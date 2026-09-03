האנליסט שמעריך: שווי פאלו אלטו בדרך לנפץ את תקרת הטריליון שקל

החברה הגדולה ביותר בבורסה בת"א, פאלו אלטו נטוורקס , פרסמה דוחות חזקים בהם עקפה את התחזיות, וסיפקה תחזית להמשך צמיחה, אך המניה נחלשה לאחר זינוק של קרוב ל־100% במחיר מתחילת 2026.

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חברת אבטחת הסייבר האמריקאית שייסד הישראלי ניר צוק, החלה להיסחר בבורסה בת"א במקביל לנאסד"ק לפני חצי שנה, אחרי שהשלימה את רכישת סייברארק הישראלית. נכון להיום, מניית פאלו אלטו היא חלק ממדד ת"א 35 אליו היא צורפה באוגוסט, אך המשקל שלה במדד נמוך, כ־1.3%, והוא צפוי לעלות בעתיד עד לתקרה של 5%.

שווי השוק של החברה בבורסה מגיע לכ־900 מיליארד שקל, גבוה משמעותית מהשווי של חברות גדולות אחרות בבורסה, כמו חברת התרופות טבע (128 מיליארד שקל), בנק לאומי (113 מיליארד שקל), וכן בנק הפועלים והחברה הביטחונית אלביט מערכות (101 מיליארד שקל כל אחת).

האם פאלו אלטו תהפוך לחברה הראשונה בבורסה שחוצה את רף השווי של טריליון שקל? אחרי פרסום הדוחות, מחיר היעד הממוצע שנותנים האנליסטים למניית פאלו אלטו משקף פרמיה של 4.7% על המחיר הנוכחי. לפי שער החליפין הנוכחי, מחיר היעד הממוצע של האנליסטים משקף לחברה שווי של כ־940 מיליארד שקל, עדיין לא טריליון.

שלושה דברים שחשוב לדעת על דוחות פאלו אלטו 23%

שיעור הצמיחה שצופה החברה ב־2027 - עם הכנסות של 14.1־14.2 מיליארד דולר 3.4 מיליארד דולר

הכנסות החברה ברבעון הפיסקלי הרביעי, צמיחה של 34.5% ביחס לרבעון המקביל 282 מיליון דולר

ההפסד הנקי ברבעון הפיסקלי הרביעי*, לעומת 252 מיליון רווח ברבעון המקביל *לפי כללי החשבונאות המקובלים

עם זאת, יש מי שמעריך שהיא בדרך לשם. אנליסט הסייבר של בנק ההשקעות ג'פריס, ג'וזף גאלו, כתב בעקבות הדוחות שהתחזית לשנת הכספים 2027 עוקפת את תחזיות השוק, והוא עדיין מזהה אפסייד אפשרי למספרים שסיפקה החברה.

גאלו מרוצה גם מכך שפאלו אלטו השאירה ללא שינוי את היעד שלה לטווח הארוך של תזרים חופשי שיהווה 40% מהמחזור, לדבריו זה מראה שההחזר על ההשקעה (ROI) ברכישות האחרונות מצדיק את עצמו. ההמלצה שלו למניה היא "קנייה" במחיר יעד של 450 דולר, המשקף פרמיה של כ־24% על המחיר בנאסד"ק ושווי של 1.1 טריליון שקל.

רוכשת חברת AI

ברבעון הפיסקלי הרביעי (שהסתיים בסוף יולי), פאלו אלטו רשמה הכנסות של 3.4 מיליארד דולר, צמיחה של 34.5% ביחס לרבעון המקביל, שבו התוצאות של סייברארק ו־Chronosphere, חברה נוספת שנרכשה, עוד לא נכללו בדוחות. ההכנסות ממוצרים צמחו ב־28.6% ל־738 מיליון דולר, וההכנסות ממינויים ותמיכה גדלו ב־36.2% לכ־2.7 מיליארד דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים, פאלו אלטו עברה להפסד נקי של 282 מיליון דולר, לעומת רווח של 252 מיליון דולר ברבעון המקביל. זאת בין היתר על רקע גידול של 56.8% בהוצאות התפעוליות. על בסיס Non-GAAP, בנטרול הוצאות שקשורות לתגמולים ההוניים לעובדים, עלויות רכישות והפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, הרווח הנקי גדל ביחס לרבעון המקביל ב־26.7% ל־853 מיליון דולר, שהם 1.02 דולר למניה, 4 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

בסיכום שנת הכספים 2026 ההכנסות הגיעו לכ־11.5 מיליארד דולר, צמיחה של 24.5%. ברווח הנקי לפי כללי GAAP נרשמה ירידה של 72.9% ל־307 מיליון דולר והרווח על בסיס Non-GAAP הסתכם ב־2.9 מיליארד דולר, עלייה של 25%.

החברה הכירה בסכום של 1.7 מיליארד דולר בגין התגמול ההוני לעובדים. פאלו אלטו ייצרה בשנת הכספים מעל 4.55 מיליארד דולר מפעילות שוטפת והתזרים החופשי המתואם הסתכם ב־4.4 מיליארד דולר, עלייה של 25.9%.

החברה מספקת תחזית לשנת הכספים 2027, שבה היא צופה המשך צמיחה. ההכנסות צפויות להסתכם ב־14.1־14.2 מיליארד דולר, צמיחה של 23%־24%. ה־ARR (הכנסות חוזרות שנתיות) של מוצרי אבטחה מהדור הבא יגדל ב־22%־23% לכ־11.1 מיליארד דולר. לפי אמצע טווח התחזית הרווח הנקי Non-GAAP יסתכם ביותר מ־3.5 מיליארד דולר.

במקביל לפרסום הדוחות, החברה הודיעה על עוד רכישה של חברת Console שמספקת פלטפורמת AI שעוזרת לארגונים לפעול בסביבת עבודה שכוללת סוכני AI. ההיקף הכספי של הרכישה לא נמסר.

ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו, מסר שההתקדמות האחרונה בתחום ה־AI מעלה את תחום אבטחת הסייבר לראש רשימת סדרי העדיפויות של מנהלי מערכות מידע, והדבר ימשיך להוות רוח גבית לחברה.