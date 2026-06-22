אחרי שבועות של לחץ פוליטי וציבורי, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר צפוי להודיע היום (ב') על פרישתו הקרובה - כך מעריכים כלי התקשורת בבריטניה. כשנתיים אחרי שהוביל את הלייבור לאחד הניצחונות הסוחפים ביותר בהיסטוריה של המפלגה, על רקע הבטחות לשיפור המצב הכלכלי, החייאת השירותים הציבוריים ושלטון נקי משערוריות, דווח כי סטארמר יפנה את דאונינג 10 כבר בסתיו הקרוב, למי שייבחר להנהיג את הלייבור במקומו. הבחירות המקומיות שהתקיימו בבריטניה במאי האחרון, בהם ספגה המפלגה תבוסה ברחבי הממלכה, הביאו למרד נגדו במפלגה, ולהוכחה חד-משמעית לגבי חוסר הפופולריות של הפוליטיקאי הבריטי.

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בשבועות שעברו מאז התפטרו שרים בכירים וזוטרים, המפלגה כולה חיכתה לאפשרות שראש העיר מנצ'סטר אנדי ברנהאם ייבחר לפרלמנט כדי לקרוא תגר על סטארמר על ראשות המפלגה. ברנהאם נבחר בשבוע שעבר כחבר פרלמנט וצמרת מפלגת הלייבור הבהירה בימים האחרונים לסטארמר כי אם הוא לא יפרוש, הם יתמכו בהליך רשמי של ניסיון להדחתו. בסוף השבוע דיווחו כלי התקשורת בתחילה כי סטארמר "נחוש להתמודד" אם יידרש למרוץ חוזר לגבי ראשות המפלגה, לאחר מכן נודע כי הוא "שוקל לפרוש למען טובת המדינה" והבוקר (ב') נכתב כי הוא מעוניין לשרטט נתיב מוסכם לפרישתו שימנע טלטלות כלכליות ופוליטיות. הוא צפוי לשאת את ההודעה היום בבוקר, ויהיה ראש הממשלה השישי של בריטניה בעשור האחרון, והרביעי בארבע השנים האחרונות.

"נכשל באופן קשה"

מעבר לים, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כבר בירך על ההתפטרות המוערכת עוד לפני שהיא קרתה. בהודעה שפרסם בליל שבת כתב: "קיר סטאמר יתפטר מתפקיד ראש ממשלת בריטניה. הוא נכשל באופן קשה בשני נושאים חשובים: הגירה ואנרגיה (פְּתַח את מאגרי הנפט בים הצפוני!). אני מאחל לו כל טוב".

במידה והתחזיות הבוקר יתממשו, צפויה כעת התמודדות בתוך המפלגה על התפקיד, ומי ימונה למעשה לראש הממשלה של בריטניה בקרוב. הלייבור חוששים מאוד מללכת לבחירות כלליות, שמתוכננות להתקיים רק ב-2029, ומקווים שכהונה מוצלחת כעת תשפר את מצבם, מול מפלגת הימין המתחזקת "רפורמה" והשמרנים.

המועמד המוביל לתפקיד ראש הממשלה הוא כאמור ברנהאם, שהתמודד ב-2015 על ראשות הלייבור, הפסיד ועבר לכהן כראש העיר מנצ'סטר. הוא נחשב כיום לאחד הפוליטיקאים הפופולריים ביותר בממלכה. אחרים שהוזכרו הם שר הבריאות לשעבר ווס סטריטינג, שיזם את המרד בסטארמר אחרי התבוסה בבחירות המקומיות; שר האנרגיה אד מיליבנד ושרת האוצר רייצ'ל ריבס.

מאבק ביוקר המחייה

כל אחד מהם מבטיח דברים דומים לציבור הבריטי: מאבק ביוקר המחייה, שיפור במערכת הבריאות הציבורית ובחינוך, מאבק נגד הגירה ושלטון חוק, אולם הם שונים יחסית באופן שבו הם מתכננים למלא את ההבטחות. ברנהאם במיוחד, בן 56, נחשב לבעל עמדות כלכליות שמאליות יותר מסטארמר ומשרת האוצר ריבס, מה שעשוי להפחיד עוד יותר את השווקים בנוגע למשמעת הפיסקלית של ממשלה עתידית בראשותו. מקורבים לברנהאם פירסמו השבוע מניפסט כלכלי המעלה על נס את ה"מנצ'סטריזם" - מדיניות כלכליות שהוביל גם במהלך כהונתו כראש עיר פופולרי. היא כוללת מעורבות רבה יותר של השלטון והמגזר הציבורי ופחות שוק חופשי.

סטארמר וריבס הלכו בשנתיים האחרונות על חבל דק מאוד, עם הבטחות לשמור על משמעת פיסקלית מצד אחד ולא להעלות מסים מנגד. מקורבים לברנהאם כבר פירסמו בתקשורת הבריטית הצעות למעורבות ממשלתית - גם אם לא הלאמה מלאה - של שירותים שהופרטו כמו אנרגיה ותחבורה, העומדים בבסיס הזינוק ביוקר המחייה. הם גם הדליפו כי אם ייבחר לתפקיד, שרת האוצר ריבס לא תישאר בתפקידה.

בנוגע לישראל, ברנהאם "זיגזג" בחדות בעשור האחרון. ב-2015, כשהתמודד על ראשות המפלגה הבטיח ברנהאם לבקר בישראל כיעד הראשון אם ייבחר. מי שניצח במפתיע אז היה הפוליטיקאי האנטי-ישראלי ג'רמי קורבין, שהואשם גם באנטישמיות וסולק ממנה ברבות הימים. סטארמר הוא זה שהחליף את קורבין ופתח במסע לנקות את המפלגה מהגורמים האנטישמים שנכנסו לשורותיה בתקופתו.

ברנהאם היה חבר באגודת ידידי ישראל בלייבור, אך לאחר הטבח של חמאס ב-7 באוקטובר, היה גם בין הראשונים בבריטניה שקראו לישראל לנצור את האש ולכונן הפסקת אש, כבר באוקטובר 2023, ביחד עם ראש העיר לונדון ומנהיג סקוטלנד. הוא גם קרא להכיר במדינה פלסטינית לפני שהממשלה הבריטית אימצה את הצעד. בשבועות האחרונים אמר כי "אינו יכול לומר" כי בעזה התחולל "רצח עם", כפי שטוענים גורמים פוליטיים וחברתיים שונים בממלכה המאוחדת, וכי הדבר תלוי בהגדרות משפטיות. מנגד הוא הזכיר כי כיהן גם באגודת ידידי פלסטין בלייבור וביקר בישראל ובשטחים במסגרת סיור שקיימה.