גל חום חריג מכה בימים אלה במערב אירופה, עם טמפרטורות המתקרבות ל-40 מעלות במשך היום, בעוד הרשויות בכמה מדינות השיקו צעדי חירום ופנו לציבור בבקשה להיזהר.

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גלי חום דומים נרשמים כמעט מדי קיץ באירופה בשנים האחרונות, כאשר ההתחממות הגלובלית גורמת לעליית הטמפרטורות באופן כללי, ותופעות אקלימיות מחמירות את התופעה באזור אירופה.

הפעם מדובר בגל חום מוקדם יחסית. "כיפת חום" צפויה לשרור בימים הקרובים מעל בריטניה, צרפת, ספרד ואיטליה, בין היתר. במרכז היבשת מזג האוויר נעים יותר.

שלט רחוב במערב צרפת שמראה טמפרטורה של 43 מעלות, אתמול / צילום: ap, Jeremias Gonzalez

בריטניה: "אזהרת חום"

בבריטניה נרשמו הבוקר (ג') שיטפונות, כאשר סערות קיץ גרמו לירידת משקעים רבים בזמן קצר. התחבורה בדרום אנגליה שובשה הבוקר בעקבות הצפות וסערות ברקים ורעמים, כך דיווח ה"דיילי מייל". עוד דווח כי סערות הברקים גרמו לשיבושים ברשת החשמל ולכמה שריפות.

לפי ההערכות בבריטניה, היום יישבר שיא החום לחודש יוני, שנרשם ב-1976 בהמפשייר ועמד על 35.6 מעלות. "אזהרת חום" פורסמה על-ידי הרשויות ללונדון ולדרום אנגליה, והיא תקפה עד יום חמישי בערב.

בממלכה המאוחדת מתכוננים לימים הקרובים, רביעי וחמישי, שבהם החום אמור לשבור שיאי עבר. ה-BBC כתב כי הטמפרטורה הממוצעת עשויה להגיע ל-40 מעלות.

חלק מתנועת האוטובוסים תושבת בשל האזהרה החמורה בדרום אנגליה, וגם תנועת הרכבות תואט - לפי הדיווחים - בשל החשש כי החום הכבד ירחיב את מסילות הברזל ויסכן את התנועה.

הרשויות הורו לבתי ספר לסייע לתלמידים להתמודד עם החום, וכמה בתי ספר באזור שבו פורסמה האזהרה החמורה ביותר, בדרום אנגליה כולל לונדון, הודיעו כי לא יקיימו לימודים. האזהרה קובעת כי במצב הצפוי "יש סיכון ממשי לחיים ולשיבושים קשים".

צרפת: "כוננות אדומה"

בצרפת הרשויות זהירות יותר, והודיעו על סגירתם הזמנית של 850 בתי ספר ברחבי המדינה בשל החום הכבד. עשרות רשויות במרכז ובמערב המדינה הכריזו היום על "כוננות אדומה", המשפיעה על קרוב ל-40 מיליון תושבים. בעלי עסקים התבקשו להתחשב בעובדים ובכמה מקומות קוצר יום העבודה בשל החום הכבד, שהחל כבר בתחילת השבוע.

נער קופץ למים בצפון צרפת על רקע גל החום במדינה, אתמול / צילום: ap, Jean-Francois Badias

כור גרעיני בדרום-מערב צרפת הפסיק את פעילותו בשל התחממות צפויה של מי הנהר שמשמשים כדי לצנן אותו מעל 28 מעלות, כך דיווח העיתון "לה מונד". גם התחבורה הציבורית שובשה, בדגש על קווי רכבת שבהם הורדה מהירות הנסיעה המקסימלית.

בדרך-כלל, דיווחה התקשורת, הלילות הקרירים יחסית מצננים את האפקט של גלי החום, אולם הפעם גם הלילות אמורים להיות חמים מהרגיל. הטמפרטורה הממוצעת אתמול בכל צרפת עמדה על 29.2 מעלות, השלישית בגובהה אי-פעם בחודש יוני.

חמישה בני אדם מתו עד כה השבוע בצרפת מתקריות הקשורות בחום, והממשלה קיימה סדרה של פגישות חירום ביממות האחרונות. בין היתר, נאסר באופן זמני על צריכת אלכוהול בפומבי בפסטיבל המוזיקה השנתי המתקיים ב-21 ביוני, ובוטלו אירועים ציבוריים.

תיירים בסכנה

באיטליה פורסמה אזהרת חום לערים מרכזיות, שבהן אפקט הצטברות החום העירוני מעלה את הטמפרטורה הגבוהה ממילא במעלה או שתיים. בין הערים: רומא, מילאנו וטורינו. הרשויות במדינה פרסמו גם באופן רשמי המלצה לאכול מזון "קל" יחסית כמו פסטה ודגים, לעומת בשר. האזהרה תקפה עד מחר (ד'), אולם הטמפרטורות הגבוהות במדינה צפויות להישאר עד סוף החודש לפחות.

תצוגת אופנה במילאנו אתמול על רקע גל החום במדינה / צילום: ap, Antonio Calanni

גם בצפון ספרד הרשויות נמצאות בכוננות, וביטלו חגיגות שנתיות לסן-חואן (יוחנן המטביל), שכוללות הצתת מדורות. החשש הוא מהתפשטות מהירה ולא מבוקרת בשל גל החום. מד המעלות בספרד אמור לחצות היום את רף ה-42 מעלות באזורים חמים במיוחד.

מי שבעיקר חשופים להשפעות החום במערב אירופה הם תיירים הנוטים להסתובב במהלך היום בחוץ, חשופים לשמש. בניגוד לארה"ב או לישראל, רק חלק קטן מהמלונות במערב אירופה מציעים מיזוג אוויר בקיץ.