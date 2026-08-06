שלוש זירות ב־48 שעות: קוריאה הצפונית מאותתת - פנינו להסלמה

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: המועמד ש־AIPAC ניסתה לבלום רשם ניצחון במישיגן, והקורבנות החדשים של גל החום במזרח.

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קוריאה הצפונית

שבוע אחד, שלוש זירות: קים ג'ונג און מגביר את המתיחות בעולם

זה היה שבוע עמוס במיוחד עבור קוריאה הצפונית. במהלכו, קים יו־ג'ונג, האחות החזקה של מנהיג קוריאה הצפונית קים ג'ונג און, הזהירה ביום רביעי כי פיונגיאנג תאמץ "אפשרויות צבאיות נוספות" בתגובה לניסוי טיל שיוט טומהוק שביצעה יפן באוקיינוס השקט. "אנחנו צריכים לגרום להם להתחרט", אמרה האחות. היא האשימה את הצבא היפני בנטישת "עמדה הגנתית" - והפנתה חצים גם לוושינגטון, בטענה שהיא "עומדת מאחורי ההתעצמות הצבאית היפנית", באספקת טילים, שינוי כלי שיט ותמיכה בניסויים.

צילום: רויטרס

ההצהרה לא הגיעה בחלל ריק. מאז יולי פרסמה סוכנות הידיעות הממלכתית של המדינה לפחות שישה מאמרי מערכת ופרשנויות שגינו את שיתוף הפעולה הביטחוני בין ארה"ב, קוריאה הדרומית ויפן, והציגו אותו כאיום על הביטחון האזורי. קים גינתה את השתתפות יפן בתרגיל צבאי משותף בהובלת ארה"ב בפיליפינים במאי האחרון, כחלק מדפוס רחב יותר של פעילות צבאית יפנית־אמריקאית שבפיונגיאנג מגדירים כאיום.

והמילים לא נשארות רק על הנייר. צבא קוריאה הדרומית מסר בחמישי כי קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי לעבר הים, ממזרח למדינה.

ואם לא די בכך, גורם מודיעין אוקראיני בכיר חשף ברויטרס כי יחידת טילים צפון קוריאנית - הכוללת כ־90 אנשי צוות - החלה להתבסס במערב רוסיה, כחלק מאספקה צפויה של 120 טילים בליסטיים ושישה משגרים למאמץ המלחמתי נגד אוקראינה. פיונגיאנג כבר שלחה קבוצה של 40 טילי KN-23 ו KN-24, , ולפי אותו גורם, זו הפעם הראשונה מאז אוגוסט 2025 שרוסיה משתמשת בטילים בליסטיים צפון קוריאניים בתקיפה - כשבשבוע שעבר בלבד, טיל כזה הרס בית מגורים בכפר רדושנה והרג חמישה בני משפחה אחת .

לצד יחידת הטילים, כ־9,500 חיילים צפון קוריאנים מוצבים כעת במחוז קורסק הגובל באוקראינה, אף שאינם מעורבים כרגע ישירות בלחימה. נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי טען בחודש שעבר כי הקרמלין מבקש 30 אלף חיילים צפון קוריאנים נוספים, וכי רוסיה כבר מכינה תשתית לקליטתם.

ארה"ב

המועמד הפרו־פלסטיני שמטלטל את הדמוקרטים

עבדול אל־סייד, רופא ממוצא מצרי, זכה במועמדות הדמוקרטית לסנאט ממישיגן - ניצחון שנחשב למכה ישירה לשדולה האמריקאית הפרו־ישראלית AIPAC . אל־סייד זכה ליתרון דחוק של אחוז אחד בלבד על פני יריבתו, חברת הקונגרס היילי סטיבנס.

צילום: רויטרס - Rebecca Cook

AIPAC תרמה לקמפיין של סטיבנס יותר מ־30 מיליון דולר, שבסך על הכול עמד על כ־60 מיליון דולר. יתר הכסף גויס מקבוצות פרו־ישראליות שביקשו לבלום את אל־סייד. אלא שבסופו של דבר, הכסף לא הספיק: אל־סייד, המכנה את פעולות ישראל בעזה "רצח עם" וקורא להפנות משאבים מסכסוכים במזרח התיכון לבריאות ותשתיות בארה"ב, רשם ניצחון במאבק הצמוד.

לתוצאה יש משמעות שחורגת ממישיגן עצמה. זו מדינה מתנדנדת שהצביעה לדונלד טראמפ ב־2024, וניצחון אל־סייד שם משקף מגמה רחבה יותר של שינוי, הן בדעת הקהל במדינה והן בדעת הקהל האמריקאית בכלל.

התגובות לתוצאה הגיעו מהר משני הכיוונים: סטיבנס עצמה הזדרזה לתמוך במתחרה שהביס אותה, ואליה הצטרפו מושלת מישיגן גרטשן ויטמר והסנאטור גארי פיטרס, ששניהם תמכו בה בפריימריז. מנגד, טראמפ תקף ברשתות החברתיות וכינה את אל־סייד "מפסיד קומוניסטי ששונא יהודים".

כעת פניו של אל־סייד מופנות לבחירות הכלליות בנובמבר מול המועמד הרפובליקאי מייק רוג'רס - מרוץ שעשוי להשפיע על מאזן הכוחות בסנאט. אם ינצח, יהפוך אל־סייד לסנאטור המוסלמי הראשון בהיסטוריה האמריקאית. "מייק - אנחנו באים", הכריז בנאום הניצחון שלו, תוך שהוא קורא לתומכיו לאחד שורות: "בואו נבנה תנועה גדולה וחזקה יותר".

מקסיקו

מול 600 אלף עוקבים בשידור חי: הרצח שמזעזע את מקסיקו

יוצר תוכן מקסיקני, עם יותר מ־600 אלף עוקבים ברשתות החברתיות, נורה למוות ביום שלישי בערב בעת שצילם סרטון בשידור חי - אירוע שתועד בזמן אמת.

צילום: רויטרס - Jesus Bustamante

סזאר גסטלום, קומיקאי מוכר בטיקטוק, נורה מחוץ למסעדת מזון מהיר בעיר קוליאקאן, בירת מדינת סינלואה. במהלך השידור שהוא צילם, שני אנשים רוכבים על אופנוע ניגשו לגסטלום ולחבריו, ואחרי דקות הנהג ירה ישירות לעברו.

הרשויות המקומיות הגדירו את התקרית כ"מתקפה ממוקדת" והודיעו כי נפתחה חקירה. נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, קישרה את הרצח לאלימות המתמשכת בעיר, המשמשת זירת עימות בין ארגוני פשע. "הרשויות חוקרות את האירוע במטרה לעצור את האחראים ולהבין מהי הסיבה לרצח המזעזע הזה", אמרה שיינבאום.

קבינט הביטחון של מקסיקו מסר כי החוקרים בוחנים מספר כיווני חקירה, ובהם פוסטים מקוונים של הקורבן - חלקם, לפי הדיווח, התייחסו ישירות לארגוני הפשע. הרשויות בודקות גם צילומי מצלמות אבטחה וראיות נוספות באזור בניסיון לזהות את המעורבים ולעצרם.

קוליאקאן, בירת מדינת סינלואה, ידועה כמרכז פעילות של קרטלים מקומיים, ובחודשים האחרונים חוותה גל אלימות חריף על רקע מאבקי כוח בין ארגוני פשיעה. המקרה מצטרף לרשימה הולכת וגדלה של יוצרי תוכן ואישי ציבור שנפגעו במקסיקו, ומעלה מחדש שאלות על הביטחון של דמויות ציבוריות במדינה.

יפן

לא רק בני אדם: החום הקיצוני גובה קורבנות חדשים

גל החום הקטלני שפוקד את מזרח אסיה גבה השבוע קורבנות גם בקרב בעלי החיים. גן החיות הזואולוגי טאמה, הממוקם בעיר הינו שבמטרופולין טוקיו הגדולה, נאלץ לסגור את שעריו בפני תיירים, לאחר שכמה מהאריות החלו להראות בעיות בריאותיות - אובדן תיאבון ועייפות - בעקבות החום הכבד שפקד את המדינה בעת האחרונה. הצוות ניסה לקרר את החיות באמצעות ריסוס מים ומאווררים תעשייתיים, ואף העניק להן נוזלים לוורידיים.

צילום: רויטרס

אולם, מתוך עשרה אריות שקיבלו טיפול, שלושה לא שרדו. השלושה הראו סימני התייבשות חומרים, סימנים המצביעים על מצוקת חום כגורם המוביל, אם כי תוצאות נתיחה סופיות עדיין לא פורסמו.

יפן חווה בימים אלה גל חום קיצוני במיוחד. באזורים מסוימים נרשמו טמפרטורות של 40 מעלות צלזיוס לפחות במשך חמישה ימים רצופים בסוף יולי - הרצף הארוך ביותר שנרשם אי־פעם במדינה.