דין לייטרסדורף ומשה שלו, מייסדי הסטארט-אפ הישראלי דקארט (Decart AI) נמצאים בישורת האחרונה לקראת חתימה על עסקת הענק עם אנתרופיק, חברת הבינה המלאכותית האמריקאית שעומדת מאחורי קלוד. העסקה צפויה לא רק להביא את אחת מיצרניות המודלים המצליחות בעולם לישראל, אלא לייצר לפחות שני מיליארדרים חדשים בהיקפים שלא שונים בהרבה מאלה שייצר אקזיט הענק של וויז.

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לפי ההערכות בתעשייה, לייטרסדורף ושלו הצליחו לשמר שליטה בחברה ונתח מניות משותף שעומד על כ־64% ממניות החברה, שליטה שמספקת להם שווי משותף על הנייר של כ־4 מיליארד דולר. לאחר שבשנה שעברה הצטרף אחיו של לייטרסדורף, אוריין, לצוות המייסד של החברה כמדען הראשי שלה, צפוי כל אחד משלושת המייסדים לקבל הון הנאמד בין 1.5-1 מיליארד דולר, מעט פחות ממה שהכניסו לכיסם יזמי וויז אסף רפפורט, ינון קוסטיקה, עמי לוטבק ורועי רזניק - שקיבלו לפי ההערכה פחות מכ־2 מיליארד דולר כל אחד.

עם זאת, בעוד יזמי וויז קיבלו מהרוכשת גוגל תגמול מלא על חלקם בחברה במזומן בחודש מרץ האחרון, מייסדי דקארט העדיפו לקחת הצעה נמוכה יותר בהיקפה הכללי, אך כזו המקפלת בתוכה מניות של חברה שנמצאת בדרכה לבורסה בניו יורק.

לייטרסדורף ושלו קיבלו את הצעת הרכישה של אנבידיה, שהייתה גבוהה מזו של אנתרופיק ועמדה על פי ההערכות על 8-7 מיליארד דולר. אנתרופיק, אמנם, הסכימה לתת רף עליון של 6 מיליארד דולר, אך ברובו במניות, ולפי ההערכה, החברה הוציאה רק כמה מאות מיליוני דולרים מקופתה במזומן והשאר יינתנו לבעלי המניות בדקארט במניות אנתרופיק.

המרוויחים הגדולים

בסביבת בעלי המניות של דקארט מאמינים כי הם יוכלו לייצר תשואה גבוהה יותר ממניות של חברה כמו אנתרופיק - שמתכוונת לצאת להנפקה הגבוהה בהיסטוריה - לפי שווי של 2 טריליון דולר, עם הכנסות שנתיות בקצב שצפוי להגיע ל־120-100 מיליארד דולר עד סוף השנה, כך לפי פורצ'ן.

כמו בעסקת וויז, גם הרוב המוחלט של המשקיעים בחברה אינם ישראלים, למעט קרן אלף של מייקל אייזנברג, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, שמחזיקה נתח קטן מאוד של מניות בחברה. עיקר מניות המשקיעים נמצאות בבעלות קרנות ענק אמריקאיות כמו בנצ'מרק, סקויה, רדיקל ונצ'רס וזאב ונצ'רס - קרן אמריקאית המנוהלת על ידי המשקיע הסדרתי אורן זאב. המשקיעים העיקריים צפויים להתחלק בסכום של יותר מ־2 מיליארד דולר.

החלק הארי מהכנסות המדינה מהעסקה יגיעו לפי ההערכות בתעשייה ממניות שלושת המייסדים. בהנחה שהמייסדים הישראלים מממשים את מניותיהם לפי השווי הנוכחי שלהן, כ־12 מיליארד שקל, מדובר בפוטנציאל הכנסות של כ־4.2 מיליארד שקל, כולל מס רווחי הון מקסימלי של 30% ועוד מס יסף מקסימלי של 5%.

דקארט פעילות: החברה עוסקת בתחום תשתיות הבינה המלאכותית ובפיתוח "מודלי עולם" - מערכות שמייצרות ומדמות סביבות דינמיות בזמן אמת.

היסטוריה: החברה הוקמה בסוף 2023 בידי דין לייטרסדורף ומשה שלו, יוצאי יחידה 8200.

נתונים: מעסיקה כ־100 עובדים וגייסה יותר מ־450 מיליון דולר מאז הקמתה.

"קבלת מניות במקום מזומן מהווה אירוע מס, אף שהמייסדים מקבלים נכס שאינו נזיל", אומרת עו"ד (רו"ח) רחלי גוז-לביא, שותפה מנהלת וראש מחלקת המסים בפירמת עמית פולק מטלון. "עם זאת, בהתקיימות תנאים מסוימים, ניתן לדחות את אירוע המס עד למימוש המניות בעתיד, בהתאם להוראות שינויי המבנה בפקודת מס הכנסה ובכפוף להתקיימות תנאי הדין ולאישורים שנדרשים מבעלי המניות. אם חלק מהתמורה ימומש במסגרת עסקה שניונית (סקנדרי), שבה יימכרו מניות תמורת מזומן, אזי על חלק זה ישולם מס כבר במועד המכירה".

עם זאת, מסבירה גוז-לביא, מיסוי של כספי אקזיט שניתנו במניות הרוכשת הוא אירוע מורכב יותר: "אם אנתרופיק תונפק בעתיד ושווי מניותיה יעלה, המדינה עשויה בסופו של דבר לגבות מס על רווח גדול יותר. מנגד, אם שווי המניות יירד, גם המס העתידי עשוי להיות נמוך יותר. לכן, בעסקה כזו, השאלה היא לא רק כמה מיליארדים שווים המייסדים 'על הנייר', אלא מתי המניות יהפכו לנזילות, באיזה שווי הן ימומשו, וכמה מס תראה המדינה היום וכמה רק בעתיד".

מרחיבים פעילות

אם אנתרופיק תשלים את הרכישה, תהיה זו הפעילות הראשונה של ענקית הבינה המלאכותית בישראל לאחר שעד כה פעלה כאן רק דרך אנשי מכירות ישראליות שהוצבו באירלנד. עם זאת, דקארט צפויה להמשיך ולהוות פעילות מחקר ופיתוח עבור מוצרי אנתרופיק - בדגש על שיפור היעילות של הרצת המודלים של אנתרופיק על פני שבבים מסוגים שונים - כמו המעבדים הגרפיים של אנבידיה, מעבדי ה־TPU של גוגל ומעבדי "אינפרנשיה" של אמזון.

דקארט עשויה להפוך לפעילות המחקר והפיתוח השנייה של אנתרופיק מחוץ לארה"ב עם 89 עובדים בישראל ועוד 17 איש בארה"ב. בימים אלה, מגדילה אנתרופיק את פעילות הפיתוח שלה דווקא בלונדון, שם היא בונה מרכז של כ־15,000 מ"ר המעסיק 200 איש.

המתחרה OpenAI מרחיבה גם את פעילותה, כחלק מהמירוץ לצאת להנפקה בצמוד לאנתרופיק. כפי שדיווח גלובס בחודש שעבר, החברה גייסה צוות אנשי מכירות בכיר מפעילות הענן של אמזון AWS בארה"ב ואירופה, במטרה לגייס לקוחות ארגוניים רבים. עם זאת, גורמים בסביבת החברה הבהירו כי אין לה כל כוונה לפתוח פעילות בישראל או לשכור כאן נציג שינהל את הפעילות המקומית.