34 מיליון שקל). זאת, אחרי שבחודש מרץ האחרון נפגע מפעל החברה באזור התעשייה סגולה בפתח תקווה, בעקבות פגיעת טיל ששוגר מאיראן במהלך מבצע "שאגת הארי".

למרות הפגיעה בחברה פעלו לשיקום יכולות הייצור של החברה במפעל חלופי, ובחודש שעבר היא דיווחה, כי חידשה את פעילות הייצור במפעל החדש, וכי צוותי ההטסה ומחלקת ההנדסה שבו לפעילות מלאה. בשבוע שעבר, היא דיווחה כי קיבלה פיצוי כספי ממס רכוש בהיקף של כ-7.2 מיליון שקל, בגין הנזקים הישירים שנגרמו לה כתוצאה מהפגיעה .

כיום, נסחרת מניית ולוריקס לפי שווי כ-143 מיליון שקל, אחרי עלייה של מעל 70% מתחילת השנה. ברקע, בחודשים האחרונים קיבלה החברה השקעה מאלכסנדר צ'רנילובסקי, שהפך לבעל השליטה בה עם החזקה של 52%, ועדכנה שבכוונתה להתמקד בתחום הרחפנים באמצעות רכישה. מהלך שכלל גם גיוס של 19.5 מיליון שקל, בהנפקה פרטית לגופים מוסדיים וביניהם אי.בי.אי.