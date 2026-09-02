כפי שנחשף בגלובס: וונדרפול בגיוס ענק לפי שווי של 5 מיליארד דולר

כפי שנחשף בגלובס, חברת סוכני ה-AI הישראלית וונדרפול (Wonderful) שמסייעת לארגונים במדינות שאינן דוברות אנגלית להטמיע סוכני AI, גייסה 550 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר. את הגיוס הובילה אינסייט פרנטרס, והשתתפו בו גם קרן ההון סיכון של סיילספורס והמשקיעים הקיימים: בסמר, אינדקס, ויין ונצ'רס, IVP ו- 9Yards.

● אחיו של המייסד נפל בלבנון, החברה נקראה על שמו - וכעת גייסה 41 מיליון דולר

● מנכ"לית מיקרוסופט מו"פ ישראל מיכל ברוורמן-בלומנשטיק עוזבת את תפקידה

וונדרפול מתל אביב, אחת המדורגות ברשימת עשר חברות הסטארט-אפ המבטיחות של גלובס לשנה זו, נחשבת לאחת החברות הצומחות בישראל בזכות מכירות מואצות של סוכני ה-AI שלה, תוכנות מבוססות בינה מלאכותית המבצעות משימות שונות בארגון - כמו מתן שירות לקוחות, ניהול מכירות, כספים ואדמיניסטרציה.

היא החלה את דרכה כיצרנית סוכני AI המסוגלים ליצור שיחה ישירה עם לקוחות, משתמשים או עובדים. היא התרחבה במהירות למוצרי סוכנים ארגוניים נוספים ובהמשך נכנסה לתחום השירותים: היא מסייעת ללקוחותיה להטמיע את מוצרי ה-AI שלה בארגון ואגב כך מגדילה את מכירותיה עם מוצרים נוספים.

מנכ"ל החברה בר וינקלר אמר לגלובס בחודש יוני האחרון כי "במהרה הבנו שאף חברה לא רוצה רק סוכנים קוליים - הם רוצים סוכני צ'אט, סוכנים באימייל, במכירות, במערך התפעול ובכל מקום שבו עובדים מעבירים מידע ממערכת למערכת.

מוצר לפיתוח סוכני AI בארגונים

מהחברה נמסר: "מאז סבב הגיוס האחרון במרץ 2026, וונדרפול הרחיבה את פעילותה ליותר מ-35 שווקים ברחבי העולם ומעסיקה כיום כ-650 עובדים, מתוכם כמחצית בישראל. במקביל, וונדרפול הרחיבה משמעותית את יכולות פלטפורמת ההפעלה שפיתחה לשימושים ארגוניים ב-AI, שמשמשת כיום לאוטומטיזציה מלאה של תהליכי עבודה מקצה לקצה. וונדרפול החלה את פעילותה העסקית במספר מדינות וביניהם ישראל, עם מוצר לפיתוח סוכני AI בארגונים. לאורך התפתחות החברה, יכולותיה התעצבו וצמחו מפיתוח סוכנים קוליים ותפעוליים, גם לסוכנים רב-תחויים וכתיבת מערכות תוכנה.

כיום, וונדרפול הפכה למערכת הפעלה (OS) מלאה ל-AI ארגוני, הכוללת את כל הכלים, היכולות והבקרות הנדרשות להטמעת והפעלת AI בארגונים - אחת הסיבות לצמיחה המהירה של וונדרפול נובעת גם ממודל ההצבה הקדמית, במסגרתו מציעה בנוסף למערכת ההפעלה, הטמעה לוקאלית בעזרת נציגים (FDE). כך, וונדרפול מטמיעה שימושים ראשונים ב-AI במהירות, ומדריכה את הלקוחות כיצד להרחיב את השימוש בפלטפורמה לכל חלקי החברה".

כמו Kela ו-Unframe הישראליות או פלנטיר האמריקאית, גם בוונדרפול הבינו שהמפתח להאצת המכירות מצוי בתחום השירות התפור ללקוח הסופי: "המוצר עצמו לא שווה הרבה אם אתה לא מחבר אותו לעשרות מערכות בארגון ומוודא שהוא יושב טוב בתוך התהליכים", אמר וינלקר בחודש יוני. "אם אתה רוצה לעבוד עם הארגונים הכי גדולים בעולם, אתה צריך נוכחות בשטח בכל מקום שבו אתה פועל". מודל השירות מאפשר לחברה לצמוח מהר, אך הוא גם מאלץ אותה לגייס הון עתק כדי לממן את גיוסים של נציגים מקומיים והקמת מערכי תפעול ושירות בשלושים המדינות שבהן היא פועלת.

מרכז הפיתוח וההטמעה בישראל צפוי לשלש את גודלו

עוד נמסר מהחברה כי "כחלק מתהליך הצמיחה של וונדרפול, מרכז הפיתוח וההטמעה שלה בישראל צפוי לשלש את גודלו בשנה הקרובה. זאת, כדי לתמוך בצמיחת הפעילות המקומית ולהמשיך לפתח את מערכת ההפעלה של החברה. ״אנחנו נכנסים לעידן חדש של טרנספורמציה ארגונית. כפי שפלטפורמות הענן הפכו לבסיס של הארגון המודרני, מערכות הפעלה ל-AI יהפכו לבסיס של כל ארגון עתידי", אומר בר וינקלר, מנכ"ל וממייסדי החברה. "הלקוחות שלנו כבר מוכיחים שכאשר משתמשים ב-AI בחלק אחד של העסק, הוא מתרחב במהירות לכל חלקי הארגון. בלי מערכת הפעלה משותפת, הארגון נמצא בסיכון לשחזר את הפיזור שנוצר בעולם התוכנה כשירות המסורתי. ארגונים צריכים בסיס AI משותף, שערכו צומח ככל שחלקים נוספים בארגון מסתמכים עליו, וזה בדיוק מה שאנחנו בונים. הגיוס הנוכחי מאפשר לנו לעזור ליותר ארגונים להתאים את עצמם לעתיד״.

וונדרפול איננה החברה היחידה שמפתחת סוכני AI לפעילויות ארגוניות. מתחרים בה חדי קרן כמו Sierra האמריקאית וכן חברות ענק כמו סיילספורס וזנדסק - אלא שהחברה הישראלית היא מהצומחות בתחום בשוק הנמצא מחוץ לארה"ב - בעיקר בשווקים כמו ישראל, יוון, פולין, ברזיל, סינגפור וכעת גם בהודו. הצמיחה הזו באה לידי ביטוי במספר העובדים שהיא מגייסת: רק לפני שנה העסיקה כ- 90 עובדים, וכעת מצבת העובדים שלה עומדת על כ-630 איש, כך לפי לינקדאין. במונחים של קצב הכנסות שנתי, באוגוסט שעבר הנתון עמד על כמיליון דולר בלבד, בסוף 2025 הוא עמד על קצב של 7 מיליון דולר ואת הרבעון הראשון של השנה סיימה וונדרפול עם קצב הכנסות שנתי של 18 מיליון דולר. כעת, כאמור, צופים בחברה להגיע לעשרות רבות של מיליוני דולרים, ובתחזיות האופטימיות שואפים אף להגיע ל- 100 מיליון דולר עד סוף השנה.

החברה הוקמה על ידי בן וינקלר ורועי ללזר וגייסה בטרם הוכרז הגיוס היום כ-290 מיליון דולר. בישראל, עובדת החברה עם שירות הלקוחות של בנק הפועלים, בנק דיסקונט, מכבי שירותי בריאות, בזק, פזגז, מנורה מבטחים וליברה.