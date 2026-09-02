העיתון הכלכלי הנחשב "פייננשל טיימס" קורא במאמר מערכת למדינות אירופה להשעות את הסכם האסוציאציה בין ישראל לאיחוד האירופי. ההסכם משמש כבסיס ליחסים בין האיחוד לבין ישראל, כולל הסכם הסחר החופשי והיחסים הפוליטיים, שיתופי-הפעולה האקדמיים והתרבותיים ועוד.

בכך מצטרף ה"פייננשל טיימס" למדינות כמו אירלנד, ספרד ובלגיה, הדורשות בעקביות להשעות את ההסכם בשנתיים האחרונות, בשל טענות כי ישראל אינה ממלאת אחר מחויבותה לחוק הבינלאומי הנכללת בו.

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במאמר מערכת שפורסם אתמול (ג') בעיתון נכתב כי תוכנית הממשלה הישראלית לבנייה בשטחים "מאיימת לשים קץ לאפשרות של מדינה פלסטינית ברת-קיימא". המאמר מזכיר את אלימות המתנחלים על בסיס יומי נגד פלסטינים, וטוען כי המאמצים האירופיים לשים קץ להם הם "חלשים".

"הקטסטרופה בעזה, בה נהרגו יותר מ-70,000 פלסטינים, משכה תשומת-לב בינלאומית רבה, אך אי-אפשר להתעלם מהאסון המתרחש בגדה המערבית. לישראל יש חששות ביטחוניים לגיטימיים רבים, אך פעולותיה בשטח מסתכמות לכדי גזל קרקעות בשירות האידאולוגיה", נכתב במאמר.

"לאסור יצוא מההתנחלויות"

לכן, העיתון קורא להטיל סנקציות מקיפות על ההתנחלויות. הוא מציין את הולנד שהטילה סנקציות חריפות שעשויות לאיים על הסחר הכולל עם ישראל ושייכנסו לתקוף ב-22 בספטמבר. הוא גם מזכיר כי ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהאם צפוי להודיע בקרוב על סנקציות כאלה. "אירופה צריכה לעמוד מול ישראל", נכתב.

העיתון קורא לאיחוד האירופי "לנקוט עמדה משותפת ולאסור יצוא מההתנחלויות שהן רואות כבלתי חוקיות. גם ישויות ישראליות המעורבות בבנייה או במימון התנחלויות צריכות לעמוד בפני סנקציות". ולבסוף - "חברות האיחוד האירופי צריכות להתאחד כדי להשעות את הסכם האסוציאציה של הגוש עם ישראל".

היוזמה הזו עלתה לדיון בפורומים בכירים של האיחוד האירופי באופן עקבי בשנתיים האחרונות, אך טורפדה על-ידי מדינות פרו-ישראליות באיחוד, ביניהן גרמניה ואיטליה. תוכנית לסנקציות על התנחלויות גם היא נדונה ללא החלטות בפגישה האחרונה של שרי החוץ של האיחוד האירופי. אך הלחץ גובר, והשבוע צפויים שוב להיפגש שרי החוץ לדון בעניין. האחראית על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס, הבטיחה להעלות שוב את נושא הסנקציות על ישראל לדיונים.

משרד החוץ הישראלי הודיע כי הוא מחרים את קאלאס על רקע עמדתה. הוא גם הודיע על גירוש הולנד מכוח המשימה הרב-לאומי לפיקוח על הפסקת האש בתגובה לסנקציות על ההתנחלויות. שר החוץ גדעון סער איים אתמול פומבית לגרש גם את בריטניה מכוח המשימה אם ממשלתה תודיע על סנקציות על התנחלויות.