המדינה שמבקרת את ישראל בחריפות, אבל מייצאת אליה שבבים

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

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1 מדוע המשטר האיראני סבור שהוא ניצח את המלחמה נגד ארה"ב וישראל

המשטר האיראני סבור כי לא רק שלא הפסיד במלחמה נגד ארה"ב וישראל, אלא ניצח, ושהוא כעת יציב יותר ובעל ביטחון עצמי רב יותר בנוגע לשרידותו מאשר לפני פברואר; כך מדווח כתב של העיתון הכלכלי הבריטי "פייננשל טיימס" מטהרן. "האמריקאים עשו טעות מרה, הם העירו את הדרקון", אמר בכיר בממשל לעיתון, "שילמנו מחיר עצום, אבל הפעלנו יכולות שבעבר היססנו אם להשתמש בהן".

ברקע הדברים, מדווח העיתון, היתה ההערכה כי אחרי הפגיעה בבעלי הברית של איראן בלבנון ובתימן, ואחרי המלחמה בשנה שעברה באיראן, המשטר האיסלאמי חלש מתמיד ועשוי לקרוס. כעת, העובדה שהמשטר האיראני הצליח להשתלט למעשה על המעבר במצר הורמוז, ולשרוד את המהלך הזה, מקנה לו תעודת ביטוח ומחזקת את מעמדו.

"המלחמה חיזקה את המשטר האיראני" אמר דיפלומט מערבי. התחזקות זאת, לפי הדיווח, מתבטאת בכך ש"אין סיכוי" שטהרן תסכים להוצאת האורניום המועשר משטחה, כפי שעשתה בעבר. כהוכחה לשרידות המשטר מנתחים מומחים את העובדה כי מבני השלטון שרדו, תפקיד המנהיג העליון עבר באופן מסודר ולא נרשמו חיכוכים או קריאות תגר בתוך הממשל האיראני. הוצאות להורג ונוכחות של אנשי מיליציות נאמנות לשלטון במהלך החודשים האחרונים ברחובות סייעו להשליט פחד ולדכא ניצנים של מרד ציבורי, נכתב.

מאת נאג'מה בוזורגמר. מתוך ה"פייננשל טיימס". לכתבה המלאה.

2 למרות הביקורת, היצוא האירי של שבבים לישראל רק גדל

היצוא מאירלנד של שבבים לישראל, העשויים גם למלא תפקיד במוצרים ביטחוניים, עלה בחדות בשנים האחרונות, אפילו על רקע ההתנגדות הציבורית למדיניות של ישראל בעזה ובדרום לבנון; כך מדווח הבוקר ה"דבלין אינקוויירר".

אירלנד נחשבת למדינה מאוד ביקורתית כלפי ישראל, שבה התמיכה בפלסטינים חוצה גבולות פוליטיים. ישראל סגרה את השגרירות שלה במדינה בתגובה לצעדי מדיניות אנטי-ישראלים. אבל לפי הדיווח, בשל העובדה ש"אינטל" מפעילה מרכזי פיתוח וייצור בשתי המדינות, יצוא השבבים זינק פי שניים בארבע השנים האחרונות, מ-512 מיליון לקרוב למיליארד דולר. העיתון "קבל" על כך שישראל מקבלת את השבבים שנאסר על אירלנד לייצא לרוסיה, בשל הסנקציות האירופיות המוטלות עליה.

אירלנד השעתה זמנית חוק שניסתה להעביר נגד סחר עם ההתנחלויות בשל לחץ אמריקאי. גם בהקשר השבבים, שר החוץ אמר בפרלמנט כי הפעילות הכלכלית של אינטל במדינה היא "חשובה ביותר". החברה מסרה לעיתון כי הדבר נעשה בהתאם לערכי החברה וכי הפעילות הסופית נעשית במפעל בקריית גת.

מאת סאם טרנאום. מתוך ה"דיילי אינקוויירר". לכתבה המלאה.

3 המטרה החדשה בספרד: פעילות כימיקלים לישראל (ICL) בקטלוניה

הפעילות המקומית של חברת ICL (לשעבר כימיקלים לישראל) בספרד הפכה לנושא למחאה ציבורית בימים האחרונים, בעקבות סרט דוקומנטרי המפרט את ההשלכות הבריאותיות של כרייה בחבל קטלוניה, והמעורבות של החברה באספקת זרחן לבן לצבאות ישראל וארה"ב - כך מדווח הבוקר (ד') האתר האירופי Euronews.

לפי הדיווח, שורה של ארגוני איכות סביבה החלו בקמפיין בימים האחרונים, הנתמך בהודעה פומבית של "אמנסטי" נגד "שותפות" של החברה במה שפוליטיקאים מהשמאל בספרד מגדירים כ"רצח עם" בעזה ונגד התקפות בלבנון. בשתי החזיתות, נטען, עושה ישראל שימוש בזרחן לבן שמקורו במוצרי החברה. שימוש כזה הוא שנוי במחלוקת מבחינת בינלאומית, והפעילים קוראים לממשלה המקומית להטיל הגבלות ולסגור או לצמצם את הפעילות של ICL במדינה.

לפי הדיווח, המחאות נגד הפעילות המקומית של חברת הבת הספרדית, הנקראת Iberpotash, נמשכות כבר שני עשורים לפחות, אך כעת הן קיבלו זווית "אנטי-ישראלית" בניסיון לגייס את דעת הקהל סביב ההתנגדות למלחמה בעזה.

מאת חוויאר איניגז דה אונזונו. מתוך Euronews. לכתבה המלאה.