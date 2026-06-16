הסמנכ"ל הישראלי שמכר בחודשים האחרונים מניות ב-62 מיליון שקל

אלי כליף, סמנכ"ל הכספים של ענקית התרופות הישראלית טבע , הוא חבר של קבע ברשימת שיאני השכר של הבורסה בת"א. כעת הוא מנצל את הזינוק במחיר המניה, כמעט 60% בשנה האחרונה ולא פחות מ-255% במהלך שלוש השנים האחרונות, לשווי של 113 מיליארד שקל, כדי להיפגש עם כסף גדול, מה שחושף עוד יותר את השווי של המניות שלו.

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בכך הצטרף כליף למנכ"ל החברה, ריצ'רד פרנסיס, שמכר בחודשים האחרונים מניות של החברה בסכום של כ-31.2 מיליון דולר, או כ-95 מיליון שקל.

כליף מכר בחודשים האחרונים מניות, בהיקף מצטבר של כמעט 21 מיליון דולר במסגרת "מכירה עיוורת", בשלושה סבבים. בסך הכל, בתרגום לשקלים הוא נפגש עם כסף בסכום של 62.2 מיליון שקלים, כך על פי רצף דיווחים של החברה לבורסה.

את המכירות ביצע כליף בשלוש מכירות גדולות. האחרונה שבהם הייתה בימים האחרונים. כליף מכר 105.6 אלף מניות במחיר של 34 דולר למניה, בהיקף כספי כולל של 3.6 מיליון דולר. בתרגום לשקלים על פי שער הדולר הנוכחי, מדובר על כ-10.5 מיליון שקל. כעת נשארות בידיו מניות נוספות בהיקף של 65.6 אלף מניות (בשווי של עוד 2.2 מיליון דולר)

לפני כן, בחודש שעבר, מכר כליף 153 אלף מניות בהיקף של 5.5 מיליון דולר. בתרגום לשקלים לפי השער של אותו היום מדובר על כמעט 16 מיליון שקלים.

ולפני כן בתחילת חודש מרץ הוא מכר כמעט 346 אלף מניות בהיקף של 11.6 מיליון דולר. בתרגום לשקלים לפי השער של אותו היום הוא מכר אז מניות בסכום של קרוב ל-36 מיליון שקל.

למעשה, גם בשנה שעברה מכר כליף מניות. כך למשל הוא מכר מניות בחודש יוני שעבר אלא שאז מחיר המניה עוד עמד על 17 דולר בלבד. במונחים דולריים מניית טבע הכפילה את שוויה מאז אך התחזקות השקל המהירה מול הדולר 'חתכה' חלק משמעותי מהתשואה השקלית.

כליף, רואה חשבון במקצועו ובעל תואר שני בחשבונאות וכלכלה, הצטרף לטבע בחודש דצמבר 2019. הוא עבר אליה לאחר שביצע תפקיד דומה בחברת השירותים והתפעול FLEX , בה עבד כ-6 שנים.

כליף "עבר" עם טבע את מרבית התקופה הקשה שלה. בשנת 2016 ביצעה טבע את הרכישה הממונפת הענקית של אקטביס, החטיבה הגנרית של חברת אלרגן, תמורת 40.5 מיליארד דולר. אלא שהרכישה הייתה גדולה על מידותיה של טבע, וזו נקלעה לחובות עצומים, מה שהפיל את המניה ביותר מ-90% בשנים שאחרי.

תחזית חיובית

טבע נכנסה למסלול הבראה ומאז הצליחה להוריד את החוב ביותר מחצי, תחת הנהגתו של המנכ"ל דאז קאר שולץ. תוך כדי החברה גם נאלצה להתמודד עם פרשיית האופיואידים, משככי הכאבים שהובילו להתמכרות ולמותם של חצי מיליון אמריקאים. בסופו של דבר טבע חתמה על הסכם פשרה טוב מבחינתה, בהיקף של 4.3 מיליארד דולר (מתוכו 3 מיליארד דולר במזומן), מה שהחל לשחרר את הלחץ על המניה.

במקביל, פג הפטנט על תרופת הדגל של טבע, הקופקסון, לטיפול בטרשת נפוצה, מה שהוביל לכך שקמו תרופות מתחרות והמכירות בתחום צללו בחדות. טבע הגיבה במגוון תרופות חדשות כמו אוסטדו ( AUSTEDO ) להפרעות תנועה, אג'ובי ( AJOVY ) למניעת מיגרנה, ואוזדי ( UZEDY ), תרופה לסכיזופרניה, שהפכו יחד לרוב הכנסותיה.

את השיפור בטבע ניתן לראות גם בכך שבחודש שעבר טבע כבר הצליחה לחזור לדירוג 'השקעה', לאחר עשור, ברמה של BBB מינוס שניתנה לה ע"י סוכנות הדירוג פיץ'. עם זאת, בחברות הדירוג האחרות הדירוג של טבע טרם חזר לדירוג השקעה, אך במודי'ס התחזית חיובית.

טבע גם עברה 'להתקפה' לאחרונה כאשר היא הודיעה על רכישת חברת Emalex Biosciences בתחום פיתוח טיפול לתסמונת טורט, בסכום שיגיע עד 900 מיליון דולר. גם במקרה הזה היה מדובר על רכישה ראשונה מזה עשור.