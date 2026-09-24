נוסעים להולנד? תבדקו שאין לכם מוצרים מרמת הגולן ואיו"ש במזוודה

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

1לידיעת הנוסעים להולנד: איום במאסר למי שיכניס במזוודה מוצרים מהתנחלויות

ביום שלישי השבוע נכנס לתוקף החרם ההולנדי על מוצרי התנחלויות, וכלי התקשורת במדינה מזהירים את התושבים ומבקרים במדינה מפני הבאת יין או שמן זית "מהמיקוד הלא נכון", מה שעשוי לגרור קנס כבד או אפילו מאסר. לפי אתר החדשות ההולנדי NU, המכס במדינה הודיע כי הוא רשאי כעת לבצע חיפוש במוצרים המיובאים להולנד ולאתר מוצרים שהגיעו משורה של "מיקודים אסורים" - עסקים הפועלים מעבר לקו הירוק וברמת הגולן. החל מיום שלישי, נאסר על פי חוק לייבא, לקנות או למכור מוצרים מהתנחלויות.

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הפרה שיטתית ומכוונת של החוקים כרוכה באיום של עד שש שנות מאסר. הפרה נקודתית עשויה להסתכם בקנס ובעד בשנת מאסר, לפי הדיווח. "אם המכס ימצא סחורות שניתן לקבוע שהן נופלות תחת הסנקציות שהוטלו, נתפוס את הסחורות ונכין דוח רשמי", אמר דובר של המכס לאתר. הדובר אמר כי הרשויות יתרכזו ב"שחקנים גדולים", אך בהודעה הרשמית שלו מודגש כי הסנקציות "מוחלות גם על הכבודה האישית של נוסעים". רשתות המזון במדינה הבהירו כי הן החלו לאכוף מנגנונים כדי לפסול תוצרת מהתנחלויות, כולל תמרים, יין, טחינה ועוד. החוק מטיל על הרשתות את האחריות לבצע בדיקה מקיפה ולהיות אחראיות לבירור מקור המוצרים שהן מוכרות. החשש הוא שהסנקציות החדשות יובילו להפחתה משמעותית של היבוא החקלאי והמסחרי בכלל מישראל, בשל ספק אפשרי לגבי מקור המוצרים.

העיתון ההולנדי טלגרף הביא קולות של הולנדים המתנגדים לצעד וכתב באתר: "החל מהשבוע אתה מסתכן בקנס גבוה אם אתה מביא בקבוק יין או שמן זית מהמיקוד הלא נכון בישראל".

מאת נעמי ון דר פול, מתוך NU. לקריאת הכתבה המלאה.

מתוך טלגרף. לקריאת הכתבה המלאה.

2הנשק הסודי של איראן במלחמה במפרץ: סיוע טכנולוגי וכספי מסין

על רקע הביקור המתוקשר של נשיא סין בארה"ב, הוול סטריט ג'ורנל מפרט בתחקיר שהתפרסם היום (ה') כי סין העבירה לאיראן באופן שיטתי רכיבים אלקטרוניים שיכולים לשמש לייצור כטב"מים וטילים, ומגדיר אותה בתור "הנשק הסודי של איראן במלחמה נגד ארה"ב". לפי הדיווח, אפילו בעוד סין מתגאה כלפי חוץ בדחיפת איראן למשא ומתן עם ארה"ב, נוחתים מטוסים של משרד ההגנה הסיני עם הרכיבים הללו בטהרן. בסך הכל השנה כבר נשלחו 1,300 משלוחים של רכיבים בעלי "שימוש דואלי" - כלומר שיכולים לשמש לצרכים אזרחיים אך גם צבאיים, דיווח העיתון. סין מיתממת ואומרת כי מדובר ביצוא מותר, "אך זה יהיה הפיל בחדר בשיחות בוואשינגטון - התמיכה המתמשכת של סין באיראן", נכתב.

בין היתר, מדווח העיתון האמריקאי כי סין היא המממנת הגדולה ביותר של המשטר האיראני בשל רכש נפט מסיבי מהמדינה, בעוד בנקים סיניים מסייעים לטהרן לעקוף את הסנקציות המוטלות על המדינה וחברות קש מנהלות את יחסי הסחר בין המדינות. העיתון מזכיר כי האיראנים השתמשו בצילומי לווין סיני כדי לדייק את פגיעותיהם בבסיסים אמריקאים בירדן שהרגו שלושה חיילים אמריקאים. עד כה, נכתב "הבית הלבן הפגין הססנות רבה להתעמת עם סין סביב התמיכה שלה באיראן".

מאת רורי ג'ונס, ג'ון אמונט, ורה ברגנגרון וסאמר סעיד, מתוך הוול סטריט ג'ורנל. לקריאת הכתבה המלאה.

3ספרד: סערה אחרי שסופרת יהודיה "שלא גינתה המלחמה בעזה" גורשה מפסטיבל

פסטיבל הספרות בגרנדה ניצב במרכז סקנדל תקשורתי בימים האחרונים, אחרי שהודיע בסוף השבוע לסופרת הארגנטינאית עטורת-הפרסים אראינה הרוויץ (49), כי אינה מוזמנת להשתתף בו השבוע, בשל סירובה לתמוך בחרם תרבותי על ישראל וסירובה להגדיר את הנעשה בעזה כ"רצח-עם"; כך מדווח העיתון הספרדי אל-פאיס היום (ה'), אחרי ימים בהם הפרשה הולכת ומסלימה.

לפי הדיווח, מכתב של חוג פרו-פלסטיני באוניברסיטה מקומית, בגיבוי של כמה סופרות וסופרים המשתתפים באירוע, היה הרקע להודעת הדחייה. הרוויץ הואשמה בכך שאינה תומכת בחרם תרבותי על ישראל, והנימוק של מארגני הפסטיבל היה ש"אינו יכול להבטיח את ביטחונה" בשל כך. בתגובה לביטול ההשתתפות, כ-350 סופרים וסופרות הביעו תמיכה בה, והסופר האירי ג'ון בנוויל הודיע כי לא ישתתף בפסטיבל השנתי במחאה.

בראיון לעיתון אמרה הרוויץ כי היא מצטערת במיוחד ש"סופרות פמיניסטיות עמדו בראש המתקפה" נגדה. "זה לא היה קורה אם הייתי שייכת למיעוט אחר", אמרה לעיתון. "בתחום התרבות כיום, זה נהפך למוצדק 'לבטל' יהודים".

מאת אנדראה אגילאר, מתוך אל פאיס. לקריאת הכתבה המלאה.