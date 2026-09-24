מערכת ההגנה החדשה של צה"ל בשדה הקרב

צה"ל עדיין נמצא במלחמה ועל כן מתרגל את מיטב הכלים, עם מרבית הטכנולוגיות המובילות של התעשיות הביטחוניות. ואם בחברות עסקינן, בזמן שמדינות מבקרות את ישראל - הן ממשיכות להרחיב את השימוש בתוצרת שלהן. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

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צה"ל הציג את נגמ"שי איתן עם חץ דורבן

חלק משגרת המלחמה הצבאית כוללת תרגילים שאת חלקם מתעדים ומפרסמים בצה"ל. באוגוסט התקיים תרגיל של חטיבת הנח"ל, שגדוד 933 שלה הוא הראשון שקיבל את "נגמ"שי איתן" כבר במאי 2023. על כן, הצילומים שזרמו משם הציגו, באופן חריג, את נגמ"שי איתן עם מערכת ההגנה האקטיבית מתוצרת אלביט, "חץ דורבן".

המערכת הזו עלתה לכותרות בשנים האחרונות, בזכות שורת מכירות שלה למדינות שונות. חץ דורבן היא מערכת הגנה אקטיבית מתקדמת מסוג "הגנה קשה" (Hard-Kill), אשר נועדה לשפר את השרידות ויכולות ההגנה העצמית של פלטפורמות משוריינות נגד מגוון רחב של איומים הקיימים בשדה הקרב המודרני. חץ דורבן, המוגדרת כ"דור הבא" של מערכות ההגנה האקטיבית של צה"ל, משלבת ביצועים גבוהים עם עיצוב קומפקטי, המתאפיין במשקל, נפח וצריכת אנרגיה נמוכים. המערכת מספקת הגנה היקפית (360 מעלות) מול מגוון איומי הנ"ט, ובהם רקטות נ"ט, טילי נ"ט מונחים, כטב"מים, חימושים משוטטים ופגזי טנק קינטיים בשטחים פתוחים ובסביבה אורבנית.

איתן שלעצמו הוא נגמ"ש מהחדשים והמתקדמים של צה"ל, כשבניגוד לרבים מקודמיו הוא גלגלי. קודם לכן, ישראל השתמשה במשך עשרות שנים בנגמ"שי M113 (זלדה), שבמלחמה הנוכחית - לפי פרסומים זרים - הפכו למעין חימושים משוטטים מנוהגים מרחוק. לעומתם, איתן שוקל כ־35 טונות ורמת הטכנולוגיה שלו שווה למיטב טנקי המרכבה. הוא מסוגל להגיע למהירויות של עד 90 קמ"ש, ולשאת צוות של שלושה, ועוד תשעה לוחמים.

בריטניה מבקרת את ישראל, אבל משתמשת בטכנולוגיה הביטחונית שלה

מדינות אירופה מוכרות במדיניות הדואלית שלהן שמחד הן מבקרות את ישראל ברמת הממשלות, ומאידך משתמשות בטכנולוגיות הביטחוניות שלה בהיקפי ענק. אחת הדוגמאות המוכרות ביותר לכך היא בריטניה, כאשר חברות בנות של התעשיות הביטחוניות הישראליות נמצאות בבריטניה כשאחת מהבולטות שבהן היא אלביט UK. במסגרת תרגיל שהתקיים לאחרונה, חטיבת הנחיתה האווירית ה־16 הבריטית, השתמשה במערכת האימון RSTS (Recce Strike Training System) של אלביט UK. כך לפי אתר ארמי טכנולוג'י.

המערכת שבה השתמשו הבריטים בתרגיל "פגסוס את'נה" עם יותר מ־300 לוחמים, מספקת סביבת אימון משולבת שמיועדת לתרגל את החיבור בין שלבי איתור, הכוונה, ותקיפה של כוחות יבשה. תוך כדי זאת, ניתן לשלב מרכיבים חיים או וירטואליים, ולבחון את יכולות הפעלת האש המשותפת. ב־RSTS ניתן גם להשתמש עבור תכנון אש מדומה מול הכוחות, וחשוב מכל - הן במהלך התרגיל והן בסיומו ניתן לבחון את התוצאות באופן מדויק.

אלביט מערכות נחשבת למובילה עולמית בתחום הסימולטורים. כך, למשל, בינואר 2023 סגרה אלביט בריטניה חוזה עם משרד ההגנה בלונדון בסך כ־71 מיליון דולר לאספקה, תחזוקה ותפעול של סימולטורים לטנק המערכה המתקדם צ'אלנג'ר 3 והנגמ"ש החדיש בוקסר, תחת פרויקט וולקן של הצבא הבריטי. ההתקשרות ממוששת על פני התקופה עד השנה, בתוספת תשע שנות תחזוקה ותפעול מבצעיים. בזווית הישראלית, חלק מהותי מההצלחה של חיל האוויר מול איראן, נובע מהיותו אחד המתורגלים ביותר בעולם - בהגנה ובהתקפה - על בסיס סימולטורים שסיפקה לצה"ל אלביט בכמויות גדולות.

השימוש האזורי באמצעים בלתי מאוישים מול טורקיה מתגבר

תחום האמצעים הבלתי מאוישים צובר תאוצה בעולם ככלל ובמזרח התיכון בפרט. כבר מזמן אין מדובר רק בכלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים), כי אם גם בכלי רכב בלתי מאוישים (כרב"מים), כלי שיט בלתי מאוישים (כשב"מים), ואפילו כלים צוללים בלתי מאוישים (כצב"מים). במזרח הים התיכון, הצי הגדול ביותר באזור - בפער גדול - שייך לטורקיה, וזה מאלץ את מדינות האזור שברובן הן יריבות של אנקרה, לחשוב על פתרונות יצירתיים.

יוון החליטה לפנות, לצד רכש ספינות, לפיתוח כלי שיט בלתי מאוישים, כשאחת ההמחשות החדשות לכך הוא UCANDRONE מתוצרת ארגו המקומית. הכשב"ם הייחודי שנועד לפעילות במתארים של פיזור מוקשים ימיים, מאפשר מתקפות נחיל ימיות של חימוש משוטטים. כלומר, אפשר לשלח כמה כלים למשימות של כשב"מים מתאבדים, שבהן משלב היציאה לדרך ועד הפגיעה ביעד האמצעים מנחים את עצמם.

UCANDRONE הוא במשקל כ־82 ק"ג, ומבוסס בינה מלאכותית - במטרה לזהות באופן אוטונומי איומים בקרקעית הים, ולהפעיל מערכות תקיפה מדויקות. בדומה לכלל האמצעים הבלתי מאוישים, לכשב"מים יש שתי תועלות בולטות: הפחתה דרסטית של סיכון כוחות, והפעלה בעת ובעונה אחת של הרבה יותר כלים.