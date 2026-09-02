חברת הסייבר אפווינד מזנקת לשווי של 4 מיליארד דולר בגיוס ענק

חברת הסייבר אפווינד (Upwind) של היזם הסדרתי עמירם שחר קרובה להשלמת גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי של 3.8 מיליארד דולר, כך נודע לגלובס. מדובר בעלייה משמעותית בשווי החברה שגייסה רק בתחילת השנה 250 מיליון דולר לפי שווי של 1.6 מיליארד דולר.

הגיוס המהיר צפוי להסגר לאחר בזמן של ביקוש גבוה להשקעה בחברות סייבר צומחות - בפרט בשוק הענן שבו פעילה גם Wiz שנמכרה לפני כחצי שנה ב-32 מיליארד דולר לגוגל. את סיבוב הגיוס מובילה קרן ההון סיכון בסמר (Bessemer), משקיעה ותיקה בחברה.

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אפווינד, שסיימה את השנה שעברה עם פחות מ- 20 מיליון דולר בהכנסות, מייצרת על פי ההערכה הכנסות של 50-60 מיליון דולר, ובסביבתה צופים כי היא עשויה לסיים את השנה עם קצב הכנסות שנתי של 100 מיליון דולר. אפווינד נהנתה בחודשים האחרונים מהוואקום שנוצר בשוק אבטחת הענן לאחר רכישת וויז על ידי גוגל, לצד חברות כמו סוויט ואקו. היא חתמה על הסכמים משודרגים עם אמזון ומיקרוסופט שסייעו להפצת המוצר שלה בקרב לקוחות שחיפשו אלטרנטיבה לחיבור בין וויז לגוגל - על אף שהראשונה הכריזה כי היא פתוחה לכלל פלטפורמות הענן.

מאפווינד טרם נמסרה תגובה לידיעה.