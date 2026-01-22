ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה פייפאל רוכשת את סימביו הישראלית בכ-150-200 מיליון דולר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
‏PayPal

פייפאל רוכשת את סימביו הישראלית בכ-150-200 מיליון דולר

פייפאל רוכשת את סימביו, ששוויה הוערך ב־2021 בכ־97 מיליון דולר • החברה גייסה מאז הקמתה כ־30 מיליון דולר, והחלה לצמוח דווקא בשנות הקורונה • סימביו מתמחה בחיבור בין מותגים בינלאומיים לרשתות קמעונאות בניהול מכירות דרופשיפינג

אסף גלעד 19:06
מטה פייפאל / צילום: Shutterstock, Michael Vi
מטה פייפאל / צילום: Shutterstock, Michael Vi

אקזיט ישראלי מעולמות המסחר האלקטרוני: פייפאל רוכשת את החברה הישראלית האלמונית סימביו (Cymbio) של רועי אבידור ומור לביא, סטארט-אפ בן כ-80 עובדים מתל אביב.

חברת האלגוטריידינג האלמונית ש־IBI שותפה בה ונחשפה במקרה
דאטהריילס חוזרת לצמוח: מגייסת 70 מיליון דולר לפי שווי של כ-600 מיליון

סימביו מתמחה בניהול מכירת מוצרים בשיטת דרופשיפינג - כלומר מכירת מוצרים שאינם יוצאים מהמחסן של המשווק, אלא מצד שלישי - כמו סיטונאי או יצרן - שאחראי על האריזה והאספקה. סימביו מחברת בין מותגים כמו ניו בלאנס, בילבונג ולקוסט, לבין רשתות קמעונאות, ומאפשרת להם לנהל את המכירות וההזמנות. מדובר בחברה שהוקמה ב-2015, חוותה זמנים קשים לפני שנות הקורונה, אך מאז היא חווה צמיחה מרשימה ועלייה מתמדת בהכנסות.

החברה גייסה לא יותר מ-30 מיליון דולר לאורך 11 שנות פעילותה מקרנות הון סיכון כמו XT ונצ'רס של אודי אנג'ל, הנחשבת למשקיעה הגדולה ביותר בחברה, הקרנות ורטקס וקורנר וכן פייפאל עצמה שהשקיעה בה מקרן ההון סיכון שלה. ב-2021 הוערכה החברה לפי שווי של 97 מיליון דולר, כך לפי PitchBook.