חברת הדיפנס־טק הישראלית AITAN, לשעבר eyesAtop, השלימה גיוס של 41 מיליון דולר. את הסבב הובילו במשותף קרן Deep33 וזרוע ההשקעות של דל, Dell Technologies Capital. בעקבות הגיוס מגיע סך ההון שגייסה החברה מאז הקמתה ל־54 מיליון דולר. שווי החברה בסבב לא נמסר.

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AITAN מפתחת מערכות מבוססות בינה מלאכותית שמאפשרות לכוחות צבאיים להפעיל ולתאם בין רחפנים וכלים בלתי מאוישים בשדה הקרב. במקום שכל כלי יפעל בנפרד, הטכנולוגיה של החברה נועדה לחבר בין מערכות שונות ולאפשר להן לפעול יחד ככוח מתואם, תוך צמצום החשיפה של חיילים לסיכון.

הפתרון כולל תוכנה וחומרה, תכנון של מערכות בהתאם לצורכי הלקוח, סיוע בייצור, הכשרת הכוחות וליווי של פריסת המערכות בשטח. בחברה מכנים את המודל הזה Robotic Sovereignty-as-a-Service - יכולת של מדינה להפעיל, לתחזק ולעדכן בעצמה את מערכות הלחימה הרובוטיות שלה, בלי להיות תלויה לחלוטין בספקים ובשרשראות אספקה מחו"ל.

להתאים את המערכת תוך כדי הלחימה

הצורך הזה התחדד במלחמות בישראל ובאוקראינה, שבהן נעשה שימוש נרחב ברחפנים ובכלים בלתי מאוישים. בניגוד למערכות נשק מסורתיות, שאפשר לייצר ולאחסן במשך שנים, מערכות רובוטיות נדרשות להשתנות במהירות בהתאם לאיומים, לשיטות השיבוש ולצרכים שעולים מהשטח. לעתים נדרשים עדכוני תוכנה ושינויים במערכות בתוך שבועות ואף ימים.

הטכנולוגיה של AITAN נועדה לאפשר לצבאות להמשיך להפעיל את הכלים גם כאשר אספקת הרכיבים נפגעת, וכן להתאים באופן עצמאי את יכולות הבינה המלאכותית למציאות המבצעית המשתנה. החברה מבקשת כעת להרחיב את הפעילות גם לצבאות נוספים במדינות בעלות ברית של ישראל.

לפי AITAN, מערכותיה נמצאות בשימוש יומיומי בצה"ל ובמשרד הביטחון וצברו יותר מחצי מיליון שעות טיסה מבצעיות מאז ה־7 באוקטובר. החברה מסרה כי זכתה לאחרונה במכרז לפיתוח פלטפורמת השליטה והבקרה של צה"ל עבור הדור הבא של מערך רחפני התקיפה וכן בחוזי תכנון למערכות נשק רובוטיות. היקפם הכספי של החוזים והכנסות החברה לא נמסרו.

בסבב השתתפו גם גוקול רג'אראם, חבר דירקטוריון בקוינבייס ובפינטרסט; בנג'מין לינג מקרן Bling Capital; וקווין וייל מקרן Scribble Ventures. כספי הגיוס ישמשו להמשך פיתוח המוצרים, להרחבת הפעילות הבינלאומית ולהגדלת הצוות.

החברה שנושאת את שמו של האח שנפל

AITAN הוקמה בידי אודי אוסטר ודניאל אלמוג, שהכירו במהלך שירותם כקצינים ביחידה 8200. השניים הקימו קודם לכן את פלטפורמת הזמנות המזון Tapingo, שנרכשה בידי חברת Grubhub.

אירועי ה־7 באוקטובר הפכו את פעילות החברה לאישית עבור המייסדים. חברם ועמיתם אור לוי נחטף ממסיבת הנובה, ואשתו עינב ז"ל נרצחה במיגונית. בספטמבר 2024 נפל אחיו הצעיר של אודי, סרן איתן אוסטר ז"ל, לוחם ביחידת אגוז, במהלך התמרון הקרקעי של צה"ל בלבנון. שמה של החברה שונה ל־AITAN לזכרו.

"עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל' היה לנו ברור שהמטרה היחידה שעומדת לפנינו היא לעזור לחברים ולבני המשפחה שלנו לנצח ולחזור בשלום מהשבי ומשדה הקרב", מסר אודי אוסטר. "שלוש שנים לאחר מכן, כשהטכנולוגיה שלנו כבר בעלת השפעה מבצעית רחבה בשטח, זה הזמן הנכון להרחיב את היריעה ולהביא את היכולות האלה גם לבעלות בריתה של ישראל ברחבי העולם".