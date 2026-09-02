לאחר שש וחצי שנים בתפקיד עוזבת מיכל ברוורמן-בלומנשטיק את תפקידה כמנ"כלית מרכז הפיתוח של מיקרוסופט בישראל. ברוורמן-בלומנשטיק החליפה את אסף רפפורט בתפקידו כאשר עזב להקמת וויז. היא שימשה בחברה בתפקידים שונים במשך 13 שנה וכן כיהנה כסמנכ"לית הטכנולוגיות של חטיבת הסייבר העולמית של מיקרוסופט. החברה לא הודיעה על מחליף לברוורמן-בלומנשטיק וככל הנראה תעשה זאת בהמשך.

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ברוורמן-בלומנשטיק הצטרפה למיקרוסופט לפני 13 שנים כדי להקים ולהוביל את קבוצת האבטחה בענן של החברה בישראל. בהמשך הייתה שותפה להקמת חטיבת אבטחת הענן וה-AI של מיקרוסופט העולמית, ולאחר הקמת חטיבת האבטחה המאוחדת, מונתה לתפקיד ה-CTO של החטיבה. לאורך השנים הייתה שותפה לפיתוח ולהשקה של מוצרי סייבר מרכזיים במיקרוסופט.

בשש וחצי השנים האחרונות עמדה ברוורמן-בלומנשטיק בראש מרכז המחקר והפיתוח של מיקרוסופט בישראל. בתקופת כהונתה הוכפל מספר העובדים, המאכלסים שישה אתרי פיתוח. עם זאת, בשנים האחרונות פסקה מיקרוסופט לבצע מיזוגים ורכישות של חברות ישראליות - בעוד שחברות כמו גוגל, סיסקו ופאלו אלטו נטוורקס מבצעות את הרכישות המשמעותיות בתחום הסייבר הישראל. יתר על כן, יזמי וויז עזבו את מרכז הפיתוח שאותו ניהלו במיקרוסופט על מנת להקים את חברת אבטחת הענן הגדולה בעולם, שאותה מכרו דווקא לגוגל.

ברוובמן בלומנשטיק השתתפה בשיחה בין מנהלי מרכזי פיתוח בינלאומיים לבין משרד האוצר בחודש יוני האחרון - והיתה מאלה שטענו כי הדולר החלש מקשה על פעילות מרכזים אלה בישראל - המשלמים את שכר העבודה בשקלים ומייצרים הכנסות בדולרים.

בנפרד מפעילות הפיתוח, פעילות השירות והמכירות של מיקרוסופט בישראל חוותה טלטלה בחודשים האחרונים - עם התגברות הבדיקות הפנימיות שהחלה חברת התוכנה לבצע לגבי עבודתה עם מערכת הביטחון הישראלית והחלטתה להפסיק ולעבוד עם יחידת המודיעין 8200 בעקבות הביקורת שהוטחה בה בעיתונות לפיה יחידות הצבא מפירת את תנאי השימוש שלה לכאורה. כחלק מהטלטלה בפעילות המקומית, פרש מתפקידו אלון חיימוביץ, מנכ"ל מיקרוסופט ישראל - ארגון השירות והמכירות של החברה בישראל - ובמקומו מונה לתפקיד בחודש שעבר נתי אמסטרדם, לשעבר מנהל הפעילות העסקית של אנבידיה בישראל.

במייל ששלחה לעובדי החברה כתבה ברוורמן-בלומנשטיק: "כשאני מביטה לאחור, מה שאני מרגישה יותר מכל הוא הכרת תודה לאנשים שעבדתי איתם וגאווה עצומה במה שבנינו יחד. הייתה לי הזכות להוביל את מרכז הפיתוח הישראלי בשש וחצי השנים האחרונות, וזהו החלק במסע שלי שאני גאה בו יותר מכל. מאז 7 באוקטובר, ובמהלך התקופה המאתגרת שבאה בעקבותיו, החוסן וכוח ההתמדה שלכם יישארו איתי לשארית חיי. אני עוזבת בהכרת תודה עמוקה ובביטחון בכך שהטוב ביותר עבור מרכז הפיתוח הישראלי עוד לפנינו. זו הייתה באמת זכות של פעם בחיים".