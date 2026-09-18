המחליף של באפט: חקלאי, צלם ופילנתרופ

כשוורן באפט הודיע על פרישתו מתפקיד יו"ר ברקשייר האת'וויי, הוא גם סימן את האיש שאמור לשמור על המורשת שלו. זה לא גרג אייבל, המנכ"ל החדש, אלא דווקא בנו הווארד ג'י. באפט שימונה במקומו ליו״ר הקונגלומרט.

"הווארד ישמור על התרבות והערכים של החברה", כתב באפט לבעלי המניות. "גרג מנהל את החברה". לדבריו, התרבות והערכים של ברקשייר "שווים יותר מכל דבר במאזן".

הבחירה בהווארד מעניינת לא פחות מהפרישה עצמה. הוא בן 71, חבר בדירקטוריון ברקשייר כבר 33 שנה, אבל הקריירה שלו רחוקה מאוד מהמסלול הקלאסי של יורש לאימפריית השקעות.

הווארד הוא חקלאי, צלם, איש עסקים, פילנתרופ ואיש אכיפת חוק לשעבר. הוא ניהל חוות באילינוי ובנברסקה, שימש שריף במחוז מייקון באילינוי, והיה חבר בדירקטוריונים של חברות כמו קוקה־קולה.

במקביל, הוא בנה אימפריה פילנתרופית משלו. קרן הווארד ג'י. באפט, שהוקמה ב-1999, מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים: ביטחון תזונתי, הפחתת סכסוכים ומאבק בסחר בבני אדם. לפי הקרן, היא השקיעה יותר מ-3.7 מיליארד דולר מאז הקמתה.

הוא גם טייל ב-156 מדינות, כתב ספרים והיה מפיק בפועל של סרטים דוקומנטריים, בהם "Porcelain War", שהיה מועמד לאוסקר.

המסלול הזה אולי מסביר גם את התפקיד שקיבל כעת. הווארד לא אמור לנהל את אסטרטגיית ההשקעות. הוא אמור להיות מעין "שומר סף" של התרבות שבאפט בנה במשך יותר משישה עשורים. באפט עצמו השווה את תפקידו החדש של בנו ל"פוליסה שבעלי המניות מחזיקים בה ומקווים שלעולם לא יצטרכו להפעיל".

הווארד עצמו כבר תיאר בעבר את הקריירה הלא שגרתית שלו במשפט שמתאים כמעט באופן מושלם לרגע הנוכחי: הוא אמר שהוא בילה את רוב חייו "בעשיית דברים שלא הייתי בטוח בדיוק איך לעשות". עכשיו הוא מקבל את התפקיד אולי הכי סמלי בקריירה שלו: לא להיות וורן באפט הבא, אלא לדאוג שברקשייר תישאר ברקשייר גם אחרי וורן באפט.