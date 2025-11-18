ענקית השבבים אנבידיה הצטרפה לסבב הגיוס בן 200 מיליון הדולר של חברת הסטארט-אפ החדשה של מייסד מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע, דאבל איי.אי טכנולוגיות (AA-I) - כך נודע לגלובס.

● אנבידיה ושיבא חושפות שיתוף-פעולה שאפתני לפיענוח הגנום האנושי

● אחרי סופטבנק: גם פיטר ת'יל חיסל את כל החזקותיו באנבידיה ברבעון השלישי

החברה - שפועלת מתחת לרדאר התקשורתי ומפתחת "סוכני בינה מלאכותית" (AI Agents) ומודלי שפה המתמחים בתחומים שונים כמו פיזיקה, מתמטיקה ומדעי החיים - גייסה עד היום 221 מיליון דולר, כאשר הסבב האחרון, בן 200 מיליון הדולר, משקף ל-AA-I שווי חברה של כמיליארד דולר.

הסיבוב הובל בידי קרן ההון סיכון האמריקאית לייטספיד - אחת מהקרנות הפעילות בהייטק הישראלי, שהייתה בין המשקיעות המוקדמות בוויז, ובהשתתפות קרנות כמו DTC של מייקל דל, בסמר, פיטנגו פירסט וגרינפילד. בסיבוב הגיוס הקודם, בן 21 מיליון הדולר, שהגודר כסיבוב "סיד", השתתפו פיטנגו ו-BRM של האחים ברקת וקרן DTC.

לקבל החלטות כמו מומחים אנושיים

דאבל איי.אי נרשמה בירושלים ועברה למשרדים ברמת גן, שם היא מעסיקה מתחת לרדאר התקשורתי כמה עשרות עובדים, רובם מהנדסי בינה מלאכותית ובעלי תואר דוקטור בתחום.

לאחר שגלובס חשף לראשונה את קיומה לפני כשנה, הציג שעשוע את החברה לראשונה באמצעות ציוץ ברשת איקס בחודש דצמבר האחרון, וכתב כי אחת ממטרותיה היא פיתוח מודלי הסקה (reasoning) שיבצעו תהליכים ויקבלו החלטות כמו מומחים אנושיים.

המודלים החדשים, שההתכנות להם פותחה על-ידי שעשוע וצוותו - יוצאי חברות כמו AI21 ומנטי רובוטיקס - מאפשרות למערכות בינה מלאכותית לקבל החלטות מדויקות ונכונות ביותר תוך כדי עבודה על פתרון בעיה או מילוי משימה - מרכיב חשוב בהפיכת הבינה המלאכותית למעין סוכן דיגיטלי שלא רק יסתפק במתן תשובות לשאלות, אלא גם יבצע משימות ובעיקר יחקה צורת חשיבה של מומחה אנושי - כמו מפתח תוכנה, רופא או חוקר.

החברה נוסדה כבר בחודש אוגוסט 2023 על-ידי שעשוע; שותפו להקמת חברת הרובוטיקה מנטיס רובוטיקס, פרופ' שי שליו-שוורץ; וכמה מדענים מבטיחים שהיו בעברם סטודנטים של שעשוע במחלקה למדעי המחשב, בהם פרופ' יואב לוין - לשעבר מדען בינה מלאכותית ב-AI21 של שעשוע, שאת הפוסט-דוקטורט שלו השלים בסטנפורד; פרופ' אור שריר, גם הוא בעברו מדען ב-AI21, שאת הפוסט-דוקטורט השלים בקאלטק; ד"ר נעם וייס, אלגוריתמאי שגויס מחברת אורקם, חברת פורטפוליו נוספת של שעשוע; וד"ר גל בנימיני, מבית הספר למתמטיקה ומדעי המחשב במכון ויצמן.

מהחברה לא התקבלה תגובה לידיעה.