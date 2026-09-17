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מי אני | יאיר מגיד, 32, מגבעת שמואל, בעלי רשת מרכזי לימוד מתמטיקה ואנגלית לבני נוער.

מבנה התיק: 65% במדדים S&P 500 וראסל 2000 ו-35% במניות (בעיקר פלנטיר) ומדדים עוקבי ביטקוין.

יאיר מגיד, 32, גדל במשפחה מרובת ילדים שהולידה אצלו את הדרייב לעבוד ולהצליח. "אנחנו שבעה אחים ואחיות, וזוג הורים, וחיינו ביחד באושר אבל המצב הכלכלי אף פעם לא היה מזהיר", הוא מספר. "כבר בגיל 13-14 עבדתי בכל מיני עבודות של בני נוער".

● מגיל 13 עבד והכניס משכורת לכספת. היום מעל חצי מהתיק שלו ב-S&P 500

● בגיל 16 קנתה מניות מקדונלד'ס ודיסני ועם הרווחים מימנה חתונה והון עצמי לבית

קצת יותר מעשור לאחר מכן הוא נחשף לשוק ההון וגילה שהכסף שחסך בעבודה יכול לייצר עוד כסף, וגם לאפשר לו לפתוח עסק עצמאי. הוא פתח את רשת מרכזי הלמידה "קסם", שמנגישה שיעורים באנגלית ובמתמטיקה לילדים גם ממשפחות מרובות ילדים, כמו זו שבה גדל. "ההורים שלי לא יכלו להרשות לעצמם שיעורים פרטיים. ידעתי שאני רוצה לשנות את המציאות הזו עבור ילדים אחרים", הוא מספר. "כך נולד הרעיון של מרכז הלמידה, אבל העסק לא היה יכול להיוולד ללא שוק ההון. בזכות הרווחים מהשקעות הצלחתי לפתוח את העסק ולהמשיך לפתח אותו".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"בגיל 26 התחלתי להתעניין בשוק ובגיל 27 ממש התחלתי להשקיע כספים במניות ומדדים. עד אז לא הייתה לי כל מודעות לנושא. מגיל 13-14 יצאתי לעבוד ותמיד הייתי איש של עבודה קשה, אבל יום אחד אחותי הצעירה שלחה לי סרטון ביוטיוב של מיכה סטוקס על השקעות, וזה הקפיץ לי בפעם הראשונה את כל הרעיון שהכסף יכול לעבוד בשבילי. זה נתן לי את הביטחון להיכנס לשוק ההון, כשמיכה ממש הופך את זה לנגיש ונוח, כשהוא מלמד ביוטיוב השקעות מ-א' עד ת', ועוד בחינם. במשך שנה וחצי נצמדתי לתכנים שלו, נכנסתי כל בוקר וערב לראות סרטונים שלו ולמדתי את השפה של שוק ההון.

"בהתחלה הורדתי את אפליקציית ההשקעות של לאומי Pepper Invest, שהייתה הכי נגישה, והתחלתי קצת לשחק בקנייה ומכירה של מניות. נראה לי מסובך להתחיל לעשות טלפונים למקומות כמו אי.בי.אי או מיטב כדי לסחור, אז בחרתי להתחיל 'לשחק' במשהו שיש לי שליטה עליו. עד היום חלק מה'אני מאמין' שלי הוא שאני אוהב שיש לי שליטה באיפה אני משקיע, כמה, למה ומתי אני יוצא. באותה עת התחלתי לפתח מודעות הרבה יותר גבוהה לכל מה שקשור להשקעות ולדרך להגדיל את ההון.

"בגיל 26 כל המושגים הראשוניים של מה זה מדדים ושוק ההון היו חדשים לי, ונראה לי מפחיד ומסובך להתקשר לברוקר כמו בשנות ה-90. אבל היום הכול הרבה יותר פשוט. אני משתמש בבלינק, פלטפורמת מסחר שאני מאוד אוהב, לנוכח הנגישות של האפליקציה והתחושה שאני שולט בהכול".

איך אני מתעדכן

"בשלב מסוים של הפעילות בשוק, הבנתי שאני פחות רוצה להתעסק עם זה באופן יומיומי, וממש להיות משקיע אקטיבי שעושה טריידים יומיים וכדומה, ומעדיף להתמקד במדדים. הגישה הזאת מאפשרת לי חופש מלהיות מעודכן כל הזמן.

"אני משאיר חלק מהכסף במניות ספציפיות, ופעם בכמה שבועות מגוון את התיק במניות שאני חושב שהן חזקות - אז בחלק הזה של הפעילות אני מתעדכן הרבה. אני בודק בגוגל ומעמיק באתרי חדשות, קורא ציוצים בטוויטר (X) ולפעמים רואה סרטונים ביוטיוב. אבל מכיוון שהחלטתי שהתיק שלי יהיה יותר סולידי, אז המעקב לא מאוד הדוק. אני בודק כל יום מה עשו המדדים, אבל במרבית הזמן אני מעדיף להתעסק בעבודה, בעסק, בשוטף ולא בתיק ההשקעות שלי".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"טוויטר (X). המידע שם שנוגע לשוק ההון יותר איכותי מבחינת התייחסות לאירועים שמשפיעים על השקעות. בטלגרם, בדברים שקשורים לשוק ההון, לתחושתי המידע פחות רלוונטי". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין, כי העולם נותן בו יותר אמון. אנחנו רואים את הרזרבות האמריקאיות שנשענות על המטבע, שגם מדברים עליו שם כאלטרנטיבה למטבעות המסורתיים. אני מאמין שייקח זמן עד שזה יקרה, אבל אני פרו ביטקוין". ת"א 35 או S&P

"עם כל אהבתי למדינה, השוק בארה"ב גדול יותר ואין באמת תחרות איפה התשואות טובות יותר. עם כמה שהתשואות בישראל בשנים האחרונות היו גבוהות בטווחים הארוכים, בסוף S&P תמיד מנצח. זה ניכר היטב כשמסתכלים לטווחים של 20-30-40 שנה". מדדים או מניות

"גם וגם. אם הייתי משקיע רק במדדים הייתי קצת משתעמם. מדדים זה לטווח ארוך, אבל המניות הפרטניות מספקות לי את המקום למשחק ולדינמיות שאני מאוד אוהב, וגם לראות תשואות מהירות. הגם שאני משקיע בהן באחוזים יותר נמוכים". חשבון בבנק או בבית השקעות

"באף אחד מהם. אני בוחר בפלטפורמת מסחר - דרך אפליקציית ההשקעות בלינק. זה מאוד נוח לשימוש, הפעולות שאתה עושה הן ישירות יותר, האפליקציה מעניקה לי גמישות ותחושה שאני יכול יותר לשלוט על הכסף שלי. האפליקציה אינטראקטיבית, נגישה ומהירה יותר".

לקח שלמדתי

"יש הרבה. אחד הראשונים שלמדתי הוא לא לקנות כשהמניה בשיא. הייתי קונה הרבה פעמים כשהמניה או כשמדד כלשהו בשיאם, והיתה נהירה אליהם. למדתי שברוב הפעמים שהשקעתי כשהמדדים היו בשיא, תמיד הגיעה אחר כך איזו ירידה. היום אני מחכה לירידה בשביל לקנות במחירים טובים יותר.

"הלקח השני שלמדתי זה ללמוד אורך רוח וסבלנות, להבין שלתיק לוקח זמן לתפוח. בהתחלה, בהתלהבות הראשונית, הייתי עושה דברים בצורה פזיזה ואז מפסיד. עם הזמן למדתי שהסבלנות בשוק ההון משתלמת. זה יכול גם לתסכל אם חיכיתי יותר מדי ולא פעלתי, אבל לרוב זה חוסך לי הפסדים, והתיק צומח".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"תמיד יש מה ללמוד בשוק ההון. זה תחום שאני יכול עוד 200 שנה ללמוד ולא לדעת הכול. כרגע מה שהייתי רוצה לשפר זה כל מה שקשור לניתוח גרפים, להכיר את כל הממוצעים - 50 שבועות, 30 שבועות, מה הם אומרים ברמה הניתוחית. לרוב אני עוסק בניתוחים יותר מלמעלה כדי להבין מה החברה עושה, קורא את הדוחות מהשנים האחרונות, הרבעונים האחרונים, אבל הייתי רוצה להתמקצע בכל מה שקשור לקריאה וניתוח גרפים".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"בחמש השנים האחרונות שבהן אני פעיל בשוק ההון, עשיתי תשואה של 40% בתיק. אבל גם התשואה וגם הסכומים בתיק כל הזמן משתנים, כי אני מושך רווחים מעת לעת. יש מניות שבהן עשיתי תשואה מדהימה ומימשתי כמו פלנטיר טכנולוגיות, שקניתי ב-21 דולר למניה ואז היתה הקפיצה המשמעותית שהיא עלתה ל-70-80 דולר, ומכרתי את המניות. זה לא נחשב לי בתשואה של התיק.

"השתמשתי ברווחים בתיק ההשקעות גם לקידום העסק והצמיחה שלו. לא היו לי את כל הכספים להשקיע בשיווק והפרסום וכל מה שכרוך בלמתג את עצמך כרשת (כרגע עם שלושה סניפים), אילו לא צברתי איזה סכום משוק ההון לפני. ההון הזה הוא גם איזו כרית ביטחון שנותנת לי הרבה גב. הכספים שלי מושקעים ואני תמיד בבקרה על איפה וכמה התיק צומח. זה לחיות מצד אחד עם כרית ביטחון לעתיד, לדעת שיש לי כספים שצברתי, ומצד שני יש לי תקציבים שמיועדים לדברים שאני רוצה לעשות בשוטף. זה מאפשר לי לקחת יותר סיכונים בעסק, כשהכספים האלה הם גם המנוע שלי.

"לא סימנתי לי אף פעם מטרה או יעד כספי שאליו אני שואף להגיע בתיק. אני מתייחס לשוק ההון כמקום שבו אני צובר את הכסף שאני עובד בשבילו, כדי שהוא יגדיל לי את ההון בצורה משמעותית".

המלצת מעקב

"אני ממליץ לעקוב אחרי חברת אבטחת הסייבר וניהול הנתונים בענן רובריק (Rubrik) האמריקאית, שנסחרת בבורסת ניו יורק תחת הסימול RBRK. התשואה שעשתה מאז שהונפקה היא מדהימה. קניתי את המניה כשהונפקה בוול סטריט ב-32 דולר ב-2024, והשבוע היא הגיעה ל-100 דולר. התשואה מעולה והחברה מעניינת לכל מי שאוהב את עולם התוכנה והבינה המלאכותית. היא קשורה גם לתעשיות טכנולוגיות וצבאיות - הם עושים דברים מאוד מעניינים בחברה הזאת".

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