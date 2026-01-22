חברת האלגוטריידינג האלמונית ש־IBI שותפה בה ונחשפה במקרה

חברה קטנה ורווחית שמחלקת דיבידנדים בעשרות מיליוני שקלים בשנה היא לא מראה שכיח. אחת מהן שפועלת במשך שנים מתחת לרדאר התקשורתי - נתגלתה לגמרי במקרה בדוחות השנתיים של IBI Tech Fund, קרן הון סיכון שבית ההשקעות IBI היא שותפה ומשקיעה בו.

מדובר בחברה אלמונית בשם סולידוס (Solidus), שמשרדיה במגדלי עזריאלי בתל אביב והנהלתה ורוב עובדיה מפוזרים כיום בין אמסטרדם לגירבלטר. סולידוס נוסדה על ידי המנכ"ל יאיר גזל, יוצא היחידה הטכנולוגית של חיל המודיעין, וסמנכ"ל הכספים תמיר ביבי, בכיר לשעבר בארנסט אנד יאנג ישראל ששימש כמנכ"ל הישראלי של חברת שירותי הלוגיסטיקה ISS. בין המשקיעים המרכזיים בה דמות ותיקה בענף האלגוטריידינג, יריב גילת, שניהל בעברו את פיינאל, ושימש גם כמשקיע מוקדם בחברות כמו פלייטיקה ופייס.קום.

על פי ההערכה, סולידוס חילקה למשקיעיה חלק מרווחיה בצורת דיבידנד של עשרות מיליוני שקלים בשנה, כאשר אלה מחולקים בין משקיעים פרטיים דוגמת המייסדים, גילת, משקיעים אירופאים פרטיים וכן קרן IBI טק פאנד - שבין השותפים והמשקיעים בה גם חברת ההשקעות IBI, ועל משקיעיה נמנים גופים מוסדיים כמו הראל, הכשרה ומנורה. נוסף על IBI, שותפים בקרן, השותפים המנהלים דן אקס ודור לי־לו.

חברה עם פוטנציאל התרחבות

לפי מצגת שחולקה למשקיעים ב־IBI טק פאנד, סולידוס מוזכרת כ"פלטפורמת מסחר אלגוריתמי מהיר בבורסות. היא רווחית, מחלקת דיבידנדים ופועלת עם הון עצמי, ללא תלות בלקוחות". עוד מציינת המצגת כי לחברה "פוטנציאל התרחבות למט"ח, אופציות וקריפטו, כאשר שוק המסחר באלגוריתמים כולו מוערך בכמה עשרות מיליארדי (שקלים) ביום".

לפי דיווח שפרסמה IBI טק פאנד בסוף 2024, עולה כי היא הכניסה 5.8 מיליון שקל ב־2024 ו־7.2 מיליון שקל ב-2023 מדיבידנד מניירות ערך לא־סחירים, רובם ככולם מרווחי סולידוס. לפי ההערכה בתעשייה, חברות אלגוטריידינג לא נוהגות לחלק יותר ממחצית רווחי מסחר, כך שרווחי המסחר של החברה מוערכים בין 100-150 מיליון שקל בשנה. בדוח אחר מציינת הקרן כי היא מחזיקה עד 10% ממניות סולידוס ושווי אחזקתה מגיע ל־11.8 מיליון דולר, ומכך ניתן להסיק ששוויה של סולידוס מוערך בלא יותר מ־110 מיליון דולר.

חברות אלגוטריידינג (מסחר בתדירות גבוהה) מתמחות בזיהוי הזדמנויות מסחר רווחיות ופערי ארביטראז' בבורסות בעולם, ובהעברת פקודות בקצב מהיר שמניב רווחים בזמן קצר. רשימת חברות האלגוטריידינג בישראל היא קטנה. מדובר בענף תחרותי עם רף כניסה גבוה למדי שדורש לא רק להגיע לנוסחאות ואלגוריתמים לאיתור פערי ארביטראז', אלא גם לפתח מערכת המסוגלת לבצע חישובים מתמטיים ולשלוח אלפי פקודות מסחר בזמן קצר. העובדה שלחברה סניפים בגיברלטר ואמסטרדם מעידה על צורך בקירבה לשווקי מסחר רלוונטיים.

מסולידוס לא התקבלה תגובה לידיעה.