החברות הישראליות שמגיעות לתערוכות נשק במדיניות מוסלמיות

במדינות המערב יש מי שמנסים להצר את צעדיהן של התעשיות הביטחוניות הישראליות, אך אלו מצליחות לחזק שווקים קיימים, ואף להתפתח לחדשים. לצד זאת, הן גורפות חוזים עם פוטנציאל עתידי. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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התעשיות הביטחוניות הישראליות מסתערות על מדינות מוסלמיות

החברות הביטחוניות הישראליות יגיעו בשבוע הקרוב לציון דרך שיווקי מרשים: הופעה בשתי תערוכות יוקרתיות במדינות מוסלמיות. ביום רביעי נפתחה תערוכת ADEX בבירת אזרבייג'ן, באקו, שמתקיימת עד 2 באוקטובר, וחמישה ימים בלבד לאחר מכן - החברות הישראליות יקיימו הופעת בכורה בסלון האווירי של מרוקו, שיתקיים בבסיס חיל האוויר המרוקאי במרקש.

החברות הישראליות שיופיעו באזרבייג'ן כוללות, כצפוי, את שלוש הגדולות אלביט, התעשייה האווירית ורפאל, אך לא רק הן. חברות נוספות שמופיעות הן, בין השאר, חברת הסימולטורים בגירה, חברות המל"טים אירונאוטיקס, בירד ויוויז'ן. אזרבייג'ן מוכרת כלקוחה ביטחונית בולטת של התעשיות הביטחוניות, שבמלחמת קרבאך השנייה ב־2020 ובמערכת הבזק הנוספת מול ארמניה ב־2023, השיגה ניצחונות גדולים בזכות האמל"ח הישראלי.

מאז הסכמי אברהם, החברות הביטחוניות הישראליות סגרו שורת הסכמים מול מרוקו, כאשר ההופעה בסלון האווירי במרקש מעידה על הידוק נוסף בקשרים בין משרדי ההגנה. בדומה לאזרבייג'ן, יופיעו בבסיס חיל האוויר המרוקאי אלביט, התעשייה האווירית, רפאל ואפילו יוויז'ן, אך גם חברות נוספות שמשקפות את מה שמחפשים ברבאט, בהן חברת הרחפנים אקסטנד, וחברת הלוויינים אורביט.

החוזה האמריקאי החדש של רפאל

אחת משיטות השיווק המרכזיות של החברות הביטחוניות הישראליות היא באמצעות חברות מקומיות. במידה כזו או אחרת, מדובר בכורח המציאות בעולם שפונה ללוקליזציה, העברת ידע, ויצירת מקומות עבודה. אחת מהשחקניות המוכרות היא רפאל, שמוכרת את המוצרים המבוקשים שלה, בין השאר, בעזרת חברות בנות מקומיות. סדרת מוצרים בולטת בשיטה הזו היא של הטילים הטקטיים הפופולריים ביותר בעולם, ספייק.

עתה, זה קרה שוב, בארה"ב, כשהחברה הבת האמריקאית של רפאל זכתה בהסכם להסמכת הטיל ספייק SR, המשוגר מהכתף, לכוחות הצבא האמריקאיים. דגם SR שוקל עשרה ק"ג, והטווח שלו כ־2 ק"מ. בחינת הטכנולוגיה החלה כבר בינואר 2021, כאשר צבא ארה"ב השתמש בספייק SR בניסויי ירי חי בתרגיל נרחב שביצעו. בעקבות שביעות הרצון מאותו ניסוי, הגיע השלב המתקדם הנוכחי.

סדרת ספייק כוללת קשת רחבה של דגמים, המותאמים לטווחים שונים ולפלטפורמות מגוונות. הדגם הקל ביותר, טאקט (ספייק SR), שוקל כ־10 ק"ג, נישא על כתף ומיועד לטווחים של עד 2 ק"מ. בקצה השני נמצא ספייק NLOS המכונה תמוז, ששוקל כ־71 ק"ג ומסוגל לפגוע במטרה ממרחק של עד 32 ק"מ, ומשוגר מפלטפורמות יבשתיות, אוויריות או ימיות.

גרמניה בדרך לתקציב ביטחון היסטורי

גרמניה מיצבה את עצמה בשנים האחרונות כלקוחה בולטת של התעשיות הביטחוניות הישראליות. עסקת חץ 3 הביאה אותה למקום השני בטבלת יעדי היצוא הביטחוני של ישראל בין השנים 2025-2021, עם כ־21% מכלל המכירות. כך לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום. מגמת הצמיחה הזו צפויה להימשך, בצל האופטימיות שהביע שר ההגנה בוריס פיסטוריוס בנוגע להגדלת תקציב הביטחון הגרמני ב־2027.

משרד ההגנה הגרמני פנה לבונדסטאג, בבקשה לתקציב שיא של קרוב ל־140 מיליארד אירו, כולל 109.7 מיליארד אירו תקציב ליבה למשרד - כ־32.7% יותר מאשר ב־2026. יתר 30 מיליארד האירו יופנו עבור "קרן מיוחדת לצבא", קרן חוץ-תקציבית שהוקמה לפני כארבע שנים כתוצאה מהפקת לקחים ממלחמת רוסיה-אוקראינה, והייתה אמורה לפוג.

בה בעת, הגרמנים בהובלת פיסטוריוס, פועלים מול ארה"ב, במטרה להעביר אליהם ייצור של מיירטי PAC-3, הדגם המתקדם ביותר של מערכות פטריוט. סיבה מרכזית שבגינה בוושינגטון עשויים להסכים היא הקושי של החברות האמריקאיות לעמוד בביקושים למיירטים, כתוצאה מהשימוש הנרחב בפטריוט הן באוקראינה והן במזרח התיכון מול איראן.