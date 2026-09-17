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גלובלי ושוקי עולם משבר אמון בטורקיה: הבורסה באיסטנבול צללה והמסחר הושהה
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טורקיה

משבר אמון בטורקיה: הבורסה באיסטנבול צללה והמסחר הושהה

גל משיכות של כ־129 מיליארד לירות מאחת הקרנות הגדולות בבורסה הטורקית "פוסולה פורטפוי", חשף סדקים בשוק ההון הטורקי, והותיר את המשקיעים מול אחד הימים הקשים ביותר בבורסה באיסטנבול בשנה האחרונה

דין שמואל אלמס 11:08
לירה טורקית / צילום: Shutterstock
לירה טורקית / צילום: Shutterstock

במשך תקופה ארוכה של אינפלציה גבוהה במיוחד, התרסקות הלירה, וירידה בהשקעות הזרות, הבורסה באיסטנבול נתפסה, באופן יחסי, כאי של שפיות בתוך המשבר הכלכלי המתמשך של טורקיה. עם זאת, ביממה החולפת, מוצאת עצמה הבורסה הטורקית במשבר פתאומי ועוצמתי: חברת ניהול הקרנות הגדולה "פוסולה פורטפוי", הודיעה כי חלק מקרנותיה לא הצליחו לשלם במועד את הפדיונות למשקיעים.

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מאותו שלב, המסכים בבורסה באיסטנבול נצבעו באדום בוהק, עד כדי כך שהיה צורך להשהות את המסחר במדד BIST 100. אותו המדד הגיע בשיא לירידה של כ־6.78%, אבל נסגר בירידה של כ־5.54% לכ־13,122 נקודות. בעקבות עליות השערים בשנה האחרונה, הוא עומד, עדיין, על כ־16% יותר מספטמבר לפני שנה, אבל בהשוואה מלפני שבוע - הירידה עומדת על כ־11%. בד בבד, ברמה היומית, מדד הבנקים הטורקי צנח ב־6.38%, מדד ההחזקות ב־6.48%, והסקטור שירד יותר מכולם הוא הליסינג והייצור: 9.74%.

משיכה של 129 מיליארד לירות נמשכו מקרנות פוסולה

תחילת שרשרת האירועים, לפי דיווחים בטורקיה, בסוף אוגוסט. בפינטאבלס נכתב כי מסוף אוגוסט, כ־129 מיליארד לירות (כ־2.7 מיליארד דולר) נמשכו מקרנות פוסולה. בה בעת, דווח על שיחות להעברת מניות מחברת פוסולה פיננס הולדינג וחברות בנות לקבוצת "טרא". ב־12 בספטמבר נמסר כי המגעים נמשכים, ולטרא לא השתנתה ההערכה האסטרטגית. בין כה וכה, רשות שוק ההון הטורקית צפויה בימים הקרובים לחקור בכירים רבים בענף.

פוסולה אמנם לא מוגדרת כענקית במושגי הבנקאות הטורקית, אבל היא קבוצה רבת חשיבות שמחזיקה קרנות גדולות מאוד וכספי ציבור; כולל אחזקות בחברת "קטילמבים", שמאפשרת לאזרחים לרכוש דירות, רכבים או נכסים ללא ריבית וללא נטילת הלוואות. מעבר לכך, היא עוסקת בחסכונות, במימון קמעונאי, והיא הבעלים של בנק ההשקעות והמימון האסלאמי "איקטיסאט".

בסיכומו של דבר, פוסולה משפיעה על הכלכלה הטורקית בשל מעורבות קרנות עם נכסים גדולים, פידיונות, וכמובן פגיעה באמון כלפי מנהלי קרנות באופן כללי. האירוע האסטרטגי הכלכלי הזה צפוי להימשך בטורקיה בימים הקרובים, וכשהבחירות לנשיאות נראות מעבר לפינה - ארדואן ייאלץ לטפל באתגר הזה הרבה יותר טוב ומיידי מאשר אוזלת היד הניכרת באירועים כלכליים אחרים.