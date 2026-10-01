הקפטן של טיסת פליי דובאי הפך לגיבור לאומי בהודו

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1הקפטן ההודי של טיסת פליי דובאי הפך לגיבור לאומי בארצו

סמיט מאצ'צ'אר, הקפטן ההודי של טיסת פליי דובאי, שנאבק אתמול (ד') בטייס המשנה שלו והצליח ככל הנראה לפתוח את הקוקפיט לנוסעים שניטרלו את ניסיון הפיגוע, הפך לגיבור לאומי במולדתו ביממה האחרונה - כך עולה מדיווחי אתרים הודיים בשפה האנגלית.

"הודו כולה גאה בו", נכתב ב"אינדיה טודיי", שהוסיף כי כמה כוכבי קריקט הודיים פרסמו הודעות ברשתות החברתיות ביממה האחרונה בהן הם "מצדיעים לגבורתו" של מאצ'צ'אר.

"המעשים האמיצים שלו הצילו 180 אנשים", כתב אחד מהם, וירנדר שוואג, "ובהרט כולה (שמה של הודו בהינדי) גאה בו".

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מאצ'צ'אר פצוע ומטופל בסעודיה, לפי הדיווחים. העיתון ההודי סיפר כי ישראלים רבים מביעים הערכה לטייס ההודי, וסקר פרסומים ברשתות החברתיות בהם ישראלים מבקשים "לזכור את שמו" ולהודות לו אישית.

ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי גם הוא פרסם הודעה פומבית שבה הגדיר את מאצ'צ'אר כ"גיבור".

ברשת CNN המקומית ריאיינו את מנכ"ל חברת התעופה ההודית SpiceJet שבה טס הקפטן ההודי עד שעבר לאיחוד האמירויות, שאמר כי הוא "גאה מאוד" בעובד לשעבר, וכך גם "כל החברה שלנו". "גיבור לאומי - גאווה הודית", נכתב בדיווח של רשת CNN.

מתוך "אינדיה טודיי" ו"טיימס אוף אינדיה". לקריאת הכתבה המלאה ב"אינדיה טודיי". לקריאת הכתבה המלאה ב"טיימס אוף אינדיה"

2המצור עובד: עשרות מכליות נפט איראניות תקועות בים ההודי

עשרות מכליות נפט איראניות צפות בימים אלה מול חופי סרי לנקה, ריקות וללא אפשרות תזוזה, בעקבות הגברת המצור האמריקאי על איראן - כך מדווח הבוקר (ה') ה"וול סטריט ג'ורנל". "המכליות הללו הן העדות האחרונה להצלחת המצור והלחץ הכלכלי על איראן", נכתב.

לפי הדיווח, גורמים אמריקאים לחצו על סרי לנקה לחסום ספינות מקומיות מלספק אספקה ​​למכליות ולצוותיהן, וכך גם מלזיה.

"לפני המלחמה, ספינות שנשאו נפט איראני היו מעבירות את הנפט הגולמי למים בינלאומיים מול חופי מלזיה, שם הן העבירו אותו למכליות אחרות, אשר לאחר מכן היו מעבירות אותו לבתי זיקוק סיניים, מבצע מורכב שנועד להתחמק מסנקציות אמריקאיות על נפט איראני", נכתב. לאחר מכן הן היו חוזרות לאיראן וכך הלאה.

כעת, בעקבות האיומים של ארה"ב על מדינות אסייתיות לנתק את כל הקשרים המסחריים עם איראן, נמלים אסייתיים ששירתו אותם בעבר מסרבים לקבל אותם, מחשש לסנקציות אמריקאיות. מהלך זה משאיר את המכליות נסחפות בים. במקביל, ספינות איראניות אינן יכולות לחזור לנמלי היצוא במפרץ הפרסי בגלל המצור הימי.

מאת ג'ון אמונט, מתוך ה"וול סטריט ג'ורנל". לקריאת הכתבה המלאה

3האם מנהיג הימין הצרפתי הפרו-ישראלי היה אנטישמי בנעוריו?

"פרשת ברדלה", כפי שהיא מכונה כעת בתקשורת האירופית, מסעירה את צרפת בימים האחרונים, לפי דיווח של רשת החדשות השוויצרית SRF. במרכזה עומד ג'ורדן ברדלה (31), המנהיג הכריזמטי והצעיר של מפלגת "האיחוד הלאומי", שהוביל אותה לניצחון בבחירות לפרלמנט האירופי, וצפוי להיות ראש הממשלה אם מי שעומדת בראש המפלגה, מרין לה-פן, תיבחר לנשיאות במאי הקרוב, כפי שחוזים הסקרים.

ברדלה נחשב למטאור פוליטי, וכחלק מהמדיניות הפרו-ישראלית של מפלגתו הביע תמיכה חד-משמעית בישראל ואף נכח באירועים שונים בישראל. אבל בימים האחרונים חשף אתר התחקירים הצרפתי מדיה-פארט, שנחשב לאמין מאוד, התבטאויות שלו כשהיה בן 17 עד 19, מהן עולה החשד כי החזיק בעמדות אנטישמיות חריפות.

מדובר בהתכתבות שבה, לפי הטענות, ברדלה יצא נגד "היהדות העולמית", האשים את היהודים בניהול הבנקים, בשוד ובגזל של הציבור הלא-יהודי, והפגין מה שהאתר מכנה "אנטישמיות אובססיבית".

ברדלה, מדווח הערוץ השוויצרי, הגיב בהכחשה מוחלטת של הדברים. הוא אמר כי אינו תומך בעמדות אלה - "לא כיום ולא כשהייתי נער".

בימים האחרונים ברדלה הגיש תביעת דיבה נגד אתר התחקירים. האתר מצדו מסר כי הציטוטים הם "200% מדויקים", והבטיח חשיפות נוספות.

הפרשה מציבה את מפלגת "האיחוד הלאומי" בצרפת - ששברה למרכז בשנים האחרונות וניסתה לשים מאחוריה את העבר האנטישמי שכלל את מייסדה, אביה של לה-פן, ז'אן מארי - בצרות פוליטיות. נכון לעכשיו, המפלגה התייצבה מאחורי ברדלה, אך פרשנים מעריכים כי היא יכולה לזנוח אותו אם ההאשמות יוכחו כנכונות.

מאת זואי גייסלר, מתוך SRF. לקריאת הכתבה המלאה