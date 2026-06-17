מנהיגי מדינות ה-7G ציפו לגרוע ביותר, מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, בפסגת המדינות המתועשות שהסתיימה היום (ד') באוויאן שבאלפים הצרפתים. הנשיא המארח, עמנואל מקרון, הציב לו למטרה "לשמור על טראמפ מעוניין" והתגמש מבחינת לוח הזמנים והנושאים הנדונים כדי שהנשיא האמריקאי לא יעזוב את הפסגה מוקדם מדי, כפי שעשה בכמה הזדמנויות בעבר. המארגנים גם זנחו את הכוונה להוציא הודעה משותפת. אחרי שחיכו לו ולמקרון במשך שעה לפגישה המשותפת הראשונה אתמול (ג') באופן חריג, היה נראה כי הציפיות הנמוכות שלהם בדרך להתממש.

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אבל היומיים האחרונים הציגו נשיא אמריקאי אחר. טראמפ השתתף בכל הדיונים, נפגש למשך יותר משעה עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי בניגוד להערכות קודמות, ולא הזכיר את סיפוח גרינלנד, את ההוצאה הביטחונית האירופית או איים על אוקראינה בחתימה על מה שרבים ביבשת רואים כהסכם כניעה מול רוסיה. בסופם של יומיים של דיונים, לפני שהוא מתארח ברוב פאר בארמון ורסאי על ידי הנשיא הצרפתי, הנשיא האמריקאי אפילו הוסיף את חתימתו להודעה משותפת המדברת על המשך תמיכה צבאית ומדינית באוקראינה, ומבטיחה לשוב למשטר הסנקציות על הנפט הרוסי בקרוב.

דונלד טראמפ ועמנואל מקרון / צילום: ap, Mandel Ngan

טראמפ הגיע לפסגה במעמד אחר

מי שיחפש את הסיבה להרמוניה היחסית ששררה באוויאן, יכול לשער כי טראמפ הגיע לפסגה במעמד אחר. הוא מנסה לסיים את המלחמה שהתחיל באיראן, ושחשפה לעולם כולו את חולשתה של ארה"ב בפני סגירת מצרי הורמוז והאיום על מחירי הנפט, תוך כדי נזק מינימלי לתדמיתה של ארה"ב ובעיקר לתדמיתו. הוא עסק בעיקר בהגנה - הגנה מפני האשמות שחתם על הסכם גרוע יותר מאובמה, שהציל את המשטר האיסלאמי המתנדנד, שנטש את בעלות הברית במפרץ ושהוכיח לעולם לכולו כי הרפובליקה האיסאלמית חזקה מכפי שהעריכו. לא היה ל זמן להתקפה על אירופה.

בנוסף, היו מי שהעריכו כי מאחורי הקלעים התרקמה עסקת "אוקראינה תמורת הורמוז". טראמפ לא ידרוש יותר מדי מאוקראינה ("זה הזמן לחתום על הסכם", אמר באופן כללי במהלך הדיונים), ימשיך לאפשר לאירופאים לקנות נשק אמריקאי בעשרות מיליארדים לחימושה, ובתמורה האירופים יסייעו לו "לנקות" את הבלגן במפרץ הפרסי. "אולי זה רעיון טוב לשלוח ספינה או שתיים", אמר לנשיא צרפת עמנואל מקרון, שהציע להוביל קואליציה אירופית שתאבטח את השיט, ובמיוחד תסייע לאתר מוקשים שככל הנראה פוזרו על ידי האיראנים בימים הראשונים למלחמה. ההודעה המשותפת גם מחמיאה לו, כפי שרצוי. "הנשיא טראמפ סיפק עסקה שאנחנו תומכים בה, לפתיחה מחדש של מצר הורמוז", נכתב.

בניגוד להרגלו, טראמפ אולי ניסה לא לנענע את הספינה בכוח רב מדי, ימים בלבד לפני מה שנראה כהסכם הפסקת אש ארוך טווח בין ארה"ב לאיראן שישיב את המצב לקדמותו מבחינת אנרגיה וסחר, גם אם לא מבחינה גיאופוליטית אזורית. העיניים נשואות לחתימת ההסכם מחרתיים בשוויץ, ולא לכיוון חזיתות חדשות. "הוא היה לגמרי בעניינים והשתתף בדיונים", אמר בתום הפסגה קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, קצת בהפתעה.

נותר רק לראות כמה זמן תחזיק תמימות הדעים הנדירה הזו בין ארה"ב תחת טראמפ לאירופה. הנשיא האמריקאי עשוי לשנות את דעתו כבר במהלך ארוחת הערב עם עמיתו הצרפתי הערב. בינתיים, הפרלמנט האירופי אישר את עסקת הסחר עם ארה"ב שהייתה על הקרח, והציפייה היא שוושינגטון תבצע צעד דומה. ההתכנסות בין הצדדים, כפי שכלי התקשורת באירופה כינו אותה הבוקר, היא ההפתעה הגדולה של פסגת ה-7G באוויאן השנה.