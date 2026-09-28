איראן "נוקמת" באירופה על שיתוף הפעולה עם ישראל

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1 ניסיון הפיגוע בבריטניה, שחשוד כאיראני, הוא רק קצה הקרחון

במאמר שפורסם בעיתון הבריטי הטלגרף נחשף כי ניסיון הפיגוע שנחקר בימים אלה בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד בגלוסטרשיר - שבו נעצרו חמישה חשודים לאחר ששלושה מסחריות אותרו בדרכם לבסיס המשמש את צבא ארה"ב - אינו אירוע נקודתי, אלא חלק ממערכה נרחבת של טהרן. לפי הניתוח בטלגרף, הרשויות בלונדון ובבירות אירופיות נוספות מתמודדות עם גל נקמה מתוכנן ורב-ממדי שמנהל המשטר האיראני נגד מדינות המציעות סיוע או נכסים צבאיים לארה"ב ולישראל.

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הציר הראשון במערכה האיראנית כולל הסלמה ישירה ועקיפה נגד נכסים אזוריים ותשתיות אנרגיה. לאחר התקפות ארה"ב וישראל בפברואר, פתחה איראן במתקפת טילים וכטב"מים שהתרחבה לפגיעה בתשתיות ובאזורים עירוניים צפופים במדינות המארחות כוחות זרים, ובהן קפריסין, שם הותקף בסיס חיל האוויר הבריטי אקרוטירי. המצור האיראני במצר הורמוז שיתק את תנועת מיכליות הנפט והזניק את האינפלציה בבריטניה, בעוד שלוחיה של טהרן, ובהם החות'ים בתימן, הגבירו את התקפותיהם במידה שגרמה לבריטניה ולצרפת להעניק סיוע צבאי ישיר להגנת סעודיה.

הממד השני מתרחש במרחב הווירטואלי במטרה לערער את שגרת החיים והמורל האזרחי. חברת האבטחה DigiCert זיהתה כ-5,800 מתקפות סייבר של קבוצות המקושרות לטהרן, אשר פגעו בתשתיות מים בארה"ב, במרכזי נתונים קריטיים, ואף הובילו להשבתת תחנת כוח בבריטניה למשך ארבעה ימים. המרכז הלאומי לאבטחת סייבר בבריטניה (NCSC) אישר כי טיפל במאות אירועים שרובם המכריע קשורים למדינות עוינות, ובראשן איראן.

במקביל מפעילה טהרן לוחמה היברידית על אדמת אירופה תוך ניצול רשתות פשיעה מקומיות וגיוס צעירים ברשתות החברתיות. בין האירועים שתועדו נמנים ניסיון פיגוע נגד בנק אוף אמריקה בפריז שתוכנן על ידי צעיר שגויס בסנאפצ'אט, פיצוץ סמוך לשגרירות ארה"ב באוסלו והתקפת דקירה נגד שני יהודים בלונדון. ראש שירות הביטחון הבריטי (MI5), קן מקאלום, חשף כי גופי המודיעין בממלכה סיכלו עשרות מזימות קטלניות בגיבוי איראני. הנתונים הללו מחזקים את הערכת ועדת המודיעין והביטחון של הפרלמנט הבריטי, שקבעה כי המשטר בטהרן מהווה איום נרחב ובלתי צפוי, שהסכנה המרכזית ממנו היא איום פיזי המופנה כלפי מתנגדי משטר על אדמת אירופה.

מאת סופיה יאן, מתוך הטלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

2 כיצד רואות שכנותיה של ישראל את הבחירות הקרבות?

העיתון הסעודי ערב ניוז, היוצא לאור בריאד, מנתח במאמר מורחב את תפיסת מערכת הבחירות בישראל בעיני שכנותיה באזור. לפי הדיווח, במדינות ערב עוקבים בדריכות אחר הקרב הצמוד בין בנימין נתניהו לבין גדי איזנקוט, מתוך הבנה כי לתוצאות יהיו השלכות מעבר לגבולות המדינה.

בירדן רואים בממשלה הימנית בירושלים איום קיומי על הממלכה ההאשמית. העיתון מצטט את המלך עבדאללה השני שהצהיר באו"ם כי "התיאבון של ממשלת ישראל להתפשטות מהווה כעת איום אזורי". בעמאן מזהירים מפני סיפוח של הגדה המערבית וקריאות חוזרות של שרים לגירוש מיליוני פלסטינים אל מעבר לנהר הירדן, אם כי להערכת משקיפים, עמאן תמשיך לשמור על הסכם השלום מ-1994 בכל תרחיש.

במצרים מוטרדים מהצהרות על "הגירה מרצון" של פלסטינים ומזהירים מפני לחץ להעביר מאות אלפים לשטחה. השגריר לשעבר א-סייד שלבי ציין בכתבה כי התרחיש המועדף על מצרים הוא "ממשלה המונעת פחות מאידיאולוגיה וממוקדת יותר בביטחון, מה שעשוי לסייע בהרגעת הרוחות סביב עזה". שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, הבהיר כי ארצו תתמודד עם כל ממשלה שתיבחר, אך האשים את נתניהו בהכשלת הפסקת האש בעזה.

על רקע הלחימה בדרום המדינה, שהובילה לאלפי נפגעים ומאות אלפי עקורים, בביירות מביטים בבחירות הקרובות בספקנות רבה. יושב ראש הפרלמנט נביה ברי טען כי ישראל "הופכת את דרום לבנון, תושביה ונכסיה לקלפי טבולה בדם", בעוד נשיא לבנון ג'וזף עון תהה בראיון לעיתון "האם הישראלים, מדינת ישראל וכל הממשלות העתידיות רוצים יציבות וביטחון, או שלא?". בכירים בביירות מעריכים כי גם אם סגנון הדיבור של אייזנקוט יהיה מתון יותר, המדיניות בשטח לא תשתנה מהותית.

בדמשק מקווים כי הבחירות יובילו "לממשלה פחות ניצית". מקור דיפלומטי סורי ציין כי הציפייה אינה לשינוי מוחלט של כללי המשחק, אלא להקמת ממשלה מרכזית או ימנית שאינה סובבת סביב נתניהו, תהיה קשובה יותר לוושינגטון ותעדיף הבנות ביטחוניות הדרגתיות על פני גריפת הון פוליטי מהסלמה צבאית.

מתוך ערב ניוז. לקריאת הכתבה המלאה.

3הדיל האיראני נפסל, מה טראמפ יעשה עכשיו?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצפה לחדש את מערכת ההפצצות באיראן מיד לאחר בחירות האמצע בנובמבר, כך פורסם בוול סטריט ג'ורנל. אף שהבית הלבן בוחן במקביל מסלולים שונים, בשיחות סגורות הביע טראמפ ספקנות לגבי הנכונות של איראן להיענות לדרישותיו, ואמר לצוותו כי להערכתו חידוש מערכת ההפצצות הוא תרחיש בסבירות גבוהה.

עמדותיו הנוכחיות של טראמפ מצביעות על כך שהעימות צפוי לנטות בחזרה לעבר שימוש בכוח זרוע. אך הנשיא, שהכריז על ניצחון כבר בימיו הראשונים של המאבק שנמשך כעת שבעה חודשים, נע בין קידום דיפלומטיה, הוראה על תקיפות אוויריות והדקת הסנקציות סביב איראן. עמדותיו כיום עשויות להשתנות ככל שהמלחמה תתארך בשבועות הקרובים, והן עשויות להיפגע או להשתנות בהתאם לתוצאות בחירות האמצע.

הציפייה לחידוש התקיפות האוויריות מגיעה לאחר שטראמפ דחה באופן רשמי את הצעת טהרן להפסקת אש בת שבעה ימים. בתמורה לנסיגה מהסגר הימי האמריקאי, הציעה איראן לפתוח את מצר הורמוז ולחדש את השיחות על תוכנית הגרעין, אך הנשיא הבהיר בקצרה "אני דוחה את העסקה שלהם". בממשל האמריקאי מעריכים כי הלחץ הכלכלי הכבד יאלץ בסופו של דבר את טהרן להתפשר, בעוד בוושינגטון מנסים לשקול היטב את היקף התקיפות העתידי כדי לשמור על מלאי החימושים של הצבא.

מאת אלכסנדר וורד וסאמר סעיד, מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.