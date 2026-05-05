ללא מחליף: מנכ"ל מיקרוסופט ישראל אלון חיימוביץ' פורש

אלון חיימוביץ', מנכ"ל מיקרוסופט ישראל, ארגון המכירות של ענקית התוכנה בארץ, עוזב את תפקידו לאחר כארבע שנים.

במייל ששלח לעובדים הבוקר (ג') כתב חיימוביץ כי יסיים את תפקידו בסוף החודש הנוכחי, וזאת על אף שטרם נודע על זהות המחליף. לגלובס נודע כי העזיבה נעשתה לאחר חילוקי דעות עם הנהלת מיקרוסופט העולמית.

חיימוביץ הצטרף לחברה לפני שבע שנים כראש תחום המגזר הציבורי ועבד בין השאר עם המגזר הביטחוני. במאי 2022 עזבה המנכ"לית הקודמת שלי לנצמן, גם היא לאחר ארבע שנים בתפקיד, וזמן קצר לאחר מכן מונה חיימוביץ' למנכ"ל הפעילות. חיימוביץ הובא לתפקיד לאחר ההפסד של מיקרוסופט במכרז הענן הממשלתי נימבוס, אך בשנים האחרונות חל מעבר של יותר ויותר ארגונים ממשלתיים וציבוריים לכיוון זכייניות המכרז - אמזון וגוגל, האחרון שבהם, החלטת מערך הדיגיטל והחשכ"ל להעביר את התוכנות השולחניות מחבילת אופיס של מיקרוסופט לגוגל.

בנוסף, גם מספר מכרזי שרתים ובינה מלאכותית ביטחוניים שבהם תכננה מיקרוסופט להתמודד מתעכבים. בשנה שעברה ספגה מיקרוסופט מכה תדמיתית כאשר הפסיקה באופן חד צדדי את העבודה עם יחידה 8200 בעקבות כתבה בעיתון הגארדיאן.

ממיקרוסופט נמסר כי "במהלך כהונתו של חיימוביץ, הפכה מיקרוסופט ישראל לאחת משלוש המדינות בעלות שיעור הצמיחה הגבוה ביותר מקרב המדינות המקבילות לה, השיגה מספר אבני דרך בולטות והובילה מעבר לעמדת מובילות בתחום ה-Frontier AI".

עוד כתב חיימוביץ במייל ששלח לעובדי החברה הבוקר: "מיקרוסופט, ומיקרוסופט ישראל בפרט, עיצבו הן את המסע המקצועי שלי והן את האישי מאז היום שבו הצטרפתי בשנת 2019. יחד בנינו משהו משמעותי באמת, תוך ניווט דרך מורכבויות ושינויים, ומיצבנו את ישראל כאחד השווקים הצומחים ביותר של מיקרוסופט בעולם. האצנו את אימוץ הענן והבינה המלאכותית, השקנו תשתיות ענן מקומיות, חיזקנו את פעילות הסייבר שלנו, וביססנו את מעמדה של מיקרוסופט כפלטפורמה אסטרטגית עבור סטרטאפים ברחבי ישראל. אך מעל לכל ההישגים הללו, דבר אחד מגדיר את מיקרוסופט ישראל יותר מכל: האנשים".