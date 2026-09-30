"תקרית" ו"ריב בין טייסים": איך מסקרים בעולם את טיסת פליי דובאי

בכלי התקשורת של איחוד האמירויות - שקרן ההשקעות שלה היא הבעלים של חברת התעופה פליי דובאי - ניסו למסגר את האירוע שהתחרש היום מעל סעודיה כ"תקרית" בלבד, ולהפחית מחשיבות מה שנראה כניסיון לרסק מטוס של החברה כחלק מפעולת טרור. "טיסת פליי דובאי לתל אביב נחתה בשלום בסעודיה", נכתב בצהריים ב"חאליג' טיימס", "וכל הנוסעים בטוחים ונספרו". אתר החדשות האמירתי הגדיר את מה שמסתמן כניסיון לרסק את המטוס כ"תקרית".

● המנכ"ל הבכיר שהשתלט על הטיסה: "תקפו אותנו, אנחנו שומרים על הטייס"

● עשר טיסות ביום מדובאי לתל אביב: חברת התעופה שבמרכז הדרמה

לפי חברת התעופה בדיווח שהופיע באתר, ב-05:21 (זמן אוניברסלי, UTC) החלו שינויים בגובה הטיסה של המטוס, ב-05:22 נרשמה צניחה של 14 אלף רגל בתוך פחות מדקה, ב-05:31 שודר קוד מצוקה כלכלי ו-05:38 שודר קוד מצוקה המתריע על חטיפה. בערך שעה לאחר מכן נחת המטוס בבטחה בטאבוק שבסעודיה. דיווחים דומים הופיעו ב-Gulf News. באתרים אמירתיים בשפה הערבית הדיווח על התקרית כלל לא הופיע.

אתר Gulf Today, שגם הוא ממומן על ידי גורמים באיחוד האמירויות, ציין בשעות הצהריים כי הטיסה מדובאי לתל-אביב "חוות תקרית במהלך הטיסה". הוא ציטט דובר של החברה, שאמר לאתר כי "ביטחונם של הנוסעים ושל הצוות הוא העדיפות העליונה שלנו". לעומת אתרים אלו מאיחוד האמירויות, אתר ניו ארב, המקושר לקטאר, נמנע לחלוטין מלפרסם את פרטי התקרית ואת הקשר לישראל, ודיווח בלקוניות כי "שני טייסים נפצעו" במסגרת תקרית אווירית וכי המטוס של החברה נחת בסעודיה. עמוד משרד החוץ של איחוד האמירויות התעלם גם הוא מהתקרית, ובצהריים הסתפק בשיגור ברכות לרגל יום העצמאות של בוצוואנה.

בעדויות של הנוסעים שהיו על הטיסה, צוין כי ארבעה ישראלים הצליחו להשתלט על הטייס המשנה ולייצב את הטיסה, וכי הטייס שנדקר במצב קשה. בסרטונים רואים את הטייס שנפגע מדמם על הרצפה.

איך האירוע סוקר באירופה?

כלי התקשורת האירופיים התקשו להבין את התמונה נכון לשעות הצהריים המאוחרת. הגרדיאן הבריטי כתב כי "מטוס בדרכו לישראל ביצע נחיתת חירום אחרי ריב בין טייסים", ונכון לשעה 15:00 (שעון ישראל) עדיין שלל את האפשרות של ניסיון חטיפה. לפי הדיווח בעיתון, "הריב" בין הטייסים גרם "באופן רגעי" לחשש כי מדובר בחטיפה, אך "המטוס נחת בשלום בסעודיה". גם רשת BBC מספקת כותרת מעורפלת, לפיה "טייסים נלקחו לבית החולים, לפי שדה תעופה סעודי, אחרי דיווח על דקירות בקוקפיט בטיסה בדרך לישראל". האתר מפרט כי "אנחנו לא יודעים עדיין מה המוטיבציה של ההתקפה האלימה, וחומרת הפציעות שספגו הקפטן וטייס המשנה".

לעומתו, כלי תקשורת אחרים בבריטניה הציגו תמונה מעודכנת יותר. "הטייס נדקר בניסיון חטיפה של מטוס נוסעים בדרכו לישראל" כתב הטלגרף. הדיילי מייל הגדיר את התקרית כ"ניסיון טרור בשחקים", וכתב כי "אחד הטייסים תקף את עמיתו וניסה לחטוף את המטוס לפני שהוא הוכרע על ידי נוסעים שמנעו אסון כבד". גם באיטליה ובגרמניה דיווחו כלי תקשורת על מה שנראה כתקרית טרור ועל ניסיון שלא צלח לרסק את המטוס.

בכלי התקשורת הבינלאומיים גם הובעה תמונה לא ברורה של האירוע. "מטוס צנח 17,000 רגל אחרי 'תקרית אלימה' בין טייסים", נכתב בכותרת הראשית של אתר CNN היום בשעות הצהריים. רק בכותרת המשנה מצוטט "מקור ישראלי", שאמר לרשת כי "ייתכן שמדובר בניסיון לפיגוע טרור".