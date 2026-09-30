אחד האתגרים הגדולים והמרכזיים בעולם הנדל"ן הישראלי - שהמדינה מנסה לעמוד בו בשנים האחרונות, אך ללא הצלחה בינתיים - הוא ריכוז נוח ופשוט של כל המידע ה"נדל"ני" שקיים ברשת. אתר חדש, "גרסאות לעם" - יוזמה עצמאית של עו"ד גיא זומר - מנסה לפתור זאת, אך כעת הוא נתקל בבעיה: המאגר המרכזי שממנו "שאב" נתונים, "מאגר מידע נדל"ן" של רשות המסים, נחסם עבורו.

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כל הנתונים מכל האתרים במקום אחד

האתר החדש פתוח לכולם, ושואב מידע, נכון לכתיבת שורות אלו, מ־1,609 מאגרים (רובם ממשלתיים) ומ־75 ארגונים. הוא כולל 2,291 טבלאות נתונים, וכ־152 מיליון שורות בטבלאות.

רבים לא יודעים זאת, אך אתרים ממשלתיים רבים מרכזים אצלם מידע עצום נדל"ני עצום, החל בתוכניות ויוזמות נדל"ניות בשלבים שונים ועד עסקאות שקורות בפועל, אך מאחר שכל פיסת מידע כזו נמצאת במקום אחר, קשה מאוד לאחד אותם ולהצליב ביניהם כדי לגבש תמונה ברורה באשר לשוק ולפעילות המתקיימת בו מדי יום. האתר החדש מציע זאת, ומרכז במקום אחד את כל המידע הרלוונטי.

כעת הא נתקל בבעיה: לאחרונה הוסיפה רשות המסים דרישת הזדהות בעת הכניסה לאחד ממאגרי המידע החשובים ביותר לענף, "מאגר מידע נדל"ן". המאגר עודנו פתוח לכול, אך אינו מאפשר שאיבת נתונים, סקרייפינג (Scraping) בעזרת כלי AI - השיטה שעליה מסתמך האתר של עו"ד זומר. ברשות המסים טוענים כי הסיבה לכך היא מניעת הפרעה לפעילות האתר הנגרמת על ידי הפעלת כלי AI.

מאגר זה של רשות המסים הוא למעשה המאגר שבו מפורסמות כל העסקאות המדווחות לרשות על פי חוק, כך שהוא למעשה המאגר הממשלתי והמוסמך הגדול ביותר עבור עסקאות נדל"ן. חסימה שלו בפני סקרייפינג לא מאפשרת, למעשה, לאתר החדש לשאוב את המידע על עסקאות כאלו. יש לציין כי האתר כן שאב מידע ממאגר רשות המסים עד לפני כמה ימים, כך שהמידע שכבר נשאב על עסקאות קודמות עדיין קיים.

זאת ועוד: לצד "מאגר מידע נדל"ן" של רשות המסים פועל אתר נוסף המציג עסקאות נדל"ן - אתר הנדל"ן הממשלתי. לפי בדיקת גלובס האתר הזה פעיל, ואפשר להיכנס ולאתר בו עסקאות ללא צורך בהזדהות, ולכן הוא עודנו נגיש לאתר, על פניו.

עם זאת, שני המאגרים לא מציגים בדיוק את אותו המידע, וגם באתר עצמו מצוין כי ישנם "פערים" ביניהם. "שני אתרים ממשלתיים מפרסמים את אותן עסקאות נדל"ן", נכתב באתר, "ומי שקורא אותם כפי שהם מוצגים יקבל שתי תמונות שונות: מספר עסקאות אחר, סכומים אחרים, לפעמים אפילו שם יישוב אחר". בדיקה שנערכה על ידי אנשי האתר על עשר חלקות אקראיות גילתה כי שבע עסקאות שבוצעו בחלקות אלו אינן מוצגות באתר הממשלתי, אך כן מוצגות במאגר רשות המסים, וכי גם בעסקאות המוצגות ישנם סכומים שונים ומידע נוסף שאינו קיים או שונה בשני האתרים. המשמעות היא כי גם אם המאגר הממשלתי עודנו פתוח, המידע בו חלקי לעומת המצב הקודם, שבו שני המאגרים היו פתוחים בפני הכלי שבו משתמש אתר "גרסאות לעם".

"זה המידע שלכם"

אתר "גרסאות לעם", כפי שציינו לעיל, מנסה לפתור בעיה מוכרת היטב של הענף: פיזור הנתונים והמידע בין שלל מקורות, מאגרים ואתרים, שאינו מאפשר לקבל תמונה מלאה - אלא לאחר עבודת איסוף מאומצת וארוכה, שגם היא לא תמיד מתאפשרת. האתר, בעצם ריכוז כל המידע במקום אחד, ובאפשרות להצליב בין נתונים ובין מאגרים, מנסה לפתור את הבעיה ולאפשר להציג תמונה אחת או מידע ספציפי במקום אחד, ובצורה פשוטה.

"משרדי ממשלה, רשויות וגופים ציבוריים מפרסמים הרבה מידע באתרים שלהם", נכתב באתר. "המידע הזה פומבי, אבל הוא מפוזר בהרבה מקומות, מתעדכן בלי הודעה, ולפעמים נמחק. האתר הזה אוסף את המידע בשבילכם. תוכנות קטנות שלנו נכנסות לאתרים האלה באופן קבוע, מורידות את המידע, שומרות כל גרסה שלו, ומסדרות אותו כך שיהיה קל לחפש בו, להשוות בין גרסאות ולחבר בין מאגרים שונים. לכל מאגר יש קישור למקור שממנו הוא נלקח".

בפרופיל ה־ X (הטוויטר) שלו, כתב על כך עו"ד גיא זומר: "זה המידע שלכם, הוא מיועד לכם, הוא שייך לכם, וצריך להבטיח שגם תוכלו לעשות בו כרצונכם".

כאן המקום לציין כי גם לפני חסימת הגישה למאגר העסקאות של רשות המסים בפני כלי ה־ AI של האתר, הוא לא הציג מידע מושלם. למעשה, באתר עצמו מתבקשים הגולשים מפורשות: "התייחסו לנתונים כאן בחשדנות. הם נקודת פתיחה טובה, לא מילה אחרונה". הסיבה לכך נעוצה במבני מאגרי הנתונים עצמם: חוסרים אקראיים של נתונים שונים שאולי לא הוזנו כראוי, מקור לא זמין או איטי בזמן איסוף המידע, הצגת נתונים חלקית באתר המקור, שגיאה בקריאת הנתונים ועוד - כל אלו עשויים להציג מידע חלקי, חסר ואפילו מוטה, שלא בכוונה כמובן.

באתר מודגש כי "אנחנו לא מתקנים את המידע, אלא מציגים אותו כפי שנאסף. לפני שמשתמשים בנתונים בפועל פתחו את הקישור למקור ובדקו ידנית שהמידע שם זהה למה שמופיע כאן. אם משהו נראה חסר או מוזר, למשל מספר קטן מהצפוי או תקופה ריקה, אל תניחו שזה המצב האמיתי. בדקו במקור. שימו לב לתאריך שבו המידע נאסף - ייתכן שבמקור כבר יש גרסה חדשה יותר". לצד זה יש לציין כי האתר ממשיך להתעדכן באופן תדיר, בהתאם להערות ושאלות של גולשים שהשתמשו בו. כמו כן, הוא כולל "יומן ממצאים ותיקונים" שבו מתואר מה נמצא במאגר ומה שונָה בעקבות כך, וכן מוצגות שאלות והערות של גולשים. האתר כולל גם קישור לקובץ הגולמי של הנתונים.