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גלובלי ושוקי עולם מנכ"ל אנבידיה מסמן: זה התחום הלוהט הבא
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סייבר

מנכ"ל אנבידיה מסמן: זה התחום הלוהט הבא

מנכ"ל אנבידיה מזהה בסייבר את אחד התחומים הבאים שייהנו מההאצה של מהפכת ה-AI, לצד רובוטים וכלי רכב אוטונומיים • מניות הסייבר עשויות ליהנות מהגידול בהשקעות באבטחה מבוססת AI, ככל שהאיומים הופכים מתוחכמים יותר

בועז בן נון 19:17
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: ap, Ng Han Guan

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג מסמן את תחום הסייבר כאחד התחומים הבאים שעשויים ליהנות מהאצה משמעותית בעקבות מהפכת ה-AI. לדבריו, כפי שפורסמו באתר סיקינג אלפא, הביקוש לתשתיות מחשוב לבינה מלאכותית עדיין גבוה משמעותית מההיצע, והשלב הבא של המהפכה צפוי להתרחב גם לתחומים שבהם AI יכול לשנות באופן מהותי את אופן העבודה.

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בעוד המשקיעים מנסים להעריך כמה זמן עוד יכולה להימשך ההשקעה העצומה בתשתיות AI, הואנג לא נרתע וכבר מסמן את השלב הבא. המהפכה לשיטתו, אינה מסתיימת במרכזי הנתונים ובשבבים: היא מתפשטת לסייבר, לרובוטיקה ולמערכות אוטונומיות, תחומים שבהם ההשפעה העסקית של AI עשויה רק להתחיל.

הואנג אמר את הדברים בכנס Communacopia + Technology של גולדמן זאקס, שם התייחס להתפתחות המהירה של יישומי AI בתחום אבטחת הסייבר. לדבריו, הבינה המלאכותית יכולה לשמש ככלי רב־עוצמה להגנה מפני מתקפות, באמצעות זיהוי מהיר יותר של איומים, אוטומציה של תהליכי אבטחה וניתוח כמויות עצומות של מידע. מנגד, אותה טכנולוגיה עצמה מאפשרת לתוקפים לפתח מתקפות מתוחכמות ומהירות יותר.

חברות סייבר כמו פאלו אלטו נטוורקס, קראודסטרייק, פורטינט וסייברארק עשויות להיות בין החברות החשופות למגמה, ככל שהארגונים יגדילו את ההשקעה בכלים המבוססים על AI להגנה מפני איומים, אם כי היקף ההשפעה על הכנסותיהן תלוי בקצב האימוץ ובמודלים העסקיים שלהן.

הואנג לא נקב בהערכת שווי לשוק הסייבר המבוסס על AI או בלוח זמנים להתפתחותו, אך הצביע על תחום נוסף שלדבריו מתקדם במהירות: "AI פיזי", רובוטים וכלי רכב אוטונומיים. לדבריו, בתחום זה נרשמה התקדמות משמעותית, והוא מצפה לראות שינויים גדולים במהלך השנתיים־שלוש הקרובות.

במקביל, הואנג חזר על הערכתו כי הכנסות אנבידיה יצמחו בכ־70% ב־2027, ואמר כי הוא "בטוח" בתחזית. לדבריו, אילו מגבלות האספקה לא היו קיימות, קצב הצמיחה עשוי היה להיות גבוה אף יותר, מעל 100%.