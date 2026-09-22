ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות למרות החגיגה בשווקים אמש, נורת האזהרה שלא נראתה מאז 1999
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
וול סטריט

למרות החגיגה בשווקים אמש, נורת האזהרה שלא נראתה מאז 1999

מדדי המניות זינקו אתמול, הנאסד”ק אף רשם שיא חדש, אבל מספר המניות ב־S&P 500 שהגיעו לשפל שנתי היה גדול פי ארבעה ממספר המניות שרשמו שיא חדש • מה אומרת ההיסטוריה לגבי הנתון שלא נראה מזה 27 שנה?

שירות גלובס 05:53
אילוסטרציה: Shutterstock / צילום: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock / צילום: Shutterstock

על פני השטח, וול סטריט סיפקה למשקיעים אמש סיבה לחגיגת ענק. הנאסד"ק זינק אתמול בכ־2% ורשם שיא חדש, בעוד שמדד S&P 500 עלה בכ־1.5% והתקרב למרחק של פחות מ־1% מהשיא שלו. אלא שלפי ניתוח של CNBC, מסתבר שמתחת לעליות החדות הסתתר נתון חריג, שמושך את תשומת לבם של סוחרים ואסטרטגים.

כל הנורות האדומות נדלקות - אבל וול סטריט עדיין לא נבהלת
 וורן באפט בהודעה דרמטית: פורש מתפקיד יו"ר ברקשייר - "הזמן תמיד מנצח"

במהלך המסחר אתמול, 30 מניות מתוך מדד S&P 500 ירדו לשפל חדש של 52 שבועות, לעומת שבע מניות בלבד שרשמו שיא חדש.

כלומר, בעוד שהמדד עצמו מתקרב לשיא, מספר המניות שנחלשות לרמת התחתית השנתית גדול פי יותר מארבעה ממספר המניות שמושכות לשיאים חדשים.

החריגות של הנתון מתחדדת כשמסתכלים על ההיסטוריה. לפי ג’ייסון גופפרט, מייסד SentimenTrader ויועץ ב־NextGen News, הפעם האחרונה שבה מדד S&P 500 עלה ביותר מ־1%, נסחר בתוך 1% משיא חדש, ובמקביל מספר המניות שרשמו שפל שנתי היה גדול ממספר המניות שרשמו שיא - הייתה 21 בדצמבר 1999.

הפעם הקודמת שבה חל שילוב נתונים דומה: יולי 1929

מדובר בפרק זמן מוכר היטב בהיסטוריה של השווקים: כמה חודשים לאחריו הגיעה פסגת בועת הדוט.קום.

גופפרט ציין כי לפני 1999, הפעם הקודמת שבה התקיים שילוב דומה הייתה ביולי 1929, חודשים ספורים לפני קריסת הבורסה באותה שנה.

אבל הנתון אינו אומר שהשוק נמצא בהכרח לפני קריסה. המשמעות היא שהעלייה במדדים אינה מתחלקת באופן שווה בין המניות. חלק מהמניות הגדולות והחזקות מצליחות להרים את המדדים, בעוד שמניות אחרות כבר נמצאות עמוק יותר בתהליך של היחלשות.

הפער הזה הוא אחת הסיבות לכך שמעקב אחר "רוחב השוק" הפך חשוב במיוחד בתקופות שבהן המדדים שוברים שיאים. מדד יכול להמשיך לעלות גם כאשר מספר הולך וגדל של מניות מתחת לפני השטח מתקשה לעמוד בקצב.

הסיפור של יום המסחר האחרון אינו בהכרח "1999 חוזרת". הוא פשוט מציב סימן שאלה מעל העליות: כשהמדדים מתקרבים לשיא, האם יותר ויותר מניות באמת משתתפות בחגיגה או שהשוק נעשה צר יותר מתחת לפני השטח?