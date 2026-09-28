משרד החוץ הודיע כי הדיפלומטים ההולנדים הפועלים מול הרשות הפלסטינית יסולקו בתוך שבוע מישראל, בעקבות הסנקציות נגד מוצרי התנחלויות שנכנסו לתוקף בהולנד בשבוע בעבר, ומה שנראה כאכיפה קפדנית שלהן. הסנקציות ההולנדיות נחשבות למחמירות במיוחד, והן אוסרות לא רק יבוא, אלא גם קנייה ומכירה של מוצרים ישראלים שמקורם מעבר לקו הירוק, כולל רמת הגולן ומזרח ירושלים. המכס ההולנדי הודיע פומבית כי הן תקפות גם למטען אישי של נוסעים. לפי החוק ההולנדי מדובר בעבירה פלילית, שלצד קנס נושאת עמה מאסר אפשרי של עד שש שנים.

● גרוק כבר מדבר עברית בטסלה. מי הבא בתור?

● הפלונטר הפוליטי שמשאיר את ענקיות ההייטק בערפל רגולטורי

בעיתונות ההולנדית פורסמה אתמול כתבה של בעלת טור ישראלית לשעבר שסיפרה כי מוכסים בדקו בתיקים של כל הנכנסים בטיסת אל-על מנתב"ג לסכיפהול ביום רביעי בשבוע שעבר. בקבוצות וואטסאפ של ישראלים בהולנד דיווחו כמה נוסעים גם הם על חיפוש במזוודות. תיעוד ברשת החברתית X הראה שלט אלקטרוני בנמל התעופה המעדכן את הנוסעים על התקנות החדשות. עם זאת, לא ברור אם מדובר במדיניות חיפוש חדשה מקיפה, ואם תימשך.

משרד החוץ מתריע בפני הנוסעים

אמש לאחר חצות פירסם משרד החוץ הישראלי הודעה לנוסעים להולנד, בה נכתב כי "החל מיום 22 בספטמבר 2026 נכנס לתוקף בהולנד צו האוסר הכנסת טובין שמקורם ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים וברמת הגולן וקובע, כי מדובר בעבירה פלילית שעלולה להוביל לקנסות ואף למאסר. ממשלת ישראל רואה זאת בחומרה ונקטה בצעדי תגובה. בימים האחרונים התקבלו במשרד החוץ דיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. דיווחים אלה נבדקים, לרבות היקף הבדיקות ואופן יישום הצו בפועל. משרד החוץ מבקש להתריע בפני מי שבכוונתו לטוס להולנד, כי הוא עלול להיתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגעניות.

הסנקציות ההולנדיות גם מתייחסות למוצרים המכילים רכיבים מעבר לקו הירוק כמוצרים אסורים. כך, גם אם יש יקבים ישראלים שמוקד הייצור שלהם נמצא בתוך גבולות מדינת ישראל נכון ל-67', העובדה כי היין מיוצר מכרמים ברמת הגולן או מיהודה ושומרון עשויה להפוך את מוצריהם לאסורים בהולנד. הן צפויות להשפיע גם על תחום התמרים, הזיתים וגידולים חקלאיים אחרים.

"מדינה שתפעל באופן עויין נגד ישראל - תאבד מהשפעתה באזור"

על רקע כניסת הסנקציות לתוקף הודיע משרד החוץ הישראלי על סילוק של הולנד מכוח המשימה לפיקוח על הפסקת האש בעזה. צעד דומה בוצע מול בריטניה, אחרי שזו הובילה מהלך מתואם של 12 מדינות להכריז על סנקציות על מוצרי התנחלויות. גם הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים נסגרה בתגובה. גורם מדיני הסביר אז ל"גלובס" כי המטרה היא לנתק את יכולת המעורבות וההשפעה של המדינות המנהלות מדיניות אנטי-ישראלית בשטחים.

גם כעת, הודיע שר החוץ גדעון סער כי "על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. בתום תקופה זו - יפקעו החסינויות והזכויות שהוענקו להם על ידי מדינת ישראל במסגרת זו". לפי הודעת המשרד, "ככל שהולנד מעוניינת להמשיך ולייצג האינטרסים שלה מול הפלסטינים, היא יכולה לעשות זאת משטחי הרשות הפלסטינית ולא משטחה של מדינת ישראל.

"אנו חוזרים ומדגישים, כי ישראל לא תעבור לסדר היום על מהלכים שנועדו לפגוע בה ויינקטו צעדי תגובה שלה מול כל ניסיון כזה. כל מדינה שתפעל באופן עויין וחד צדדי נגד ישראל - תאבד מהשפעתה ומהרלוונטיות שלה באזור", נכתב בהודעה.