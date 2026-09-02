ענקית התשלומים פייפאל מפטרת כ-25% מעובדיה בישראל

ענקית התשלומים פייפאל (PayPal) פיטרה כ-70 עובדים בישראל מתוך כ-300 עובדים שהיא מעסיקה בישראל. מדובר בכמעט רבע מכוח-האדם של החברה בארץ ובאחד מגלי הפיטורים הגדולים שעבר המרכז הישראלי שלה בשנים האחרונות.

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הפיטורים המקומיים הם חלק ממהלך התייעלות רחב שמבצעת פייפאל ברחבי העולם. כבר במאי דווח כי החברה מתכננת לצמצם כ20% מכוח-האדם שלה לאורך השנים הקרובות. בהתבסס על מצבת כוח-אדם של כ-23.8 אלף עובדים בסוף 2025, מדובר בכ-4,760 משרות.

עוד לפי פרסומים, התוכנית, שמוביל מנכ"ל פייפאל אנריקה לורס שנכנס לתפקידו במרץ, נועדה להביא לחיסכון שנתי של לפחות 1.5 מיליארד דולר. במסגרת המהלך מתכננת החברה לצמצם שכבות ארגוניות, לאחד צוותים ולהאיץ את שילובם של כלי בינה מלאכותית בתהליכי העבודה.

בימים האחרונים החל גל הקיצוצים להתממש במוקדים נוספים של פייפאל. עובדים ממחלקות שונות בארה"ב דיווחו ברשת לינקדאין כי משרותיהם בוטלו במסגרת "ארגון מחדש עולמי" - כך פורסם בתקשורת האמריקאית בימים האחרונים. במקביל, החברה הודיעה על כוונתה לפטר 164 עובדים באירלנד, המהווים כ-12% מכוח-האדם שלה במדינה.

"החלטה לא קלה"

מרכז הפיתוח של פייפאל בישראל נחשב לאחד המוקדים הטכנולוגיים החשובים של החברה, בעיקר בתחומי הסייבר, ניהול הסיכונים ומניעת ההונאות. הצוותים המקומיים מפתחים מערכות המבוססות על בינה מלאכותית, שמנתחות עסקאות בזמן אמת ומסייעות בזיהוי הונאות ובהתמודדות עם הלבנת הון.

הפעילות הישראלית של פייפאל נבנתה לאורך השנים באמצעות שורה של רכישות, ובראשן חברת Fraud Sciences, שנרכשה ב-2008 תמורת כ-169 מיליון דולר. בהמשך רכשה החברה גם את חברות הסייבר הישראליות CyActive ו-Curv. מוקדם יותר השנה הרחיבה פייפאל את נוכחותה בארץ באמצעות רכישת חברת המסחר המקוון Cymbio, אם כי לא פורסם באיזה סכום נרכשה החברה.

מפייפאל נמסר בתגובה: "השינויים במצבת כוח-האדם הם חלק מתהליך הטרנספורמציה הרב-שנתי עליו הודענו בעבר, שנועד לפשט את פעילותנו הגלובלית ולהציב את החברה על מסלול צמיחה ארוך-טווח. החלטות מסוג זה אינן קלות, ואנו מודעים היטב להשפעתן על העובדים שלנו. אנו מחויבים לעמוד לצידם ולהעניק להם את מלוא התמיכה בתקופת השינוי".