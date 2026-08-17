מאנבידיה למיקרוסופט: המנכ"ל החדש של הפעילות הישראלית

לאחר קרוב לעשור באנבידיה כמנהל המכירות של החברה בארץ, נתי אמסטרדם ייכנס לנעליו של אלון חיימוביץ' שפרש לאחרונה ממיקרוסופט ישראל.
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אמסטרדם ייכנס לסניף המכירות, השיווק והשירות של ענקית התוכנה, לאחר תקופה סוערת שכללה בדיקות שערכה הנהלת מיקרוסופט בסיאטל לגבי השימוש שעושים כוחות הביטחון בשירות הענן שלה.
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