100 מיליון דולר: גיוס ראשון לקרן הדיפ-טק הישראלית אמריקאית

קרן ההון סיכון Deep33 Ventures, שהוקמה לאחרונה בישראל ובארצות הברית, מודיעה על גיוס קרן השקעות בהיקף יעד של 150 מיליון דולר - להשקעה בחברות דיפ־טק המפתחות טכנולוגיות קריטיות לתשתיות של ארה"ב ובנות בריתה, בדגש על שיתוף הפעולה בין ארה"ב לישראל. היום (ג') הקרן מפרסמת שהשלימה סגירה ראשונה של 100 מיליון דולר, וצפויה להשלים את יתרת הסכום במהלך הרבעון הראשון של 2026.

הקמת הקרן נעשית על רקע גל ההשקעות הגלובלי בבינה מלאכותית, המכונה בענף "סופר־סייקל ה־AI". לפי הערכות בשוק, ענקיות טכנולוגיה כמו אמזון, מיקרוסופט, אפל וגוגל כבר התחייבו להשקעות מצטברות של יותר מטריליון דולר בתחום, כאשר בשנת 2025 לבדה מדובר בהשקעות של כ־315 מיליארד דולר. במקביל, הממשל האמריקאי מקצה תקציבים ומענקים משמעותיים לפיתוח טכנולוגיות שיחזקו את יתרונה של ארה"ב במרוץ הגיאו־פוליטי סביב ה־AI.

צווארי הבקבוק של הסופר־סייקל

ב־Deep33 מעריכים כי מימוש הסופר־סייקל תלוי בפתרון צווארי בקבוק בתשתיות הבסיס, כלומר אנרגיה, כוח מחשוב וכוח אדם. בהתאם לכך, הקרן מתמקדת בהשקעות בתחומי מחשוב קוונטי, תשתיות בינה מלאכותית, אנרגיה מתקדמת ורובוטיקה, מתוך תפיסה כי תחומים אלה יהיו קריטיים להמשך ההתרחבות של מערכות AI בקנה מידה רחב.

בראש הקרן עומד ליאור פרושאור, יזם ומשקיע בתחומי הטכנולוגיה, האנרגיה והביטחון, שהיה שותף בקרן ההשקעות הנקו, שהודיעה בשנה החולפת כי לא תגייס קרן המשך ותתמקד בניהול ההשקעות הקיימות. לצידו עומד מייקל ברוכים, יזם סדרתי ומשקיע אנג'ל שמתגורר כיום בחוף המערבי של ארה"ב, שהשקיע בין היתר ב־Stripe, גרוק, Hut 8 ו־SpaceX. לדברי פרושאור, הקרן הוקמה לאחר מחקרי עומק שנועדו לזהות תחומים שבהם נדרשת השקעה מיידית כדי לשמר יתרון טכנולוגי של המערב.

לצד השותפים המנהלים פועל צוות מומחים ייעודי: אל"מ (במיל') יואב רוזנברג מוביל את תחום המחשוב הקוונטי, אורי אמסלם אחראי על תחום האנרגיה, רס"ן (במיל') יעל ברששת מובילה את תחום תשתיות ה־AI, ירדן גולן מלווה את פעילות קשרי הממשל והמענקים, ובתחום הרובוטיקה האוטונומית מייעץ אלרם גורן, לשעבר מנכ"ל Fabric. יו"ר הקרן הוא ליאור סוסן, מייסד קרן Eclipse Ventures.

עוד לפי ההודעה, כבר בשלב זה ביצעה הקרן חמש השקעות ראשוניות, בהן בחברות Quamcore (מחשוב קוונטי), CyberRidge (הצפנה פוסט־קוונטית) ו־Particle (מאיצי חלקיקים), לצד שתי השקעות נוספות בתחומי אנרגיה ותשתיות AI שטרם נחשפו. הסגירה הראשונה של הקרן הובלה, בין היתר, על ידי קבוצת ארקין קפיטל, לצד משקיעים נוספים מישראל ומארה"ב. הקרן פועלת ממשרדים בתל אביב, ניו יורק ולוס אנג'לס, ולדבריה מתמקדת בליווי חברות מהשלב הפוסט־מחקרי ועד לפריצה המסחרית.