אודות המדור "המשקיעים החדשים" מדי שבוע נראיין את המשקיעים החדשים בשוק ההון, ונתחקה אחר דפוסי ההשקעה והתובנות בצד הסיפור האישי. מעוניינים להשתתף במדור? כתבו לנו Invest@Globes.co.il

מי אני | אופיר דהן, בת 27, מנהריה. יועצת פיננסית ומייסדת אפליקציית "אוצרות אופיר".

מבנה התיק: מדדים - 25% ב-S&P 500 ו-30% בת"א 35. יתרת ה-45% במניות: דוראל אנרגיה, נקסט ויז'ן, קאנדו דרונס, אייראנג'י טק.

אופיר דהן בת 27 בלבד וכבר מושקעת בשוק ההון 11 שנים. המשיכה לשוק ההון מגיל צעיר הביאה אותה לעסוק בתחום כמקצוע, ובמשך כמה שנים עבדה כיועצת בבית השקעות ובהמשך בחברת ביטוח בתחום הפנסיה.

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לפני מספר שנים יצאה לעצמאות והקימה את "אוצרות אופיר", חברה לייעוץ פיננסי, ובמקביל פיתחה את אפליקציית "אוצר" - מערכת שמספקת ניהול תזרים וניתוח פיננסי בסיוע טכנולוגיית AI, כדי לייצר מהמידע הפיננסי של אדם תמונה ברורה שתעזור לו לקבל החלטות מיטביות. זה תואם את התפיסה שלה כי השקעה היא לא מטרה בפני עצמה. "המטרה היא לבנות מערכת פיננסית שבה התזרים, החיסכון, הפנסיה, הביטוחים, ההשקעות והיעדים העתידיים - עובדים יחד".

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"הסיפור שלי עם עולם ההשקעות התחיל כבר בגיל 16. בגיל שבו רוב בני הנוער רק מתחילים לחשוב מה הם רוצים לעשות בעתיד, אני כבר התחלתי להשקיע בשוק ההון. מהר מאוד הבנתי שאני אוהבת את זה ורוצה להמשיך לעסוק בכך לנצח.

"באותה תקופה, בתיכון, עבדתי בחופשות בעבודות קיץ מזדמנות, התחלתי להרוויח קצת ורציתי לחסוך את הכסף. ביקשתי מאבא שלי שישמור לי על הכסף, אבל הוא אמר לי 'אני חושב שהגיע הזמן לפתוח לך חשבון בנק'. הלכנו לבנק והפקידה הגישה לי חוברת פתיחת חשבון והזהירה: 'תמצאי בה כל מיני מושגים פיננסיים, וזה לא אמור לעניין אותך יותר מדי'. זה דווקא עניין אותי. פתחתי את החוברת על מסחר בניירות ערך ושאלתי אותה מה זה. אז היא אמרה לי 'עזבי, זה שוק ההון, זה מסוכן'.

"אבא שלי רמז לי שיסביר לי אחר כך, וכך אכן היה. הוא איש קבע, כל חייו היה בחטיבת גולני, לא איש פיננסים, אבל יצא לו להכיר מושגים ולהנחות אותי בתחילת הדרך. הוא עשה לי היכרות עם השוק, הסביר לי מה זה ני"ע ומסחר. בזמן שחברים שלי עבדו כמלצרים, מכיני פיצה, או בבייביסיטר, אני למדתי על שוק ההון והחלטתי שאת כל הכסף שלי מהקיץ אשים בתיק השקעות.

"פתחתי עם אבא חשבון אפוטרופוס, וקבעתי שאני רוצה להשקיע במה שאני קונה - אני מאוד אוהבת את דיסני אז אני רוצה להשקיע בדיסני; אוהבת נעליים של נייק, אז אני רוצה לקנות מניות נייק; אני אוהבת לאכול במקדונלד'ס, בוא נקנה מניות של הרשת. קניתי מניות בסכומים נמוכים ממש - אזור 500 שקל למניה ו-2,500 שקל הכול ביחד.

"ואז התחלתי להרוויח קצת, ואת כל הרווחים שמתי במניות אחרות בשוק. בהמשך, בגיל 18, התחלתי לשים לב טוב יותר לעמלות המרה של שקל לדולר ועשיתי חישובים קצת יותר נכונים, מה שאפשר לי להרוויח יותר. כל מי שגדל איתי בנהריה היה רחוק מהמחשבה על התחום בכלל, ואני קניתי בסטימצקי ספרים של וורן באפט ודיברתי את השפה".

איך אני מתעדכנת

"אני רואה וקוראת הרבה חדשות כלכליות, צופה בערוץ הכלכלי (ערוץ 10) שיש לו תכנים מקצועיים מצוינים ומתעדכנת גם באמצעות קבוצות וואטסאפ של סוחרים ומשקיעים. לא כולן טובות, אבל יש כמה שאפשר לשאוב מהן מידע. יש לי קבוצה עם סוחרים ומשקיעים מהטופ של השוק, ששם אנחנו מדברים על הכול ועולים דברים מאוד מעניינים. ויש גם קבוצה עם חברים שלי שהם משקיעים מנוסים, עם ותק של 30-34 שנים, שמות מאוד מוכרים בשוק ההון, ואני סומכת עליהם. מהם אני מתעדכנת לא מעט".

שאלון מהיר טוויטר (X) או טלגרם?

"טלגרם, כי יש שם הרבה יותר קבוצות ידע מעניינות שאפשר ללמוד מהן". ביטקוין או את'ריום?

"ביטקוין כי הוא 'מוכר את החלום' וזה שם שכל אחד מכיר. אתריום פחות מוכר". ת"א 35 או S&P?

"מדדי ת"א, כי הם תותחים. בשנה האחרונה עשו ביצועים של אלופים. אני מאוד מאמינה בשוק הישראלי, וחושבת שכמה שיותר צעירים צריכים להשקיע בו. "התיק שלי היום מכוון לטווח ארוך ורובו במדדים, אבל אני שמה דגש שחשוב לי על פיזור, בין היתר גיאוגרפי. אני משקיעה גם בישראל וגם בשוק האמריקאי. אם פעם קניתי רק מניות אמריקאיות ומדדים בחו"ל, כיום אני יותר מוכוונת לשוק המקומי, שהרבה יותר מעניין לטעמי". מדדים או מניות?

"שילוב של מדדים ומניות, אבל בעדיפות למדדים. מי שרוצה להתחיל ויש לו סכום נמוך יחסית שיתחיל במדדים ויעבור למניות אחר כך. קודם צריך לבסס את הניסיון, את חוויית הלחיצה על כפתור הקנייה עם הריגוש שבכך, ואחר כך אפשר להתכנס, ללמוד לעומק ולהתחיל לבחון באילו מניות רוצים להשקיע". חשבון בבנק או בבית השקעות?

"בבית השקעות, בגלל העמלות והשירות, שמקבל דגש הרבה יותר נרחב. אפשר לראות את המסחר בשקל-דולר טוב יותר בבתי השקעות מאשר בבנקים, והפלטפורמה למסחר נוחה יותר. כל הפלטפורמות החוץ בנקאיות שמוצעות היום הן נהדרות, ובאמת כיף להשתמש בהן".

לקח שלמדתי

"למדתי המון לקחים בשוק ההון, אבל המרכזי שבהם הוא שההשקעה היא לא המטרה, היא כלי כדי לייצר את החלום. המימון למה שנצטרך בעתיד. אני קצת יותר מעשור בשוק ההון, וכשהתחלתי לא חשבתי שזה מה שיקנה לי יום אחד את הבית (חלקה בהון העצמי למשכנתא) או יממן את החתונה שלי. לא דמיינתי שעם הכסף הזה אני אתכנן את ההיריון הראשון שלי. כאישה בשוק, ובכלל, הבנתי עם השנים שזה נותן ביטחון תודעתי מאוד גדול, שאני שולטת בעתיד הכלכלי שלי. זה חזון לגבי מה שאני יכולה להשיג.

"בניתי לי תהליך מובנה וסיסטמטי שחוזר על עצמו, שאת התזרים הפנוי אני משקיעה בשוק, ואני יודעת כמה ואיפה, וזה מרגיע. ברור שאנחנו לא נביאים ולא יודעים אם השוק יתרסק או לא, אבל ככל שנעבוד בצורה רחבה יותר, מפוזרת יותר, כך אני מאמינה שההשקעה תשמש ככלי להשיג את המטרות שלנו".

בחיים לא אשקיע ב...

"בחיים לא אשקיע ב"פני סטוקס" (Penny Stocks, חברות קטנות שנסחרות במחיר נמוך מ-5 דולרים למניה, ולעיתים מתחת לדולר בודד). אני לא מוצאת בהן עניין. אבל כל מה שאמרתי שאני לא אגיע אליו - בסוף איכשהו התגלגלתי אליו, אז אין לדעת. למשל, אמרתי שאני לא אגע בביטקוין, וגם לשם הגעתי".

משהו שאני עוד צריכה ללמוד

"יש לי המון מה ללמוד, אבל מרגיש לי שהיום בעיקר צריכים לחבר את שוק ההון יותר למשקיעים צעירים, עם שפה נגישה, עדכנית ורלוונטית יותר מהטון שהיה נהוג בעבר. כך שאם יש משהו שאני רוצה ללמוד, זה את התנועות המהירות ואת הפסיכולוגיה של המשקיעים הצעירים, ולהסתגל בעצמי אליהן".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"לא מדובר בהון גבוה כל כך. התחלתי בגיל 16 עם השקעה של כלום, כ-2,500 שקל. אבל רק משוק ההון צברתי לאורך השנים נטו 250 אלף שקל, שעזרו לי להגיע לכמה יעדים בחיים. זה הרווח לא כולל הקרן (ההפקדות שלה, אל"ו). התיק שלי עשה כמה מאות אחוזים בעשור מאז שפתחתי אותו, וכבר השתמשתי בחלק מהכסף לכל האירועים הגדולים של חיי. מתחילת 2026 התיק עשה 46%.

"התפיסה שלי היום היא שהכסף ישמש אותי לטווח ארוך, לעוד 20 שנה. אבל ידעתי שאצטרך קודם לגרוף רווחים ספציפית עבור אירועים מהותיים, כמו חתונה ובית משלי. וגם אחריהם נשאר שם עוד סכום יפה, שיופנה לטובת תכנון היריון ראשון. וזה לא שאנחנו מרוקנים את הקופה, יישאר שם עוד ואני אמשיך להשקיע במדדים הגדולים, עם הפקדות חודשיות שהם הדלק למערכת הזאת".

המלצת מעקב

"חברת הרחפנים קאנדו דרונס (Cando Drones), שבשליטת רשת הקמעונאות של רמי לוי, שמנהלת מערכי רחפנים אוטונומיים. אני חושבת שהם עתידים לעשות היסטוריה בתחום. בידיים של רמי לוי, אפשר ממש לצפות שבעוד מספר חודשים או שנים בודדות ההזמנות מהסופר יגיעו אלינו עם רחפן הביתה. זו חברה מהממת שמרמזת על הפוטנציאל הרחב של התחום בשלל תעשיות".