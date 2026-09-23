"נקודת אל־חזור": האזהרה החדשה לגבי המלחמה באיראן

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1החות'ים כבר השתלטו על החוף - ועכשיו הם רוצים את ההרים שמעליו

כפי שפורסם בהנשיונל, עיתון יומי באנגלית שיוצא באיחוד האמירויות, המורדים החות'ים הנתמכים על ידי איראן מנהלים קרבות עזים מול כוחות הממשלה בתימן על השליטה ברכס ההרים האסטרטגי כהבוב. הרכס, הממוקם בדרום-מערב תימן ומשתרע בין המחוזות תעיז ולאחג', מעניק יתרון טקטי מכריע בהיותו משקיף על אזורי החוף הסמוכים למצר באב אל-מנדב ולאזור דובאב, שאותם כבשו החות'ים במתקפת בזק לאורך חוף הים האדום.

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הלחימה באזור ההררי הוגדרה כאחת הקשות שנראו במדינה מאז שנת 2022, אז הושגה הפסקת אש שבירה. אנליסט הסיכונים התימני מוחמד אל-קאדי הסביר בכתבה כי "החות'ים מנסים ללא הרף לכבוש מחדש את ההרים הללו כדי להבטיח את עורפם במקרה שיצטרכו להגן על עמדותיהם".

זו אינה הפעם הראשונה שבה המורדים מנסים לבסס אחיזה ברכס. החות'ים השתלטו על ההרים כבר בשנת 2015, אך איבדו אותם ואת עיר הנמל מוכה במהלך מבצע שנוהל ב-2017 על ידי כוחות הממשלה בגיבוי הקואליציה הסעודית.

כעת, לפי אנליסט בכיר בקבוצת המשבר הבינלאומית, אחמד נאג'י, המורדים שינו מעט את אסטרטגיית ההתקדמות שלהם. "הם מנסים להימנע מהטעויות שעשו בעבר", ציין נאג'י, "ובמקום לתפוס שטחים נרחבים, הם מתמקדים בביסוס השליטה באזורים שכבשו לפני שהם מתקדמים לאזורים חדשים וחשופים יותר". הוא הוסיף כי "ההתקדמות עשויה להיות איטית, והדבר תלוי בתגובת הכוחות הנאמנים לממשלה, בהיקף הסיוע האווירי הסעודי ובנכונות החות'ים להמשיך להילחם למרות האבדות הכבדות".

ההסלמה הנוכחית מובילה ללחץ דיפלומטי וצבאי גובר. רשאד אל-עלימי, ראש מועצת הנהגת הנשיאות של תימן, פנה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ בבקשה לקבלת סיוע צבאי, אך טראמפ לא התחייב לתמיכה ישירה במהלך השיחה. במקביל, סעודיה - הסופגת מתקפות כטב"מים וטילים מצד החות'ים עקב המצור הימי שהכריזו על ספנות סעודית - ביקשה סיוע צבאי מבריטניה. ראש ממשלת בריטניה, אנדי בורנהם, אישר כי מדינתו תספק לסעודיה "תדלוק אווירי הגנתי" באמצעות מטוס מבסיס אקרוטירי שבקפריסין. "עלינו לשמור על נתיבי המסחר והאנרגיה פתוחים, ומכאן הסכמתנו לבקשה", הבהיר בורנהם.

בשטח, המחיר ההומניטרי הולך ומחמיר. לפי נתוני האו"ם, חידוש הקרבות בתימן הוביל לעקירתם של יותר מ-120 אלף בני אדם, בעיקר מאזורי תעיז ולאחג', והחשש הוא שמספר זה ימשיך לעלות ככל שהקרבות יימשכו.

מאת נאדה אל-טאחר, מתוך הנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

2"ניו יורק אינה מקום לחיוכים": הקרב באיראן על ביקור פזשכיאן

נשיא איראן מסעוד פזשכיאן נתון תחת לחצים צולבים מבית בשאלה אם לנצל את ביקורו בעצרת הכללית של האו"ם לדיפלומטיה ישירה מול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, או להציג עמדה לוחמנית. כך מדווח ערוץ החדשות איראן אינטרנשיונל, הפועל מחוץ לאיראן ומבקר את משטר האייתוללות.

כך, בזמן שגורמים שמרנים וקיצונים מזהירים את פזשכיאן מפני מחוות פייסניות, מחנה המתונים דוחק בו "ללכת עד הסוף" ואף להיפגש עם טראמפ. הוויכוח מתרחש כשברקע כבר התקיימו מגעים ישירים בין הצדדים עוד בטרם נחת פזשכיאן בניו יורק.

טראמפ עצמו אמר אמש כי נרשם "מומנטום רב" מול טהרן, לאחר שהשליח האמריקאי סטיב ויטקוף והיועץ ג'ארד קושנר ניהלו פגישה בת שלוש שעות עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. טראמפ תיאר את המפגש כ"טוב מאוד" והביע אמון בכך שניתן להגיע להסדר.

מנגד, עיתון קייהאן השמרני הקיצוני הזהיר את פזשכיאן כי "ניו יורק אינה מקום לחיוכים ולמשא ומתן", וטען כי על העצרת הכללית להפוך ל"בית משפט לפשעי ארצות הברית". בעיתון נכתב עוד כי "יש להקפיד שלא יינתן במהלך המסע לניו יורק שום אות שעלול להתפרש על ידי האויב כחולשה מהצד האיראני". בנוסף קרא העיתון לנשיא לבקר בחריפות את מדינות האזור שהעמידו את שטחיהן ובסיסיהן הצבאיים לרשות האמריקאים.

סוכנות הידיעות פארס, המקורבת למשמרות המהפכה, הלכה צעד אחד רחוק יותר וטענה כי פזשכיאן כלל לא היה צריך לטוס לניו יורק. "בשנה שעברה, לאחר מלחמת 12 הימים, לא היינו צריכים להשתתף, והשנה בוודאי שאסור היה לנו להגיע", נכתב בפארס, תוך אזכור התקפות על מתקני הגרעין של איראן, הרג אזרחים והמצור.

מנגד, העובדה שטראמפ כבר הצהיר כי הוא מוכן לפגישה עם פזשכיאן עורר את עיתונים ופוליטיקאים רפורמיסטים באיראן להפציר בנשיא לנצל את שהותו במטה האו"ם לשיחות ישירות. כך, היומון המתון אעתמאד הזכיר את ההזדמנויות המוחמצות לפגישות בין הנשיא לשעבר מוחמד ח'אתמי לנשיא ביל קלינטון בשנת 2000, ובין חסן רוחאני לנשיא ברק אובמה ב-2013. "ההיסטוריה של יחסי איראן-ארצות הברית נכתבה במשך שנים לא על ידי הפגישות שהתקיימו, אלא על ידי הפגישות שלא התקיימו, וניו יורק שוב מחכה לעמוד הבא בהיסטוריה הזו", נכתב בעיתון.

חשמתוללה פלאחת-פישה, יו"ר ועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט לשעבר, אמר לעיתון דוניא-י אקתצאד כי פזשכיאן אינו צריך להסתפק בנאום באו"ם ועליו "לנהל משא ומתן רציני". לדבריו, "אם לנשיא אין סמכות לפתור את המבוי הסתום הדיפלומטי, נוכחותו בניו יורק תהיה רק בזבוז של משאבים לאומיים".

גם יו"ר הפרלמנט לשעבר מהדי כרובי, ממנהיגי מחאת 2009 ששהה 15 שנים במעצר בית, דחק בפזשכיאן להיפגש עם טראמפ ולדון בהשגת שלום מתמשך. כרובי קרא לנשיא להתעלות מעל "טאבו" שמנע מאיראן להבטיח את האינטרסים הלאומיים שלה ולא להישאר פסיבי מול מתנגדי השיחות בבית.

מאת מרים סינאי, מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.

3"נקודת אל־חזור": למה המלחמה באיראן נכנסת לשלב המסוכן ביותר

במאמר שפורסם בפורן אפיירס, כתב עת אמריקאי יוקרתי למדיניות חוץ ויחסים בינלאומיים שנחשב לאחד המשפיעים והמצוטטים בעולם, קובעים הדיפלומט ריצ'רד האס והחוקרת קרוליין קיסיין כי הלחימה מול איראן הגיעה לנקודת אל-חזור פיננסית וגאו-פוליטית. לדבריהם, הבלמים שהחזיקו את שוק האנרגיה העולמי בששת חודשי המלחמה הראשונים מתפרקים, והדרך היחידה למנוע מיתון גלובלי היא נסיגה מהסלמה צבאית וחזרה מיידית למשא ומתן.

במשך חצי שנה נתפסה המערכה כאירוע משבש אך נשלט. סגירת מצר הורמוז חסמה מעבר של כ-20% מסחר הנפט והגז המונזל בעולם, אך השווקים ספגו את המכה הודות להגדלת התפוקה בצפון ודרום אמריקה, שחרור שיא של רזרבות חירום והתאמת הביקוש בסין. במקביל, ארה"ב ואיראן שמרו על איפוק הדדי ונמנעו מהרס שיטתי של תשתיות האנרגיה הליבתיות במפרץ הפרסי.

ואולם, הבלמים הללו קורסים כעת. השתלטות החות'ים על מצר באב אל-מנדב בים האדום ופגיעת כטב"ם של מיליציה עיראקית בצינור הנפט הסעודי "מזרח-מערב" שיתקו את נתיבי הפינוי החלופיים. התפתחות זו כבר הזניקה את מחיר הנפט מ-70 דולר באוגוסט ל-110 דולר לחבית בספטמבר (כעת המחיר עומד על כ-99 דולר). כשרזרבות החירום בארה"ב בשפל של ארבעה עשורים והנתיבים העוקפים תחת אש, כל פגיעה נוספת עלולה להזניק את המחיר ל-150 ואף 200 דולר לחבית, ולדרדר את הכלכלה העולמית למיתון עמוק.

הכותבים מבהירים כי "חצי שנה של תקיפות צבאיות ולחץ כלכלי לסירוגין לא אילצה את טהרן ושותפותיה לעשות ויתורים", וכי האיומים של טראמפ "להשמיד" את איראן לא ישנו את התנהגות המשטר. האופציה הסבירה היחידה העומדת בפני וושינגטון היא גיבוש הסכם הפסקת אש כולל שיכלול הגנה על תשתיות האנרגיה, הסדרת השיט במצרים ויציקת מנגנונים שיחייבו גם את החות'ים והמיליציות האזוריות. כפי שמסכמים האס וקיסיין, "המשך הלחימה במלחמה הזו מזמין אסון כלכלי, וזה יהיה כואב בהרבה" מכל ויתור דיפלומטי.

מאת ריצ'רד האס וקרוליין קיסיין, מתוך פורן אפיירס. לקריאת הכתבה המלאה.