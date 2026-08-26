המשפט הסתיים בפשרה ומטא קנתה שקט מסחרי בכ-17 מיליארד דולר

מטא הסכימה לפשרה במשפט המתוקשר שנפתח בשבוע שעבר בארה"ב, ותשלם עד כ־17 מיליארד דולר ל-29 מדינות, לטריטוריות ולמחוז קולומביה בארה"ב, כך לפי דיווח של וול סטריט ג'ורנל. ההסדר כולל גם שורה של שינויים באפליקציות הרשתות החברתיות.

המשפט התמקד בטענות שלפיהן ענקית הטכנולוגיה עיצבה את פייסבוק ואינסטגרם כך שיהיו ממכרות עבור המשתמשים, ובפרט צעירים. המדינות טענו, בין היתר, כי מטא ידעה על הנזקים הנפשיים האפשריים, ובכל זאת המשיכה להפעיל מנגנונים שנועדו לעודד שימוש ממושך.

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ההליך הפדרלי היה עלול לחשוף את מטא לקנסות גבוהים בהרבה. ההסדר שהושג כעת מאפשר לחברה להימנע מהמשך המשפט, ובמקביל מחייב אותה לבצע שינויים במוצרים שלה. מניית מטא מזנקת כתוצאה במעל ל-4%.

במסגרת ההסדר, מטא תטמיע בפייסבוק ובאינסטגרם הגבלת שימוש יומית של שעתיים עבור בני נוער מתחת לגיל 18. ההגבלה תחול במצטבר על שתי הפלטפורמות, וניתן יהיה לבטל אותה רק באישור הורה. בנוסף, תיחסם הגישה לפלטפורמות בשעות הלילה, בין חצות ל־6:00 בבוקר, והתראות יושתקו כברירת מחדל בשעות הלימודים.

מחאה מחוץ לבית המשפט בו התנהלה התביעה נגד מטא בקליפורניה / צילום: ap, Noah Berger

מטא תאפשר גם לבני נוער לבחור פיד שאינו מבוסס על התאמה אלגוריתמית, לבטל הפעלה אוטומטית של תכנים ולהסתיר כברירת מחדל את מספר הלייקים והתגובות. החברה גם תחזק את מנגנוני אימות הגיל שלה ותפעל לחסימת חשבונות של ילדים מתחת לגיל 13.

סכום הפשרה משמעותי, אך יש לבחון אותו גם מול היקף הפעילות של החברה. לפי הדוחות הכספיים של מטא לרבעון השני של 2026, החברה דיווחה על הכנסות של 60.8 מיליארד דולר, בהתאם לתחזיות האנליסטים שעמדו על כ־60.23 מיליארד דולר.

התשלום של מטא ייפרס על פני עשר שנים. כ־70% ממנו, כ־12.7 מיליארד דולר, ישולמו במסגרת ההסדר בכל מקרה. יתרת הסכום, כ־5.3 מיליארד דולר, תשולם רק אם טיקטוק ויוטיוב יאמצו מגבלות דומות לבני נוער וישלמו אף הן סכומים מקבילים.