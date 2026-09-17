עם קפיצה של 15%: המניה ששברה שיא והצו'פר למנכ"ל

מניית הבורסה לניירות ערך חתמה את היום החזק ביותר בתולדותיה, מאז שהונפקה בשנת 2019. זאת, לאחר שהבורסה, בניהולו של איתי בן זאב, פרסמה את התוכנית האסטרטגית שלה לחמש השנים הקרובות, בהן היא הציבה לעצמה יעד להציג מדי שנה צמיחה משמעותית של בין 15%-18% בהכנסות.

במסגרת התוכנית האסטרטגית, אותה פרסמה אתמול בערב (ד'), שמה לה הבורסה למטרה להרחיב את הנגישות למשקיעים מקומיים ובינלאומיים, ולקדם משיכת השקעות זרות לכלכלה הישראלית. כדי לעמוד ביעדים, בבורסה מציינים כי בכוונתם להמשיך "לפעול להתאמת השוק הישראלי לסטנדרטים הבינלאומיים ולהרחבת נגישותו למשקיעים ולגופים פיננסיים בינלאומיים". במסגרת זו, נבחנים בבורסה מספר צעדים, כולל הארכת שעות המסחר לטובת הגברת החפיפה בין השוק הישראלי לשווקים הבינלאומיים (After Market).

כמו כן, בכוונת הבורסה להעמיק קשרים עם ברוקרים, חתמים, משקיעים וסוחרים זרים, להרחיב את הנגשת המידע, המחקר והתוכן באנגלית, ולקדם פתרונות קישוריות ושירותים למשקיעים בינלאומיים. בנוסף, נבחנת האפשרות למסחר דו-מטבעי בני"ע מתאימים הנסחרים בבורסה.

לצד הפנייה למשקיעים הזרים, בבורסה מתכוונים להמשיך לפעול לשכלול המסחר ולהגברת הנזילות והעמקת הפעילות בשוק. זאת, בין היתר, באמצעות פיתוח והשקה של מוצרים ושירותים חדשים בשוקי המניות, האג"ח, הנגזרים והמדדים, לרבות המשך קידום מנגנוני עשיית שוק, פקודות מסחר מתקדמות, מכרזים תוך יומיים, פיתוח מדדים חדשים והפצת מדדי הבורסה לשווקים בינלאומיים, קידום קרנות ומוצרים פיננסיים נוספים והטמעת מנגנוני מסחר ושירותים המקובלים בבורסות מובילות בעולם.

אופציות ומענק שימור של 5 מיליון שקל למנכ"ל

מי שממשיך לקצור את פירות ההצלחה של הבורסה עד כה, הוא הוא המנכ"ל איתי בן זאב. בשעת לילה מאוחרת, עדכנה הבורסה כי הוחלט להעניק לבן זאב מענק שימור בגובה של 3.5 מיליון שקל, שנועד להבטיח את המשך העסקתו, במטרה שיוציא לפועל את התוכנית האסטרטגית אותה השיקו בבורסה.

במסגרת המהלך, שזקוק לאישור אספת בעלי המניות, צפוי בן זאב לקבל הלוואת שימור שתהפוך למענק בתום חמש שנים. זו אינה הפעם הראשונה שבן זאב זוכה למענק מסוג זה, כשבעשור שבו הוא מכהן כמנכ"ל הבורסה הוא קיבל מענק בהיקף דומה בשני אירועים שונים (2019 ו-2023).

בבורסה הסבירו את ההחלטה בכך שהדירקטוריון רואה "חשיבות עליונה להבטיח שהמנכ"ל שהראה את היכולת להוביל את הבורסה להישגים, ושתחתיו נבנתה התכנית האסטרטגית החדשה והוא מחויב לה, הוא זה שיביא למימושה בחמש השנים הקרובות".

לצד מענק השימור, צפוי בן זאב לקבל גם אופציות בשווי כולל של 1.5 מיליון שקל, אותן יוכל להתחיל לממש רק בעוד חמש שנים. בבורסה מציינים, כי מחיר המימוש של האופציות עומד על כ-240 שקל, גבוה בכמעט 90% מהמחיר שלה ערב פרסום ההחלטה.

בן זאב והבורסה יקוו לשחזר את הצלחת הרפורמות הקודמות

התוכניות של הבורסה מגיעות לאחר שבשנים האחרונות הובילה הבורסה שורה של מהלכים שנועדו לחזק את הללו כללו שדרוג תשתיות, השקה של מוצרים חדשים ושורה של רפורמות מבניות. כל זאת במטרה להציב את הבורסה המקומית בשורה אחת עם הבורסות המובילות בעולם, אחרי שנים בהן השתרכה מאחור.

ברבות הימים, מהלכים אלו נשאו פירות, עם גידול בהיקפי המסחר והעניין במניות המקומיות, שבאו לידי ביטוי בין היתר בקפיצה מתמשכת במחזורי המסחר היומיים, שזינקו מ-284 מיליון שקל בשנת 2019, לכ-5.7 מיליארד שקל במחצית הראשונה של 2026. זאת, תוך שהיא נהנית מהמגמה העולמית של הרחבת מעגל המשקיעים וכניסת דור חדש של משקיעים, כמו גם ממעמדה הבלעדי בשוק המקומי.

בתחילת השנה, רשמה הבורסה ציון דרך משמעותי, כשעברה למסחר בימים שני-שישי, מהלך שנועד להגדיל את היקף ההשקעה מצד המשקיעים הזרים. לפחות בינתיים, נראה שהמהלך של הבורסה הצליח. על פי נתוניה, מחזור המסחר בימי שישי זינק ב־173% לעומת ימי ראשון בשנת 2025, לפני המעבר לשבוע המסחר החדש. מי שמניעים את המסחר בימי שישי הם בעיקר המשקיעים הזרים, שאחראיים בממוצע לכ־40% מהמחזור, לעומת 12.5% שנרשמו בימי ראשון אשתקד.

שורת השינויים והרפורמות באו לידי ביטוי גם בתוצאות הבורסה, שצמחו בשנים האחרונות בקצב מסחרר. את המחצית הראשונה של השנה, סיימה הבורסה עם הכנסות של כ-368 מיליון שקל, עלייה של 38% ביחס למחצית המקבילה אשתקד. זאת, בזכות גידול בהיקפי המסחר ושווי הנכסים בבורסה, שהשפיעו על העמלות שהיא גובה.

בשורה התחתונה, הרווח הנקי עמד על 156 מיליון שקל, זינוק של כמעט פי 2 ביחס לנתון שנרשם במחצית הראשונה אשתקד. זאת, תוך שהיא מנצלת את העובדה שהיא מחזיקה בהוצאות קבועות שכמעט לא משתנה בהתאם להכנסות, כך שאלו מחלחלים כמעט במלואם לשורה התחתונה (מנוף תפעולי).

הדבר בא לידי ביטוי גם במניית הבורסה, שזינקה בשנה האחרונה בכמעט 90%, תוך שהיא משלימה בשלוש השנים האחרונות קפיצה של כמעט 685%, שהביאו אותה לשווי של כ-13.5 מיליארד שקל.

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