דרמה דיפלומטית: ישראל מנתקת את הקשרים עם שרת החוץ של האיחוד

תפנית דרמטית ביחסי ישראל עם האיחוד האירופי. שר החוץ גדעון סער הודיע היום כי ישראל מנתקת באופן מיידי את הקשרים עם האחראית על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קאלאס.

קאלאס, לשעבר ראש ממשלת אסטוניה, מכהנת בתפקיד כשנתיים וחצי ונחשבת ל"שרת החוץ" של האיחוד האירופי, ומכהנת גם כסגנית נשיאת הנציבות האירופית. עד כה, הפגינה גישה קורקטית כלפי ישראל, וייצגה את חוסר ההסכמה בתוך האיחוד בנוגע לישראל, עם גוש מדינות התומכות בירושלים מול ציר פרו-פלסטיני המעוניין להשתמש ביחסים כדי ללחוץ על ישראל לשנות את המדיניות שלה. גורמים ישראלים אמרו כי קאלאס פועלת בנושא בעיקר מאחורי הקלעים, ומתעקשת להעלות מחדש שוב ושוב הצעות ביקורתיות כלפי ישראל בפורום שרי החוץ של האיחוד האירופי ובפורומים נוספים.

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הפרשה הנוכחית מבוססת על דיווח שלא אומת באתר החדשות Euractiv, לפיו קאלאס השוותה במהלך שיחה סגורה עם דיפלומטים במקסיקו בין מדיניות ישראל בשטחים למדיניות האפרטהייד בדרום אפריקה. לפי הדיווח, היא אמרה את הדברים בפסגה במקסיקו סיטי ב-20-22 במאי, בשיחות סגורות עם דיפלומטים מקסיקנים. לפי הדיווח, היא תיארה ביקור אמוציונלי שקיימה במוזיאון האפרטהייד ביוהנסבורג בשנה שעברה והשוותה את המשטר בדרום אפריקה אז למצב בשטחים כיום.

"אובססיביות וחוסר הגינות"

בהודעה המפתיעה היום כתב סער: "הגברת קאיה קאלאס, הנציגה העליונה למדיניות חוץ וביטחון של האיחוד האירופי, פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל. באחרונה פורסם ברבים שבמהלך ביקורה במקסיקו השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני ששרר בדרום אפריקה. אני מודה לנבחרי הציבור האירופאים הרבים שהסתייגו וגינו דברים חמורים אלה. ואולם, עד כה נמנעה קאלאס מכל הכחשה, תגובה או התייחסות מטעמה ביחס לדברים. על כן, כשר החוץ של מדינת ישראל אין לי כל ברירה אלא לנתק כל קשר עם גברת קאלאס, עד שלא תחזור בה מעלילת הדם שהטיחה במדינה היהודית היחידה שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

קאלאס הצטיירה עד כה כגורם ניטרלי, והציגה את העמדה המשותפת של האיחוד האירופי, המפולג בנושא ישראל באופן עמוק. היא העלתה לדיונים שורת הצעות לנתק את הקשרים המסחריים עם ישראל במהלך פסגות שרי החוץ של האיחוד, ועידכנה לאחר מכן כי הן נדחו. בשבועות האחרונים הגביר האיחוד את המהלכים נגד התנחלויות, שם הוא מצא קונצנזוס בקרב החברות. מדינות האיחוד החליטו פה אחד להטיל סנקציות על ארגונים הפועלים לקדם התנחלויות כמו על כמה דמויות בולטות בהם. בימים אלה שוקל האיחוד הטלת איסור סחר עם התנחלויות.

קאלאס פירסמה תגובה המציעה להמשיך בדיאלוג ולשמור על הערוצים הדיפלומטיים: "גדעון היקר, כידוע לך, לאיחוד האירופי ולישראל יש קשרים רבים המחברים בינינו. אני מעריכה את הדיאלוג והיחסים שלנו, ואני פתוחה להמשיך ברוח זו, בכבוד ובאופן בונה. דיאלוג הוא הבסיס לדיפלומטיה, במיוחד כאשר מתעוררים חילוקי דעות. האיחוד האירופי תמיד מחויב למערכת יחסים בונה עם ישראל. כדי להביא שלום למזרח התיכון, פתרון שתי המדינות נותר הדרך הבת-קיימא היחידה. האיחוד האירופי גינה את ההתנחלויות הישראליות הבלתי חוקיות בגדה המערבית, שמקשות יותר ויותר על השגת מטרה זו. זוהי עמדת האיחוד האירופי".