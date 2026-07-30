לקראת הסלמה? עסקת הנשק החשאית בין איראן לסין

מדור "זום גלובלי" של גלובס מציג מדי יום חמישי את הסיפורים שעושים כותרות ברחבי העולם, מהחדשות החשובות ועד לאלה שאולי עברו מתחת לרדאר. והפעם: האופוזיציה בטורקיה נאלצת להתמודד עם גל מעצרים נוסף, וטראמפ מטיל איסור חדש על סין בעיתוי דיפלומטי רגיש.

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סין־איראן

טהרן מתחמשת במערכות ניידות מתוצרת סינית

ברקע ההסלמה בין ארה"ב ואיראן והחשש מעימות כולל, השבוע נחשף ברויטרס כי טהרן צפויה לקבל בתוך שבועות ספורים משלוח ראשון של מאות משגרי טילי הגנה אווירית ניידים מתוצרת סינית.

מדובר בחוזה בהיקף של 60־70 מיליון דולר, הכולל רכישה של 300 עד 400 מערכות MANPADS - משגרי טילים המופעלים מהכתף - מדגמים QW-12 ו־FN-16. העסקה נחתמה מול חברה בהונג קונג בשם Zhongqing Baoshang International Investment , ששימשה כמתווכת בין הצד האיראני לסיני.

המלחמה האחרונה מול ארה"ב וישראל, מסבירים מומחים, חשפה את הפערים ביכולתה של איראן להגן על מתקנים אסטרטגיים מפני נשק מדויק ומטוסים מתקדמים.

צילום: רויטרס - IMAGO/piemags

בינתיים בסין דוחים את הדיווח. משרד החוץ הסיני טען שהוא "חסר בסיס", ודובר משרד ההגנה הסיני אמר שאינו מכיר את הפרטים. גם פקיסטן, שלפי רויטרס עשויה לשמש כנתיב מעבר למשלוחים, הכחישה מעורבות כלשהי.

מבחינה צבאית, מומחים מדגישים שדווקא מערכות ניידות כמו MANPADS חשובות משום שניתן לפרוס אותן במהירות, להפעילן בצוותים קטנים ולהעביר אותן ממקום למקום - מה שהופך אותן לפחות פגיעות מסוללות הגנה אוויריות קבועות.

עוד דווח כי איראן קרובה גם להסכם אחר עם סין לרכישת טילי שיוט נגד ספינות - אף שלא ברור אם הסכם זה אכן יצא לפועל. נראה כי שתי המדינות מעמיקות בהדרגה את שיתוף הפעולה הצבאי ביניהן, על רקע הסנקציות המתמשכות מצד המערב כנגדן.

ארה"ב

המכה שמנחית טראמפ על סין רגע לפני הפגישה עם שי ג'ינפינג

ועדת התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC) הכריזה על איסור יבוא רובוטים דמויי אדם חדשים וממירי כוח מתוצרת חוץ - מהלך שמכוון בעיקר כלפי סין ומנומק בשיקולי ביטחון לאומי. בייג'ינג הגיבה במהירות והאשימה את וושינגטון בפרוטקציוניזם.

הצעד מגיע בעיתוי רגיש, כשבועות לפני ביקורו המתוכנן של נשיא סין שי ג'ינפינג בארה"ב, בה ייפגש עם הנשיא דונלד טראמפ - וצפוי להעמיס מתח נוסף על היחסים בין שתי המעצמות.

צילום: רויטרס - Evan Vucci/Pool

סין שולטת כיום בכ־85% משוק הרובוטים ההומנואידים העולמי. בשנת 2025, יותר ממחצית מהרובוטים ההומנואידים שנמכרו ברחבי העולם היו שייכים לשתי חברות סיניות - Unitree ו־ AGIBOT . אנליסטים חלוקים בהערכת ההשלכות: מצד אחד נטען שההגבלה תגן על יזמים אמריקאים מתחרות מחירים ותסיר מסין שוק עתידי משמעותי. מצד שני מוערך שהיא לא תאט מהותית את התפתחות תחום ההומנואידים בסין, בהתחשב בגודל בסיס הייצור המקומי שלה ובקיומם של שווקי יצוא חלופיים.

יו"ר ה-FCC, ברנדן קאר, טען שהצעד נועד לאבטח את שרשראות האספקה הקריטיות של ארה"ב, והבהיר שהוא חל על "גרסאות חדשות" של יבוא, ולא על מכשירים שכבר קיימים בשוק.

הצעד מצטרף לשרשרת הגבלות אמריקאיות קודמות על יבוא מוצרים סיניים, כולל רחפנים, ולהגבלות מקבילות על יצוא טכנולוגיה אמריקאית מתקדמת לבייג'ינג. במקביל, וושינגטון שוקלת גם צעדים נגד השימוש במודלים של בינה מלאכותית בקוד פתוח מסין, בעוד הבינה המלאכותית הסינית ממשיכה לצבור תאוצה בקצב מהיר.

מנגד, סין הצהירה כי תנקוט "בכל האמצעים הדרושים" כדי להגן על האינטרסים של חברותיה, וטענה כי "הפרוטקציוניזם האמריקאי" יפגע בסופו של דבר בעסקים ובצרכנים בארה"ב עצמה. אנליסטים מזהירים גם כי הצעד עלול לפגוע בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות אמריקאיות וסיניות.

טורקיה

מהלך מכוון? המשטרה פשטה על משרדי האופוזיציה

הרשויות בטורקיה ממשיכות לפעול נגד נציגי האופוזיציה במדינה. ביום רביעי נעצרה ראש עיריית אוסקודר, סינם דדטאש, יחד עם חמישה אנשים נוספים - סגן ראש המועצה, מזכיר, אדריכל, סוכן עסקים וקבלן - בחשד לאי־סדרים בהיתרי בנייה ואכלוס. המשטרה ערכה פשיטות בו־זמניות ב־11 כתובות והחרימה חומר דיגיטלי מהחשודים.

בטורקיה יש מי שמגדיר את המהלך כשלב נוסף ב"מערכה המשפטית חסרת תקדים" נגד הרשויות המקומיות המנוהלות על ידי נציגי האופוזיציה המתנגדת לנשיא ארדואן. האופוזיציה דוחה, כבר מאז 2024, את גל ההאשמות נגדה וטוענת שהחקירות מונעות משיקולים פוליטיים. השלטונות, מצדם, מתעקשים כי מדובר במערכת משפט עצמאית.

צילום: רויטרס - Dilara Senkaya

המעצר הזה מגיע על רקע דרמה פוליטית נוספת בתוך האופוזיציה המקומית: בסוף השבוע שקדם לכך הכריז מנהיג האופוזיציה המודח, אוזגור אוזל, על הקמת מפלגה חדשה - שכונתה בפשטות "המפלגה החדשה" - כדי להתמודד מול ארדואן. אוזל הודח מתפקידו כראש מפלגת העם הרפובליקנית (CHP), המפלגה הוותיקה ביותר בטורקיה, בעקבות צו בית משפט שתומכיו כינו צעד פוליטי שנועד להחליש את האופוזיציה.

יחד איתו התפטרו רשמית 90 חברי פרלמנט נוספים מ־CHP והצטרפו למפלגה החדשה, שנרשמה במשרד הפנים. בסרטון שפרסם ברשת X נראה אוזל חותם על מסמך ההתפטרות שלו.

קנדה

הסוף למפגע של שני עשורים: הכפר שנפרד מהריח המצחין

תושבי סנט מרי, כפר קטן הכולל כ־300 איש במזרח קנדה, סוף סוף יכולים לנשום לרווחה: שנים ארוכות ריחף מעל הקהילה הציורית ריח מבחיל של דגים רקובים, החל מבצע ניקוי גדול שאמור לשים לכך סוף.

מקור הצחנה: כ־110 מיכלים ענקיים, כל אחד מהם מכיל כ־3,000 גלונים של רוטב דגים מותסס, נותרו מאחור כאשר חברת רטבי פירות הים שהפעילה אותם ננטשה במקום לפני יותר מ־20 שנה. במשך כל השנים הללו המיכלים נותרו במקום, ותושבי העיירה נאלצו לחיות עם התוצאה.

ראש העיר של סנט מרי, סטיב ראיין, תיאר את הריח בתקשורת המקומית כ"הדג הרקוב הכי גרוע שהרחת אי פעם בחייך, כפול 100". לדבריו, כשהחלו השבוע עבודות הניקוי במפעל הרעוע, הוא חש ברגשות מעורבים - הקלה גדולה מצד אחד, וכעס על שנים של מאבק כדי לקבל סיוע בניקוי מצד שני. "כל דלת שהגענו אליה פשוט נסגרה לנו מול העיניים", אמר ראיין, שעבד במפעל לזמן קצר לאחר שסיים תיכון ב־1990. "כולם שכחו מאיתנו".

תהליך הניקוי עצמו מורכב: העובדים ינקזו את הנוזל שנותר במיכלים, ישאבו אותו במשאיות עם צינורות ענקיים ויעבירו אותו לבור מיוחד שנחפר במשך שלושה שבועות ורופד בחומר מיוחד המשמש למטמנות.