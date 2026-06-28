נוסעים לאירופה? כך תוכלו להגן על עצמכם מהחום

גל החום המכה בימים אלה באירופה הוא קיצוני בעוצמתו וגם במשכו. אתר החדשות בלומברג מדווח כי בצרפת נרשמו בחודש האחרון 1,000 מקרי מוות מעל הממוצע השנתי לתקופה, ואלה מיוחסים ברובם לגל החום. על־פי עיתון "הגרדיאן" הבריטי, כמחצית מ־850 הערים הגדולות באירופה עברו או עוברות בימים האחרונים את גל החום הנורא ביותר בהיסטוריה המתועדת שלהן, אם לוקחים בחשבון את השילוב בין חום ולחות.

גל החום מתקדם כעת מזרחה, עובר את גרמניה, שם נרשמו טמפרטורות שיא של מעל 40 מעלות, ומתקדם מזרחה לכיוון פולין. במערב היבשת, למשל בבריטניה, נרשמה הקלה אחרי שבועיים קשים.

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ישראלים אומנם מורגלים בחום, אך מדובר בעומס גבוה אפילו ביחס לקיץ הישראלי. אנחנו מורגלים גם במזגנים, ואילו באירופה הם חסרים ברוב הערים. כך שישראלי המבקר בימים אלה באירופה אחרי שהשקיע בכך את מיטב כספו, ואינו נלהב לבטל חלקים בטיול או להאט את הקצב, עלול למצוא את עצמו ממש בסיכון, בעיקר אם הוא מבוגר יחסית.

בעיתונים האירופאים מדגישים את העובדה שאפילו בלילה לא ניכרת הפוגה, וככל שמצפינים, ההקלה המועטה שהלילה מביא מגיעה בשעות מאוחרות יותר ביממה.

אז איך מתמודדים עם החום האירופי?

גוף האדם רגיש מאוד לחום גבוה, ולכן הוא משקיע מאמצים רבים בוויסות שלו. אם טמפרטורת ליבת הגוף עולה מעל 38.5 מעלות, ההערכה היא שהגוף איבד את היכולת לקרר את עצמו. ואז, ללא שינוי בתנאים החיצוניים, טמפרטורת הליבה עלולה להמשיך לעלות ולעלות, עד המוות שיגיע בתוך כמה שעות.

מחקרים מהשנים האחרונות הראו כי שילובי טמפרטורה ולחום שמוכרים לנו כאן בישראל, יכולים להיות מסוכנים. עומס החום על האדם נמדד כ"טמפרטורת נורה רטובה", כלומר שילוב בין החום לבין הלחות. כאשר אדם נמצא בפעילות, מספיקות 31 מעלות WBT כדי להתחיל להוציא את הגוף מאיזון. זה הנתון לגבי אדם צעיר, ואילו אצל מבוגרים - 28 מעלות זו טמפרטורת ה-WBT שכבר עלולה להיות בעייתית. מהו אדם מבוגר לפי החישוב הזה? כבר מגיל 50 מתחילות בעיות הוויסות.

על-פי מחשבון ה-WBT, בטמפרוטרה של 40 מעלות, מספיקים 40% אחוזי לחות כדי ליצור סיכון, ואתה נתונים שבהחלט נרשמו השבוע בחלק מערי אירופה. אם לא די בכך, מחקרים חדשים מראים שההשפעה השלילית על הגוף מתחילה עוד לפני שחום ליבת הגוף מתחיל לעלות באופן בלתי נשלט.

מדוע החום מסוכן במיוחד עבור מבוגרים (ועבור תינוקות)? לכולנו יש תרמוסטט במוח ששומר על הטמפרטורה שלנו. כשבחוץ קר, העורקים שלנו מתכווצים כדי שהדם לא יזרים את החום מהליבה החוצה, אנחנו רועדים כדי לייצר עוד חום גוף ותופסים פוזה מכווצת, כדי לצמצם את שטח הפנים החשוף. בחום - הגוף פועל הפוך. כלי הדם מתרחבים, הלב דוחק דם מהליבה לכיוון העור כדי לקרר את הליבה, ובנוסף אנחנו מזיעים, ואידוי הנוזלים מהעור מקרר את הגוף. שני המנגנונים הללו מתאוגרים כאשר בחוץ חם יותר מטמפרטורת הגוף שלנו, ורטוב כך שהזיעה אינה מתאדה.

זאת ועוד - כשאנחנו מתבגרים, המוח מפעיל את התגובה הזו לאט יותר. בנוסף, כלי הדם פחות גמישים, וללב פחות קל לדחוק את הדם החוצה, ומבוגרים גם לא מסוגלים לייצר זיעה כמו צעירים. כשהטמפרטורה עולה, הלב מנסה לדחוק את הדם החוצה מהר יותר, והתוצאה יכולה להיות התקף לב.

שילוב של חום קיצוני עם פעילות גופנית מעמיס על הלב עוד הרבה יותר. את השפעת מזג האוויר על הלב אפשר לראות בשעוני הדופק, וזו דרך אחת להיזהר.

עודף משקל מקשה גם הוא על היכולת להניע את החום החוצה באמצעות זרימת הדם, ותרופות שונות יכולות לפגוע ביכולת של הגוף להיפטר מהחום. בין אלה נמצאות תרופות אנטיהיסטמיניות, חלק מנוגדי הדיכאון ותרופות משתנות שמשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה או בעיות לב.

מחקר שפורסם בכתב־העת "Temperature" ב־2018 הראה שחשיפה של עובדים לטמפרטורות חמות ביום אחד הובילה לירידה ביכולת הוויסות ביום שלאחריו, כלומר האפקט הולך ומחמיר אם החשיפה לחום חוזרת על עצמה לאורך כמה ימים ברציפות.

לדברי ד"ר פלור דיאז, מומחית ברפואת משפחה במכבי שירותי בריאות, מחוז הדרום, "חשוב להבין שלא כל פגיעת חום מתחילה בבת־אחת. פעמים רבות מדובר בתהליך הדרגתי שנמשך כמה ימים. אדם שמאבד בכל יום מעט יותר נוזלים ומלחים ממה שהוא מחזיר לגוף, עלול להגיע ליום השלישי או הרביעי של גל החום כשהוא כבר מיובש, גם אם אינו מרגיש צמא במיוחד. תחושת הצמא אינה תמיד מדד אמין, במיוחד בקרב מבוגרים, ולכן חשוב להקפיד על שתייה קבועה לאורך כל היום ולא להמתין עד שמרגישים צמא.

"בנוסף להתייבשות, חום ממושך עלול להחמיר מחלות כרוניות קיימות. הוא מעלה את העומס על מערכת הלב ועל כלי הדם, עלול לגרום לירידה בתפקוד הכליות, להפרעות במאזן המלחים בגוף ולהגדיל את הסיכון להתקפי לב, שבץ ואשפוזים, במיוחד בקרב אוכלוסיות בסיכון. גם איכות השינה נפגעת בתקופות של לילות חמים, דבר שמוביל לעייפות, ירידה בריכוז, פגיעה בתפקוד הקוגניטיבי ועלייה בסיכון לתאונות עבודה ותאונות דרכים".

מה אפשר לעשות?

שתייה היא חלק חשוב אך לא מספיק בהתמודדות עם החום. ככל שחם יותר, אנחנו מזיעים יותר, גם באקלים יבש וגם באקלים לח, ואנחנו עלולים להתייבש. כדאי לשתות לא רק כדי למנוע התייבשות, אלא גם משום שמים מגדילים את נפח הדם ומקילים על הלב לדחוף את החום מהליבה אל החוץ.

מים חשובים להתמודדות עם החום לא רק בהקשר של שתייה. אפשר להתקלח בהם, להשרות את הרגליים או לשים מגבת רטובה סביב הצוואר. כל עוד המים קרים מטמפרטורת הגוף, הם יעזרו להתקררות, על־ידי חיקוי מנגנון ההזעה. גם מניפה יכולה לעזור, כי היא מאיצה את האידוי, ומאוורר הוא בכלל אופציה מצוינת.

נער קופץ למים בצפון צרפת על רקע גל החום במדינה, בשבוע שעבר / צילום: ap, Jean-Francois Badias

בהיעדר מים, אפשר להשתמש באלכוהול. לא לשתייה - זה רק יחמיר את המצב - אלא למרוח אותו על העור וליהנות מתחושת קרירות כשהוא מתנדף, המעידה על התקררות אמיתית של הגוף.

לדברי ד"ר דיאז, "ההמלצה היא להימנע ככל האפשר משהייה בחוץ בשעות החמות של היום (בדרך־כלל בין 10:00 ל-17:00), לשתות מים באופן קבוע גם ללא תחושת צמא, ללבוש בגדים בהירים, קלים ורפויים, להשתמש בכובע רחב שוליים ולהעדיף שהייה במקומות ממוזגים.

"אם אין מזגן בבית (או בבית המלון שבו אתם מתארחים), מומלץ לשהות מספר שעות ביום במרחבים ציבוריים ממוזגים כמו קניונים, ספריות או מרכזים קהילתיים.

"אנשים העוסקים בפעילות גופנית או בעבודה פיזית צריכים להתאים את שגרת הפעילות לתנאי מזג האוויר: לבצע פעילות בשעות הבוקר המוקדמות או בערב, להגביר את תדירות ההפסקות, לשתות לפני, במהלך ואחרי הפעילות, ולהפסיק מיד אם מופיעים סימנים כמו סחרחורת, חולשה, כאב ראש או בחילה".