מארק צוקרברג קיווה להפוך את מטא לחברה שבה צוותים אנושיים קטנים נעזרים בסוכני בינה מלאכותית לביצוע חלק ניכר מהעבודה. אלא שהתוכנית השאפתנית עוררה התנגדות חריפה מצד העובדים, בעוד הנתונים הפנימיים הראו כי הטכנולוגיה עדיין אינה מספקת את השיפור המיוחל בפריון.

לפי פרסומים, זמן קצר לפני גל פיטורים גדול בחודש מאי החליט צוקרברג לבטל את המשך הקיצוצים שתוכנן לנובמבר, כך לפי תחקיר של רויטרס.

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תוכנית הפיטורים, שכונתה בתוך החברה Project OT - קיצור של Organization Transformation, נועדה להפוך את מטא ל"חברה מבוססת AI".

לפי מסמכים פנימיים, ההנהלה בחנה תרחישים שבהם יצומצם כוח האדם בחלק מהצוותים בשיעור של עד 60%. עם זאת, לא היה מדובר בכוונה לפטר 60% מכלל עובדי החברה: הצמצום כלל גם העברת עובדים ליחידות חדשות, סגירת משרות פתוחות והוצאת עובדים שהוגדרו כבעלי ביצועים נמוכים.

הגל הראשון יצא לפועל

אותו ארגון מחדש תוכנן להתבצע, כאמור, בשני גלים. הגל הראשון יצא לפועל ב־20 במאי וכלל פיטורים של כ־10% מעובדי מטא, קרוב ל-8,000 איש.

לפי פרסומים מוקדמים יותר של רויטרס, התוכנית הכוללת הייתה עשויה להשפיע על 20% או יותר מכוח האדם. מכאן שהגל השני עשוי היה לכלול לפחות כ־8,000 מפוטרים נוספים, ואולי יותר. עם זאת, מטא טוענת כי הגל בוטל לפני שנקבע מספר סופי של מפוטרים.

ביטול גל הפיטורים שתוכנן לנובמבר הקרוב הגיע בין היתר גם לאחר שעובדים רבים הבינו כי הם נדרשים למעשה לאמן את המערכות שיחליפו אותם. ההתנגדות החריפה עוד יותר לאחר שמטא החלה להתקין תוכנה שתיעדה הקלדות ותנועות עכבר, כדי ללמד סוכני AI כיצד עובדים אנושיים משתמשים במחשב. במקביל, מדד שביעות הרצון הפנימי של העובדים ירד מ־74% ל-55%.

גם הנתונים הטכנולוגיים ערערו את ההנחות שעליהן התבססה התוכנית. היקף שינויי הקוד במערכות הפנימיות זינק ב־220% בתוך שנה, אך מספר השינויים שהבשילו לתכונות חדשות או משופרות עבור המשתמשים עלה ב־36% בלבד. במקביל, מספר התקלות הטכניות ואירועי האבטחה החמורים גדל ב־40%, והזמן שהעובדים נדרשו להשקיע בטיפול בהם זינק ב-70%.

לאחר הפיטורים במאי, הודיע צוקרברג לעובדים כי אינו צופה גל פיטורים רוחבי נוסף השנה. עם זאת, הניסוח אינו שולל קיצוצים נקודתיים, פיטורים על רקע ביצועים או חידוש המהלך בשנה הבאה.

מטא ממשיכה להשקיע סכומי עתק ב־AI, אך המקרה ממחיש את הפער בין ההבטחה להחלפת צוותים באמצעות סוכנים אוטונומיים לבין יכולתה הנוכחית של הטכנולוגיה לעשות זאת בפועל.