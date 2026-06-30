יתחרה בקלוד ובקרסר: אמנון שעשוע משיק מודל פיתוח קוד חדש

חברת הסטארט-אפ AA-I ("דאבל איי. איי") של פרופ' אמנון שעשוע, מייסד ומנכ"ל מובילאיי, תשיק בחודשים הקרובים מודל שפה לפיתוח קוד ותתחרה בשוק הצפוף של מחוללי הקוד, שנשלט כיום בידי ענקיות כמו אנתרופיק, עם קלוד קוד וקרסר, שנמכרה לאחרונה ל-SpaceX של אילון מאסק ב-60 מיליארד דולר. בשוק יש גם שחקניות גדולות אחרות כמו גיטהאב פיילוט של מיקרוסופט, ווינדסרף של חברת קוגנישן וקודקס של OpenAI.

● בלעדי | סטארט-אפ השבבים מקיסריה מגייס לפי שווי ענק של 4 מיליארד דולר

● ילד הפלא של וויקס משיק מודל שפה חדש

שעשוע, שחשף את תוכניותיו בראיון ל"וושינגטון פוסט", מספר כי בחברת הסטארט-אפ שהקים יחד עם שורת חוקרים מהאוניבסיטה העברית, האיצו פי 3.5 את אחת מספריות התוכנה של אנבידיה, ואגב כך איתרו תקלות רבות שלא אותרו קודם לכן, באמצעות שיטת אימון המודלים החדשה שלו.

לטענתו, אם במודלי השפה הגדולים המקובלים כיום מתמקדים באימון המבוסס על תגמול - הרי שהמודלים המפותחים ב-AA-I מבוססים על שיטה מדעית הכוללת השערות (תיזות) רבות ובחינה עמוקה שלהן.

הניסוי שערכו בחברה עם אנבידיה לא רק הצליח להאיץ את פעילות עיבוד ה-AI שלה - אלא גם הפך להוכחת היתכנות לשיטת פיתוח התוכנה החדשה של שעשוע.

הרחבה מיד