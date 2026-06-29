בשבוע האחרון מכה באירופה גל חום חריג בעוצמתו: הוא שבר שיאי טמפרטורה בצרפת, בגרמניה ובשורת מדינות אחרות, עם מעל 40 מעלות בצל, נמשך ימים ולילות ארוכים שבהם הטמפרטורה נשארה גבוהה; ולפי דיווחים ראשונים, הביא לתמותה עודפת של לפחות 1,300 בני אדם ברחבי היבשת. המספרים המלאים עדיין מתבררים, אך יותר מ־200 מיליון בני אדם חוו בשבועיים האחרונים טמפרטורות קיצוניות, והחשש הוא כי גלי חום נוספים יכו עוד הקיץ. "כיפת החום" שהתייצבה מעל היבשת נודדת באטיות מבריטניה לצרפת ולספרד ועד לגרמניה ופולין, תירשם כאחד מאירועי הקיצון של השנים האחרונות.

● נוסעים לאירופה? כך תוכלו להגן על עצמכם מהחום

● האירופים חוששים להוציא כסף, וזה פוגע בכלכלה

גרמניה

המשטרה ציננה במים

ביום ראשון אחרי הצהריים היתה ברלין עיר רפאים. כמעט אף אחד לא הלך ברחובות, שבהן טיפסה הטמפרטורה ל־40 מעלות בצל. מי שהצליח להגיע קודם לכן לבריכה ציבורית או לאגם נהנה מהאפקט המצנן של המים, אבל היה מוקף בכמויות עצומות של אנשים. בצהריים, הכניסה לבריכות הציבוריות הופסקה כבר בשל צפיפות. תיירים שהיו נחושים להסתובב בשמש הקופחת זכו לספריי מים עדין מהמכת"זיות של משטרת ברלין, שבדרך כלל משמשות לפיזור הפגנות. הקול העיקרי שנשמע היה סירנות אמבולנסים שפינו תושבים תשושים לבתי חולים.

השעות האלו היו גם המסוכנות ביותר לתושבי הערים בגרמניה. הבתים הישנים שומרים היטב על החום, ובמיוחד בקומות העליונות, הדירות הופכות למלכודות חום. בחלק מהבתים נפתחו באופן בהול חלונות הגג, כדי לאפשר לחום לצאת.

חלק ממדינות אירופה ערוכות יותר להתמודדות עם התופעה. בספרד, כמחצית מהבתים נהנים ממיזוג. אבל במדינות כמו גרמניה וצרפת המצב שונה מן היסוד. אפילו מאווררים לא היה ניתן להשיג בחודש האחרון בברלין, שלא לדבר על יחידות קירור ניידות שמתחברות בעזרת צינור לחלון, ושהפכו לפופולריות יותר בשנים האחרונות. גם בבריטניה, שבה החל הגל הנוכחי לפני יותר משבוע, לא ניתן להשיג מאווררים כבר תקופה.

למרות התגברות גלי החום, במדינות רבות ביבשת התושבים והרשויות אינם חושבים למזג את החללים "רק" בגלל כמה שבועות מדי קיץ. העלויות האנרגטיות והשינויים הכרוכים במבנים, לצד התפיסה האירופית כי מיזוג אוויר גורם למחלות, הופכים אותו ללא-פופולרי. התפיסה הזו גם השתרשה במוסדות ציבור. חלק מבתי החולים בגרמניה כלל אינם ממוזגים. והתחבורה הציבורית שובשה גם היא: האספלט נזל בלייפציג על פסי החשמלית והיא שותקה, ברחבי גרמניה נתקעו רכבות של דויטשה באהן על הפסים, אחרות נסעו ללא מיזוג, ונסיעות רבות בוטלו.

ספריי מים עדין ממכת''זיות משטרתית, גרמניה / צילום: Reuters, Carsten Koall

צרפת

תוכניות חירום וזינוק בתמותה

צרפת סבלה מגל חום ממושך יותר מזה של גרמניה. המדינה עדיין נמצאת בצלה של הטרגדיה של קיץ 2003, אז גל חום ממושך הביא לתמותה של עשרות אלפי בני אדם. בתגובה לכך, הרשויות בצרפת הכינו תסריטי תגובה למצבי חירום, ובפריז נפתחו "מרכזי צינון עירוניים" כדי לסייע לתושבים.

הממשלה הציבה את רוב המדינה באזהרת חום מהדרגה הגבוהה ביותר, והרשויות המקומיות יצרו קשר עם קשישים במצב שברירי רפואי כדי לבדוק את שלומם. גל החום בצרפת נמשך כשבוע לפחות, והסתיים רק ביום ראשון כאשר הטמפרטורות בפריז, למשל, ירדו לעד 27 מעלות.

עדיין, לפי הדיווחים במדינה נרשמה בארבעת הימים שבין ה-24 ל-28 ביוני תמותה עודפת של כ-1,000 בני אדם, בהשוואה לממוצע. הרשויות כוללות במניין ההרוגים מהחום גם עשרות בני אדם שטבעו למוות במקורות מים, שבהם ניסו להצטנן. הסכנה העיקרית גם בצרפת היתה שהדירות העליונות הפכו לחממות, כשתושבים דיווחו על טמפרטורות באזור ה־35 מעלות בתוך הדירה.

תושבים מצטננים בתעלת סן מרטן, צרפת / צילום: Reuters

דנמרק ובריטניה

ללא רוח - מחיר החשמל זינק

בדנמרק אמנם נשברו שיאי חום היסטוריים - עם יותר מ־36 מעלות בארהוס שבחצי האי יוטלנד - אך הגל הנוכחי היה פחות דרמטי מאשר במדינות מרכז ומערב אירופה.

עדיין, הטמפרטורות הלא־רגילות הובילו רבים מתושבי קופנהגן להצטנן בחופים ובתעלות שהוכשרו ונוקו לשחייה בשנים האחרונות. תושבים רבים דיווחו על כך שהעבירו את הלילות בחוץ על המרפסת, במקום בתוך האוויר החם של הבית. כמו בערים אחרות, הקומות הגבוהות בבתי דירות מבוקשות יותר, בשל האור הרב יותר המגיע, אולם בקיץ התמונה מתהפכת והן הופכות לחמות יותר, בין היתר בשל החשיפה הישירה במשך שעות השמש הארוכות בקיץ (הדנים אינם מאמינים גדולים בווילונות, א"א).

התשתיות נהרסו ורכבות נתקעו, גרמניה / צילום: Reuters, Heiko Rebsch

תופעה נוספת שנרשמה היא היפוך המגמה של מחירי החשמל. בדנמרק מחירי החשמל נקבעים באופן דיפרנציאלי לפי התפוקה, כך שלרוב הפעלת מכונת כביסה תשתלם בלילה, שבו יש צריכה מעטה ולעתים רוחות עזות. כעת, בשל התופעה האקלימית של כיפת חום המתייצבת מעל האזור, הרוח בלילה פחתה למינימום ומחירי החשמל לשעה טיפסו לגבהים המוכרים בעיקר מהחורף.

מבחינת רשת החשמל, ההתחממות מהווה סכנה של ממש לתשתיות ולייצור, ובצרפת נסגרו כמה כורים אטומיים משום שהנהרות המשמשים כדי לצנן אותם עלו מעל הטמפרטורה הקבועה בחוק. החשש הוא שחימום נוסף של המים יהרוג את המגוון הביולוגי בנהרות.

בבריטניה נרשמה ביום שני ירידה נוספת בטמפרטורות, אבל החשש המשותף לאירופה כולה הוא מגלי חום נוספים - הקיץ, ובאופן כללי עם המשך ההתחממות הגלובלית. שיאי החום לחודש יוני במדינה כבר נשברו. חוקרים העריכו כי הסיכון לגלי חום "עוצמתיים באופן יוצא דופן" גבוה פי שניים בעשור הנוכחי לעומת הקודם.