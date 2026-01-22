פייפאל רוכשת את סימביו הישראלית בכ-150-200 מיליון דולר

אקזיט ישראלי מעולמות המסחר האלקטרוני: פייפאל רוכשת את החברה הישראלית האלמונית סימביו (Cymbio) של רועי אבידור ומור לביא, סטארט-אפ בן כ-80 עובדים מתל אביב.

סימביו מתמחה בניהול מכירת מוצרים בשיטת דרופשיפינג - כלומר מכירת מוצרים שאינם יוצאים מהמחסן של המשווק, אלא מצד שלישי - כמו סיטונאי או יצרן - שאחראי על האריזה והאספקה. סימביו מחברת בין מותגים כמו ניו בלאנס, בילבונג ולקוסט, לבין רשתות קמעונאות, ומאפשרת להם לנהל את המכירות וההזמנות. מדובר בחברה שהוקמה ב-2015, חוותה זמנים קשים לפני שנות הקורונה, אך מאז היא חווה צמיחה מרשימה ועלייה מתמדת בהכנסות.

החברה גייסה לא יותר מ-30 מיליון דולר לאורך 11 שנות פעילותה מקרנות הון סיכון כמו XT ונצ'רס של אודי אנג'ל, הנחשבת למשקיעה הגדולה ביותר בחברה, הקרנות ורטקס וקורנר וכן פייפאל עצמה שהשקיעה בה מקרן ההון סיכון שלה. ב-2021 הוערכה החברה לפי שווי של 97 מיליון דולר, כך לפי PitchBook.