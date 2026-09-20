כל הנורות האדומות נדלקות - אבל וול סטריט עדיין לא נבהלת

בוול סטריט מצטברות יותר ויותר סיבות לדאגה, ולמרות זאת ניכרים מעט מאוד סימני פאניקה.

השבוע הקודם הסתיים כשה-S&P 500 כמעט ללא שינוי, והמדד עדיין נמצא קרוב לשיאים. מדד הנאסד"ק אף עלה בשבוע שעבר. זאת למרות שתשואת אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים חצתה את רף 5% ומחיר הנפט נותר מעל 100 דולר לחבית.

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בתחילת החודש ה-VIX, המכונה "מדד הפחד", נסחר סביב 15 - מתחת לחציון ההיסטורי שלו, שעומד על כ-17.6. לפי ניתוח של רויטרס, המשקיעים מתמחרים מעט מאוד פרמיית סיכון לקראת הבחירות לקונגרס בנובמבר, אף שתקופות ספטמבר-אוקטובר בשנות בחירות אמצע הקדנציה היו היסטורית תנודתיות.

אז למה המשקיעים לא מפחדים? אחת התשובות היא הרווחים של החברות. כל עוד החברות האמריקאיות ממשיכות להציג צמיחה ברווחים, המשקיעים מוכנים במידה רבה לספוג ריבית גבוהה יותר, אינפלציה ואי-ודאות. גם ההתלהבות סביב השקעות ה-AI מספקת לשוק נרטיב של צמיחה שמסייע לו להתעלם מחלק מהסיכונים.

השקט המטעה שמתחת לפני השטח

אבל יש גם סימנים פחות נוחים מתחת לפני השטח. רויטרס דיווחה השבוע כי רוחב השוק נותר חלש: ביום שישי מספר המניות היורדות עלה משמעותית על מספר העולות הן בבורסת ניו יורק והן בנאסד"ק. כלומר, המדדים הגדולים מצליחים להיראות יציבים יותר מהשוק שמתחתיהם.

ובינתיים, שוק האג"ח שולח איתות אחר. תשואה של 5% על אג"ח אמריקאית ל-10 שנים מייקרת את עלות הכסף לכלכלה כולה ממשקי בית ועד חברות שמממנות השקעות. במקביל, נפט יקר עלול להוסיף לחץ אינפלציוני, דווקא בזמן שבו הפד כבר חזר למסלול של העלאות ריבית.

האנליסטים לא טוענים שהתרחיש הבא הוא בהכרח מפולת. להפך: לפי MarketWatch, המסר הנוכחי של השוק הוא יותר "אי-ודאות ללא פאניקה". המשקיעים עדיין מאמינים שהרווחים יכולים להחזיק את השוק, ומעדיפים להמתין לנתונים כלכליים ברורים יותר לפני שהם משנים כיוון.

אבל דווקא הפער הזה הוא מה שהופך את השוק למעניין: ה-VIX אומר "אין סיבה להילחץ", האג"ח והנפט אומרים "כדאי לשים לב".

השאלה הגדולה לשבועות הקרובים היא לא אם יש סיכונים - הם כבר על השולחן. השאלה היא כמה זמן שוק המניות יכול להמשיך להתעלם מהם.