חברת הספנות שפיצחה את השיטה ושטה בהורמוז מתחת לאף האיראני

למרות חסימה של שלושה עורקי נפט קריטיים, חזרה ערב הסעודית לייצא 6 מיליון חביות נפט ביום, כך מדווחת חברת המחקר Kpler. שלושת העורקים, שנחסמו על ידי איראן ובנות בריתה, הם מצר הורמוז, צינור מזרח-מערב ומצר באב אל מנדב.

בזכות פגיעה אמריקאית בתשתיות הגילוי והתקיפה של איראן, ותמריצים כלכליים לקחת את הסיכון ולהוציא נפט מהמפרץ לשווקים הצמאים באסיה, בפועל, מצר הורמוז פתוח חלקית.

היבוא הסיני, שצמצומו מנע זינוק במחיר הנפט, חוזר לעלות. השאלה המתעוררת כעת היא, מתי נראה את התוצאות במחיר הדלק.

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בזמן שהעצימות של המלחמה הקינטית פחתה, המלחמה הכלכלית ממשיכה במלוא עוזה.

מהצד האחד, איראן מעוניינת למנוע ממדינות המפרץ לייצא נפט וגז, ובכך להפעיל לחץ פוליטי וכלכלי עליהן ועל הברית שלהן עם ארה"ב. מהצד השני, ארה"ב ומדינות המפרץ מעוניינות למנוע מאיראן לייצא את הנפט שלה - וכמובן לאפשר לנפט הערבי לזרום.

במשך חודשים, נראה היה שידה של איראן על העליונה, ולמרות כוחות מדולדלים - היא מצליחה לגרום למספיק חשש ממעבר במצר כדי שכוחות השוק יעשו את שלהם וחברות יימנעו מלעשות זאת.

אך כעת, נראה שאותם כוחות שוק גם מייצרים את הפתרון: ככל שמחיר המעבר בהורמוז עולה, כך מגיעות חברות ספנות ששווה להן להסתכן בתמורה לסכום כה גדול.

חברת ספנות כזאת היא "סינוקור" הקוריאנית, תאגיד בשליטת משפחת צ'ונג, הבעלים של קבוצת יונדאי.

מטעינים מחוץ להורמוז - וחוזרים פנימה

בסינוקור החלו להעביר נפט מחוץ למפרץ עם משדרים ואורות כבויים, להטעין ספינה-לספינה את הנפט מחוץ להורמוז, ואז חזרו פנימה לסיבוב נוסף. ב-30 באוגוסט, ספינה שלהם אף נפגעה מירי איראני. ב-1 בספטמבר ארה"ב תקפה מכ"מים ומערכות גילוי וירי איראניות, מה שאפשר לסינוקור להמשיך ולשוט באותו נתיב, עם כמות הולכת וגדלה של מכליות.

"האסטרטגיה הזו נקראת 'העברה ספינה לספינה'. האוניות מעמיסות בתוך המפרץ, יוצאות מהורמוז עם מערכות ניווט מכובות, ואז מתחברות למכליות שנמצאות במפרץ עומאן מחוץ למצר", מסביר פרופ' יהושע קרסנה, לשעבר בכיר באחד מארגוני המודיעין ומנהל הפורום לשיתוף-פעולה אזורי במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב.

"האמירתים פועלים כך כבר כמה שבועות, והסעודים הגבירו את השימוש בדרך הזאת, כי כמות הנפט שהם מצליחים להוציא מהים האדום צומצמה בעקבות הפגיעה בצינור מזרח-מערב. לשיטה יש מחירים, כי אפשר לפגוע בספינות, אבל הרווח מאוד גדול", אומר קרסנה.

המחיר לספינה זינק יותר מפי שלושה בחודשיים

מכיוון שסינוקור היא חברה פרטית, שלא מדווחת על רווחיה, קשה לדעת כמה הם מרוויחים. אך עיון במחירי השינוע בהורמוז מעלה תמונה חד-משמעית: המחיר עבור ספינה שנעה מהמפרץ הפרסי לסין זינק בחודשיים האחרונים מ-382 אלף דולר ליום למעל 1.2 מיליון דולר ליום, יותר מפי שלושה, בין השאר בשל מחירי הנפט העולים.

בהתחשב בצי הספינות הנרחב של סינוקור, ואפילו אחרי תשלום של משכורות נדיבות (כ-10,000 דולר בחודש לאיש צוות וכ-30 אלף דולר בחודש לקצין ים) הם כנראה מגיעים לרווחי עתק.

"האמריקאים 'סללו' דרך ליד חוף עומאן" מפרט ד"ר אילן גילדין, מנהל קרן גידור ושותף בקרן פמילי אופיס, "מה שמאפשר לסעודים ולמדינות אחרות במפרץ להוציא הרבה יותר נפט. כרגע יוצאות מהורמוז 12 עד 13 מיליון חביות נפט מדי יום, כפול מאשר לפני חודש". אך עם זאת, הוא מדגיש, "זה עדיין פחות מ-20 מיליון החביות שהיו יוצאות לפני כן. אבל שווה לזכור שזה גם בגריעת איראן".

איראן מתקשה מאוד להוציא את הנפט שלה ולמכור אותו לסין בהנחה, כפי שהייתה רגילה לעשות, בשל הסגר הנגדי מצד ארה"ב.

"מזקקות הנפט הסיניות חוזרות לפעולה"

מחיר הנפט אומנם עדיין גבוה, וחבית ברנט נמכרת בסביבת מחיר של כ-100 דולר. אך סין כבר מרגישה בנוח לחזור ולייבא. על פי ד"ר גילדין, "מזקקות הנפט הסיניות חוזרות לפעולה, ולאחר שהן ירדו מייצור של 10 מיליון חביות ביום ל-5 מיליון בלבד, הן כעת עולות לסביבות 7 מיליון ביום". זה עשוי להשפיע לטובה על מחיר הדלק, אך כנראה שעדיין לא בחודש הבא.

על פי מדד מחיר הדלק בים התיכון, מחיר הדלק עדיין גבוה יותר מאשר בחודש שעבר, מה שעלול לגרור עלייה נוספת במחיר הדלק, אחרי שהמחיר בחודש האחרון הגיע לרמה הגבוהה אי פעם, ושר האוצר סמוטריץ' הכריז על הפחתה של חצי שקל במס הבלו על הדלק.

ייתכן שנראה עוד דחיפה כלפי מעלה של המחיר. עם זאת, המחיר כבר עבר את השיא שלו, ואם המעבר השקט דרך הורמוז יהפוך לנורמה החדשה - ייתכן שגם נראה ירידה במחירים.

אך דווקא המצב הזה, בעיני ד"ר גילדין, יוצר חשש להסלמה: "המינוף של איראן הולך ויורד, ולכן התמריץ להסלמה טרם בחירות האמצע בארה"ב עלה משמעותית. איראן לא רוצים לראות נורמליזציה של כמות החביות שעוברת כרגע. טראמפ דחה במורש את ההצעה להפסקת אש קצרה יחסית, וייתכן שהאיראנים ירצו להסלים ישירות או לשכנע את החות'ים לפעול. בזירה הזאת המצב יותר מסוכן, כי אין מספיק כוחות אמריקאיים והסעודים לא מספיק חזקים".