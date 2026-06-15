חיים כצמן בהתבטאות ראשונה: "אני לא הולך לשום מקום"

בסוף השבוע שעבר הפתיע איש העסקים חיים כצמן את השוק המקומי כשהודיע על כוונתו למכור את השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי, אותה הוא מחזיק כבר 35 שנים. בפתח השבוע הטיל כצמן פצצה נוספת, כשהודיע על כוונתו לפרוש מתפקיד מנכ"ל ג'י סיטי בתחילת השנה הבאה ולהיכנס לתפקיד היו"ר. מי שתתפוס את מקומו היא קרן כליפה, המשמשת כיום בתפקיד מנהלת התפעול הראשית ומנהלת חטיבת הנדל"ן בג'י סיטי.

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"אה אירועים טבעיים והמשכיים", הסביר כצמן את המהלך בשיחה עם גלובס. "אחרי 9 שנים בחרתי להעביר את השרביט לקרן כליפה, אבל אני לא הולך לשום מקום, ואסייע לה. יש לה את כל המיומנויות והכישרונות הנדרשים, והיא תיקח את החברה למקומות חדשים. ג'י סיטי היא חי שנושא את עצמו, ויש לה מחויבות לספק לבעלי המניות את ההנהלה הכי טובה שאפשר, ואני בטוח שגם בעלי מניות חדשים ישמחו על ההנהלה הזאת".

כצמן התייחס גם לניסיונותיו למכור את השליטה בג'י סיטי: "יש הרבה מאוד פניות, אבל אנחנו נמצאים בשלב ראשוני. נבחר את ההצעה הכי מתאימה שיכולה לקדם את החברה. ג'י סיטי לא עוסקת מי יהיו בעלי המניות שלה. אין לנו דד-ליין, אבל אני מעריך שזה ייקח כחודשיים".

לדבריו, מה שהניע את המהלך הוא הרצון להציף ערך בפעילות של ג'י סיטי. "התפקיד שלי הוא למקסם את השווי, על-ידי זה שג'י סיטי תהפוך לחברה ללא בעל שליטה. חברת שכבה היא חברה נכה, מכיוון שהאפשרות להנפיק או לרכוש חברות-בנות לא קיימת. הנפקה של חברת-בת תציף ערך ותוריד מינוף, וזו המשימה העליונה של ג'י סיטי. לכן נורסטאר מוכנה לעשות את המהלך של ויתור על השליטה. עדיף לאבד רגלי כדי לזכות במלכה".

יפרוש בתחילת השנה

על-פי הודעת החברה, כצמן הודיע לדירקטוריון כי אין בכוונתו לחדש את הסכם כהונתו כמנכ"ל, אשר צפוי להסתיים בסוף חודש ינואר 2027. בעקבות הפרישה, צפוי כצמן, המכהן מאז שנת 2018 כמנכ"ל ג'י סיטי, לחזור לתפקיד היו"ר בו הוא כיהן למעלה משני עשורים. ברקע, לצד תפקיד המנכ"ל כיהן כצמן כסגן יו"ר הדירקטוריון, לצד תפקידים ניהוליים אחרים בקבוצה, בארץ ובחו"ל.

ההודעה של כצמן מגיעה כאמור לאחר שלקראת סוף השבוע שעבר הודיע איש העסקים הוותיק על כוונתו לוותר על השליטה בג'י סיטי (לשעבר גזית גלוב), זאת באמצעות מכירת חצי ממניותיה של חברת ההחזקות נורסטאר, בעלת השליטה בחברה (54.3%), דרכה הוא שולט בג'י סיטי.

מהלך זה נועד על-פי החברה "לחזק את מבנה ההון", וגם להנפיק את החברות-הבנות של ג'י סיטי, מבלי להיקלע ל"פירמידה" בת שלוש שכבות של חברות ציבוריות, האסורה על-פי חוק הריכוזיות. בשוק העריכו כי הכוונה היא להנפיק את פעילותן של ג'י סיטי ישראל, שמהווה כ-13% מפעילות הקבוצה, ואולי גם את ג'י סיטי אירופה (הפעילה בפולין), שמהווה נתח של כ-20% ממנה.

ברקע, בשנים האחרונות הציגה מניית ג'י סיטי ביצועי חסר ביחס לשוק המקומי. כך, בעוד שמדד ת"א-125 זינק בחמש השנים האחרונות ביותר מ-140%, מניית ג'י סיטי התרסקה ביותר מ-40% באותו הזמן. למעשה, מאז שנת 2010 מניית החברה נמצאת בתשואה שלילית של יותר מ-30%, למרות חלוקת דיבידנדים לאורך השנים. כתוצאה מכך הודחה לאחרונה ג'י סיטי מהמדדים המובילים של הבורסה.